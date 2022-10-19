EmaCrossSignal
- Indicators
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Yonggang Shang**********************************************************************
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- Version: 1.2
- Updated: 19 October 2022
- Activations: 5
基于均线交叉的算法信号，该指标会显示历史1000个周期的信号方向，其中短周期和长周期数值可以按需要资金调整。使用者可以依据该信号判断当前趋势。该信号适用于任何周期，使用者可以切换不同周期观察各个周期的最近信号方向，然后综合进行开仓分析。
开仓建议：综合日级别、4小时级别、1小时级别信号进行整体判断，再参考RSI，波动强度等进行开仓分析。
优点：
适用于所有周期；
适用于所有品种；
可以自定义短周期、长周期参数；
适用于判断当前趋势；
能抓住大趋势，获取长期利润。
不足：
由于是均线策略，所以对趋势的反转反应不及时，可以借助波动强度和突破情况来改进该信号。
输入参数：
均线短周期数：短周期参数。
均线长周期数：长周期参数。