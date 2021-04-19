Manual Trading Controller for Strategy Tester

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*2023/07/19

Ncon1.91公開しました。

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ストラテジーテスターでトレードの練習を出来ます。

デモ口座でトレードの練習を出来ます。

動作保証はありません。

利益を保証するものではありません。



如何なる損失をしたとしても使用者の自己責任となります。



機能によってストラテジーテスターとデモ口座のどちらかで動かないものもあります。



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::主な設定項目::

マジックナンバー

コメント

通貨ペア同期

コントロールボタンロック



ミニコントローラー

ロットサイズ自動計算

リスクパーセント自動計算



最大ポジション数

最大スプレッドピップス

1バー1エントリー制限

クロスオーダー制限

最低マージンレベル

ストップロス自動計算

テイクプロフィット自動計算



ブレイクイーブン

トレイリングストップ

一部クローズ

自動クローズ

市場時計表示



市場区切線表示



期間区切線表示

前日終値線表示

当日始値表示



トレード履歴マーカー

チャート自動保存



コントローラー表示

iCustomエントリー

など

※最新バージョンと異なる場合があります。



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※重要※