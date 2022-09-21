PastProjection
- Indicateurs
- Gabriele Tedeschi
- Version: 1.11
- Mise à jour: 29 décembre 2022
Quante volte ti è capitato di aver bisogno di avere a grafico i livelli chiave di una candela chiusa del time frame precedente?
Con PastProjection potrai far disegnare i livelli di Apertura, Chiusura, Massimo e Minimo della candela chiusa al time frame superiore scelto.
I livelli sono spesso importanti e diventano supporti o resistenze, o entrambi. La prima volta che vengono raggiunti spesso fanno reagire la quotazione.
I pattern su questi livelli sono spesso più efficaci.
Tali livelli sono significativi come target e attraggono la quotazione.
Alcune operatività, se non tutte, dovrebbero tenere in considerazione tali livelli per non rimanere sorpresi di repentine inversioni.
