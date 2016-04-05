Major player levels

Индикатор помогает трейдеру видеть сильные торговые уровни поддержки- сопротивления от которых цена меняет направление движения ,и облегчает процесс принятия решения в торговле делая её более прибыльной,работает на всех таймфреймах, лёгок в использовании, гибкость настроек под индивидуальность стратегии ,настройка основных и второстепенных уровней поддержки,сопротивления по толщине и цвету,не затрудняет работу компьютера и терминала,применим ко всем торговым инструментам имеющимся в перечне торгового терминала вашего брокера (в том числе и криптовалютами) .