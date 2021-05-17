Max min low

Данный индикатор облегчает торговлю трейдеру использующему в торговле ценовые уровни вчерашней торговой сессии и окрытие сегодняшней торговой сессии показывая на графике вчерашние ценовые уровни High/low и цену Open текущего дня,подходит для всех торгуемых инструметов ,а так же для криптовалют , индикатор мульти таймфреймовый что делает его универсальным и применимым ко всем инструментам вашего брокера , касание дневных уровней вы можете использовать в вашей торговле как внутри дня так и в более долгосрочных перспективах, уровни в течении дня не перерисовываются!





