VectorOcillator

Sobre la base del concepto físco de "Cantidad de Movimiento"  construimos este indicador/oscillador, que pretende darnos idea de entradas y salidas en el mercado.

En mecánica clásica, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo (volumen) y su velocidad (rapidez con la varía el precio) en un instante determinado.

p=M*V

Se trata de un indicador/oscilador que pretende identificar momentos de entrada y salida basados en la fuerza o presión a ambos lados del precio (bid/ask).

Para ello se emplean 5 inputs: Smoothing Period (periodo de suavizamiento, normalmente 14, pero puede usarse el que desee), Smoothing Method (método de elección para este suavizamiento), AppliedPrice (precio sobre el que deseamos aplicar los cáculos -cierre, apertura,...-), lim1 = (+ es la banda superior sobre el precio indicado), lim2 = (- es la banda - sobre el mismo precio indicado).

Esto lo hace fácilmente configurable y adaptable a cualquier par (EURCHF, EURUSD,...) o valor.


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Alberto Cejudo
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Indcador/Oscilador basado en el concepto de la física clásica, "Cantidad de movimiento". Fácilmente adaptable a diferentes pares y activos, como a períodos de time frame. Los parámetros de entrada son los que siguen, y pueden modificarse por el usuario: TrendPeriod  = 14;      // Trend period Smooth       = 3;       // Smoothing period TriggerUp    =  0.05;   // Trigger up level TriggerDown  = -0.05;   // Trigger down level
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