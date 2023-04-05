ACeAdxCross
- Indicators
-
Alberto CejudoAmateur algorithmic trader....
- Version: 1.2
- Activations: 5
Indicador basado en ADX que permite apreciar fácilmente las señales de entrada y salida (cruces de D+ y D-) y si se producen en tendencia o sin ella.
Además informa del spread actual y del tiempo de barra restante, en la ventana principal del gráfico
Los inputs, time-frames, etc y la configuración es sencilla para el usuario.
Muy útil por su aspecto y colorido, diferente al habitual de este indicador.