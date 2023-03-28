VectorMomentum
- Indicators
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Alberto CejudoAmateur algorithmic trader....
- Version: 1.0
- Activations: 5
Indcador/Oscilador basado en el concepto de la física clásica, "Cantidad de movimiento".
Fácilmente adaptable a diferentes pares y activos, como a períodos de time frame.
Los parámetros de entrada son los que siguen, y pueden modificarse por el usuario:
TrendPeriod = 14; // Trend period
Smooth = 3; // Smoothing period
TriggerUp = 0.05; // Trigger up level
TriggerDown = -0.05; // Trigger down level