EmaCrossSignal

基于均线交叉的算法信号，该指标会显示历史1000个周期的信号方向，其中短周期和长周期数值可以按需要资金调整。使用者可以依据该信号判断当前趋势。该信号适用于任何周期，使用者可以切换不同周期观察各个周期的最近信号方向，然后综合进行开仓分析。

开仓建议：综合日级别、4小时级别、1小时级别信号进行整体判断，再参考RSI，波动强度等进行开仓分析。

优点：

适用于所有周期；

适用于所有品种；

可以自定义短周期、长周期参数；

适用于判断当前趋势；

能抓住大趋势，获取长期利润。

不足：

由于是均线策略，所以对趋势的反转反应不及时，可以借助波动强度和突破情况来改进该信号。

输入参数：

均线短周期数：短周期参数。

均线长周期数：长周期参数。


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Yonggang Shang
Indicators
Optimized Version of the Pivot-Based Adaptive Support, Resistance, and Signal Line Indicator No Parameters, Simple and Easy to Use, Suitable for Daily and Lower Timeframes. Advantages: Applicable to all instruments. Suitable for all timeframes. The indicator automatically adjusts with changing data, providing more accurate signals. Instructions for Use: If the current price breaks above the signal line, the trend is bullish, with the initial target being the upper resistance line. If the price
Forex Trade Robot
Yonggang Shang
Utilities
This automated trading assistant system is designed to help traders manage and optimize their trades more efficiently. The system provides comprehensive risk control features, including flexible stop-loss, take-profit settings, and risk limits, allowing traders to maintain stability during market fluctuations. It also offers batch opening, batch modifying stop-loss/take-profit, and batch closing functions, making it quicker and more precise when executing strategies. In addition, the system dis
Extreme Breakout Signal
Yonggang Shang
Indicators
Extreme  Breakout Signal is a trading strategy based on price breaking through key support or resistance levels. It indicates potential trend shifts, allowing traders to capture new upward or downward movements. Parameter extreme radius： extreme radius（Different parameters can be set for different periods） Key Principles Support & Resistance : Prices often reverse near these levels; breaking them may signal a new trend. Confirmation : Use volume or other indicators to verify the breakout's valid
Volatility Region MT4
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Indicators
Indicator Introduction: The Volatility Range Indicator aims to help traders identify the current market's volatility range by analyzing historical price data. By calculating the upper and lower bounds of price fluctuations, traders can determine potential support and resistance levels, providing a foundation for subsequent trading decisions. This indicator is particularly suitable for ranging markets and high-volatility environments, as it can effectively assist traders in capturing price breako
Fluctuation Extreme Indicator MT5
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Indicators
This is an MT4 indicator based on fluctuation statistics, which mainly includes two parts: one is display the fluctuation area, and the other is to display the signal at the same time if there is a signal generated. Its main principle is to conduct data statistics based on the specified extreme value fluctuation radius, and draw the fluctuation area. If the breakthrough area is displayed, the signal in the same direction will be displayed. Advantage: Suitable for all breeds. Applies to all cy
Volatility Region MT5
Yonggang Shang
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Indicator Introduction: The Volatility Range Indicator aims to help traders identify the current market's volatility range by analyzing historical price data. By calculating the upper and lower bounds of price fluctuations, traders can determine potential support and resistance levels, providing a foundation for subsequent trading decisions. This indicator is particularly suitable for ranging markets and high-volatility environments, as it can effectively assist traders in capturing price breako
Extreme Breakout Signa MT5
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Indicators
Extreme Breakout Signal is a trading strategy based on price breaking key support and resistance levels. It helps identify potential trend changes and capture new upward or downward movements. Parameter Extreme Radius : A customizable parameter that can be set differently for each timeframe Key Principles Support & Resistance : Price often reacts at these levels; a breakout may indicate a new trend. Confirmation : Use volume or other indicators to confirm breakout validity. Signal Types Buy Sig
Quantum Probability
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Quantum Probability Trend Probability Indicator Quantum Probability is a trend probability indicator designed for all trading instruments and all timeframes. Based on a price structure analysis algorithm, the indicator automatically analyzes historical price behavior and the current market position to calculate the real-time probability of upward and downward trends, providing traders with a clear view of current market direction and strength. The indicator uses a fully automated algorithm with
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