Alwaysopen
- Experts
-
- Version: 1.0
Questo Expert Advisor è un professionale EA il quale sarà sempre aperto.
Userà diversi indicatori, tra cui il parabolic Sar.
Attualmente è possibile fissare il numero di lotti (0.20 di defoult);
Non usa Martingala, non usa grid o altri sistemi rischiosi.
Provalo in demo.
Ottimi risultati su tante coppie di scambi.
Consiglio di non usarlo su leva altissima.
Backtested using Tick Data Manager.
Failed to confirm that funds increase under conditions of fluctuating spreads. (2017-2022 EUR/USD M5)