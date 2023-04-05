ACeAdxCross

Indicador basado en ADX que permite apreciar fácilmente las señales de entrada y salida (cruces de D+ y D-) y si se producen en tendencia o sin ella.

Además informa del spread actual y del tiempo de barra restante, en la ventana principal del gráfico

Los inputs, time-frames, etc  y la configuración es sencilla para el usuario.

Muy útil por su aspecto y colorido, diferente al habitual de este indicador. 


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