Manual Trading Controller for Strategy Tester
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- Version: 1.91
- Updated: 19 July 2023
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*2023/07/19
Ncon1.91公開しました。
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- ストラテジーテスターでトレードの練習を出来ます。
- デモ口座でトレードの練習を出来ます。
- 動作保証はありません。
- 利益を保証するものではありません。
- 如何なる損失をしたとしても使用者の自己責任となります。
- 機能によってストラテジーテスターとデモ口座のどちらかで動かないものもあります。
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::主な設定項目::
- マジックナンバー
- コメント
- 通貨ペア同期
- コントロールボタンロック
- ミニコントローラー
- ロットサイズ自動計算
- リスクパーセント自動計算
- 最大ポジション数
- 最大スプレッドピップス
- 1バー1エントリー制限
- クロスオーダー制限
- 最低マージンレベル
- ストップロス自動計算
- テイクプロフィット自動計算
- ブレイクイーブン
- トレイリングストップ
- 一部クローズ
- 自動クローズ
- 市場時計表示
- 市場区切線表示
- 期間区切線表示
- 前日終値線表示
- 当日始値表示
- トレード履歴マーカー
- チャート自動保存
- コントローラー表示
- iCustomエントリー
※最新バージョンと異なる場合があります。
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good!