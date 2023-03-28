VectorOcillator

Sobre la base del concepto físco de "Cantidad de Movimiento" construimos este indicador/oscillador, que pretende darnos idea de entradas y salidas en el mercado.

En mecánica clásica, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo (volumen) y su velocidad (rapidez con la varía el precio) en un instante determinado.

p=M*V

Se trata de un indicador/oscilador que pretende identificar momentos de entrada y salida basados en la fuerza o presión a ambos lados del precio (bid/ask).

Para ello se emplean 5 inputs: Smoothing Period (periodo de suavizamiento, normalmente 14, pero puede usarse el que desee), Smoothing Method (método de elección para este suavizamiento), AppliedPrice (precio sobre el que deseamos aplicar los cáculos -cierre, apertura,...-), lim1 = (+ es la banda superior sobre el precio indicado), lim2 = (- es la banda - sobre el mismo precio indicado).

Esto lo hace fácilmente configurable y adaptable a cualquier par (EURCHF, EURUSD,...) o valor.