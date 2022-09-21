PastProjection

StarSwing Gabriele Tedeschi Indicateurs

StarSwing è un indicatore NO REPAINT che unisce in un unico strumento oscillatori e indicatori di forza. I parametri esterni permettono di bilanciare il peso delle componenti e di regolare a proprio piacimento l'indicatore stesso. StarSwing, graficamente, è composto da segmenti di 2 colori: uno rappresentante il rialzo e uno il ribasso. Il colore non dipende dalla pura direzione del segmento ma dal trend di fondo calcolato dall'indicatore stesso. Sul grafico, si può far disegnare una media mobi