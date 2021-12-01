EA Smart King

Ea Smart Queen Mansuri Parvez 5 (2) Experts

After purchase : - Please contact me at telegram https://t.me/SmartForex777 NOTE: If you Enabled the "ENTRYPOINTS" INDICATOR under the indicator settings .. then you need to add this indicator in your "MQL4/Indicators" folder ENTRYPOINTS INDICATOR DOWNLOAD LINK HERE --- https://c.mql5.com/31/730/EntryPoints.ex4 EA HAVE Time filter Controller Included ,its Support Ea to Stop Auto trading ON/OFF At Any Session Time ,YOU Select in Setting - Use Asia, Use London and Use NewYork The