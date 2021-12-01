EA Smart King
- Experts
- Mansuri Parvez
- Version: 1.30
- Updated: 15 March 2022
- Activations: 5
EA HAVE Time filter Controller Included ,its Support Ea to Stop Auto trading ON/OFF At Any Session Time ,YOU Select in Setting - Use Asia, Use London and Use NewYork Then Ea Automatically Stop Auto trading and Start also....................
WARNING --->> READ ALL DETAILS CAREFULLY
--->> Do Not Use Defult setting.
SET FILE ---> $1000 SET FILE
Check Comment Box
EA Smart King USING SUPPORT AND RESISTANCE LINE STRATEGY , Its Also FOLLOW BUY OR SELL TREND.
DOWNLOAD SET FILE FROM COMMENT BOX OR CONTACT ME AT TELEGRAM....
Ea Smart King. TIME FRAME- M1
--->> Do Not Use Default setting. FOR XAUUSD(GOLD)- M1 ,
--->> XAUUSD - 2 DIGIT AND 3 DIGIT SETTINGS DIFFRENT FOR GOLD
---->> Deposit Recommended for 1 Currency Pair $500 to $1000 Minimum WITH START LOT SIZE 0.01
--->> Set file Available At Comment Box
User didn't leave any comment to the rating