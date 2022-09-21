PastProjection

Quante volte ti è capitato di aver bisogno di avere a grafico i livelli chiave di una candela chiusa del time frame precedente?

Con PastProjection potrai far disegnare i livelli di Apertura, Chiusura, Massimo e Minimo della candela chiusa al time frame superiore scelto.

I livelli sono spesso importanti e diventano supporti o resistenze, o entrambi. La prima volta che vengono raggiunti spesso fanno reagire la quotazione.

I pattern su questi livelli sono spesso più efficaci.

Tali livelli sono significativi come target e attraggono la quotazione.

Alcune operatività, se non tutte, dovrebbero tenere in considerazione tali livelli per non rimanere sorpresi di repentine inversioni.


