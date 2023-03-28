VectorMomentum

Indcador/Oscilador basado en el concepto de la física clásica, "Cantidad de movimiento".

Fácilmente adaptable a diferentes pares y activos, como a períodos de time frame.

Los parámetros de entrada son los que siguen, y pueden modificarse por el usuario:

TrendPeriod  = 14;      // Trend period

Smooth       = 3;       // Smoothing period

TriggerUp    =  0.05;   // Trigger up level

TriggerDown  = -0.05;   // Trigger down level




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Alberto Cejudo
Indicators
Sobre la base del concepto físco de  "Cantidad de Movimiento"  construimos este indicador/oscillador, que pretende darnos idea de entradas y salidas en el mercado. En mecánica clásica, la   cantidad de movimiento   se define como el producto de la masa del cuerpo (volumen) y su velocidad (rapidez con la varía el precio) en un instante determinado. p=M*V Se trata de un indicador/oscilador que pretende identificar momentos de entrada y salida basados en la fuerza o presión a ambos lados del preci
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