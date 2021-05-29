TimeFrames Monitor

Indicador visual que mostra a direção de um ativo em diferentes times frames. Acompanhe em tempo real a variação de direção dos preços nos últimos 3 candles.

É possível escolher o ativo a ser mostrado e quais times frames deseja acompanhar.

Excelente para operações Day Trade. Facilita a visualização de vários times frames auxiliando assim na tomada de decisão rápida.

Parâmetros de fácil configuração.