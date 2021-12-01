EA Smart King

After purchase  : -   Please contact me at telegram https://t.me/SmartForex777

EA HAVE Time filter Controller Included ,its Support Ea to Stop Auto trading ON/OFF At Any Session Time ,YOU Select in Setting - Use Asia, Use London and Use NewYork Then Ea Automatically Stop Auto trading and Start also....................  

WARNING  --->> READ ALL DETAILS CAREFULLY 

                --->>  Do Not Use Defult setting.  

SET FILE --->   $1000 SET FILE

                   Check  Comment Box  

EA Smart King USING SUPPORT AND RESISTANCE LINE STRATEGY , Its Also FOLLOW BUY OR SELL TREND.

DOWNLOAD SET FILE FROM COMMENT BOX OR CONTACT ME AT TELEGRAM.... 

Ea Smart King. TIME FRAME- M1


--->>  Do Not Use Default setting. FOR  XAUUSD(GOLD)- M1 ,

--->>  XAUUSD - 2 DIGIT AND 3 DIGIT  SETTINGS DIFFRENT FOR GOLD

---->> Deposit Recommended for 1 Currency Pair $500 to $1000  Minimum WITH START LOT SIZE 0.01

--->>  Set file Available At Comment Box  




