Manual Trading Controller for Strategy Tester

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*2023/07/19

Ncon1.91公開しました。

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  • ストラテジーテスターでトレードの練習を出来ます。
  • デモ口座でトレードの練習を出来ます。
  • 動作保証はありません。
  • 利益を保証するものではありません。
  • 如何なる損失をしたとしても使用者の自己責任となります。
  • 機能によってストラテジーテスターとデモ口座のどちらかで動かないものもあります。

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::主な設定項目::

  • マジックナンバー
  • コメント
  • 通貨ペア同期
  • コントロールボタンロック
  • ミニコントローラー
  • ロットサイズ自動計算
  • リスクパーセント自動計算
  • 最大ポジション数
  • 最大スプレッドピップス
  • 1バー1エントリー制限
  • クロスオーダー制限
  • 最低マージンレベル
  • ストップロス自動計算
  • テイクプロフィット自動計算
  • ブレイクイーブン
  • トレイリングストップ
  • 一部クローズ
  • 自動クローズ
  • 市場時計表示
  • 市場区切線表示
  • 期間区切線表示
  • 前日終値線表示
  • 当日始値表示
  • トレード履歴マーカー
  • チャート自動保存
  • コントローラー表示
  • iCustomエントリー
など

    ※最新バージョンと異なる場合があります。

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    ※重要※

    免責事項

    当EAを提供するにあたり、内容はその正確性、利益を保証するものではなく、また予告なく変更することがあります。バグや不具合がないことを保証するものでもありません。
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    5 (18)
    Experts
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    Pro Advanced Multi Scalping EA m
    DMITRII GRIDASOV
    Experts
    PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.94 (34)
    Experts
    UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
    BB Return mt4
    Leonid Arkhipov
    4.89 (18)
    Experts
    BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
    Trend Catcher Exp
    Ramil Minniakhmetov
    5 (2)
    Experts
    Trend Catcher EA analyzes market price movements, using the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.   It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.   By combining the smoothing and trend-filtering capabilities of special customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters, the EA can automatically execute trades based
    Mirror EA mt4
    Vasiliy Strukov
    5 (1)
    Experts
    Mirror EA is an automated trading system developed to execute trades based on the SmaSRS196 indicator which is a combination of the Simple Moving Average (SMA) and the Relative Strength Index (RSI), utilizing a 96-period optimization framework.  The EA continuously analyzes market conditions to identify high-probability trading opportunities by confirming trend direction with the SMA while using RSI to detect momentum strength and potential overbought or oversold conditions.  The EA will sell u
    Golden Moon Scalper
    Nguyen Hang Hai Ha
    2.8 (5)
    Experts
    Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
    AFTrade Scalper MT4 EA
    Achmad Fathoni
    5 (2)
    Experts
    AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD / GOLD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No Grid and No Martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (
    EA Gold Stuff
    Vasiliy Strukov
    4.7 (1091)
    Experts
    EA Gold Stuff is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Gold Stuff indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Real-time results can be viewed  here . Contact me immediately after the purchase to get personal bonus!  You can get a free copy of our Strong Support and Trend Scanner indicator, please pm. me! Settings  and manual   here  Please note that I do not sell my
    Quantum Nexus MT4
    Farell Edson Mazarin
    Experts
    Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
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    佐々木佳奈
    36
    佐々木佳奈 2021.06.11 04:39 
     

    good!

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