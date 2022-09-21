PastProjection

Quante volte ti è capitato di aver bisogno di avere a grafico i livelli chiave di una candela chiusa del time frame precedente?

Con PastProjection potrai far disegnare i livelli di Apertura, Chiusura, Massimo e Minimo della candela chiusa al time frame superiore scelto.

I livelli sono spesso importanti e diventano supporti o resistenze, o entrambi. La prima volta che vengono raggiunti spesso fanno reagire la quotazione.

I pattern su questi livelli sono spesso più efficaci.

Tali livelli sono significativi come target e attraggono la quotazione.

Alcune operatività, se non tutte, dovrebbero tenere in considerazione tali livelli per non rimanere sorpresi di repentine inversioni.


Elijah Montefalco
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

