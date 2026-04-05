ACeADXplusKeltner

This is a very useful Oscillator based on ADX Crosses plus Double Keltner Channels Crosses too (evolution from my own indicators/oscillator ACE ADXCrosses and ACE ADXCrossOnChart).

Features

  • Colored histogram shows D+/D- crosses on trend (green up/salmon down or without trend (white) based on ADX main (over ADXon level -ie. 24-).
  • Signals (arrows) shows high probability orders (long/short) based on D+/D- crosses.
  • Color line (green/salmon) shows ADX main less ADXon level (ie: ADX main - 24) for trend purposes (trending in/out).
  • Signals (horizontal gross lines) on level +20/-20 indicates the first derivation of KC band (k shift) is crossed; and signal (gross lines) on level +30/-30 indicates than the second derivation of KC band (n shift) is crossed too.

On main chart you also can see spread & time for next bar.

Inputs

  • ADX Period (14).
  • Limit for ADX main trending signal (+24).
  • Filter for min cross signal (x1000): (0.0 ... ).
  • period MA (mode SMA / price Typical) (20).
  • period ATR (10).
  • k shift : First deviation band (lower and upper channel band) (2).
  • n shift : Second deviation band (lower and upper channel band) (4).


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Background : Indicator On Chart based on my own oscillator ACe_Vector2016. As you can appreciate, this indicator draws two bands on the chart in order to identify long and short opportunities. When the momentum vector oscillator (ACe_Vector2016) crosses the zero line, the indicator On Chart draws a long/short signal (green/red arrow). Also you can identify the trend line on chart (MA): green colour if trend is moving up, and red colour if trend is moving down. This indicator draw up and down non
VectorOcillator
Alberto Cejudo
Indicators
Sobre la base del concepto físco de  "Cantidad de Movimiento"  construimos este indicador/oscillador, que pretende darnos idea de entradas y salidas en el mercado. En mecánica clásica, la   cantidad de movimiento   se define como el producto de la masa del cuerpo (volumen) y su velocidad (rapidez con la varía el precio) en un instante determinado. p=M*V Se trata de un indicador/oscilador que pretende identificar momentos de entrada y salida basados en la fuerza o presión a ambos lados del preci
VectorMomentum
Alberto Cejudo
Indicators
Indcador/Oscilador basado en el concepto de la física clásica, "Cantidad de movimiento". Fácilmente adaptable a diferentes pares y activos, como a períodos de time frame. Los parámetros de entrada son los que siguen, y pueden modificarse por el usuario: TrendPeriod  = 14;      // Trend period Smooth       = 3;       // Smoothing period TriggerUp    =  0.05;   // Trigger up level TriggerDown  = -0.05;   // Trigger down level
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