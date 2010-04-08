AutoClusterEdge

AutoClusterEdge – Nguồn điện có cấu trúc. Phục hồi chiến lược.

AutoClusterEdge là một hệ thống tự động dịch hoàn toàn được thiết kế cho các giao dịch dựa trên hệ thống mạng. Hệ thống tích hợp Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Đường trung bình động (MA) và Phạm vi biến động thực trung bình (ATR) để khởi tạo và quản lý các cụm giao dịch, điều chỉnh mô-đun thế một cách hoạt động bằng cách sử dụng chuỗi Fibonacci và thực hiện lệnh thoát chiến lược có điều kiện. Hệ thống này đặc biệt phù hợp với những người thực hiện giao dịch thuật toán, những người ưu tiên quy tắc có thể định lượng, thực thi thích ứng với biến động và các công thức giảm thiểu lỗi tối thiểu.

Đặc trưng:

  • Cấu hình các cụm thương mại và phân bố không được hiệu chỉnh bằng ATR.

  • Xác định điểm dựa trên lệnh dựa trên RSI thông số năng lượng và MA tụ điện.

  • Cơ chế tạm thời theo sau trên toàn cụm

  • Giao thức đảo chiều có điều kiện được kích hoạt bởi cường độ bão hòa cường độ.

  • Việc chia lô sản phẩm kết hợp theo dãy Fibonacci để đảm bảo độ sáng được điều chỉnh.

  • Các khu vực bị cấm sau khi đóng cửa giảm thiểu dư thừa tín hiệu.

  • Cơ chế hạn chế rút vốn chủ sở hữu nhằm mục đích bảo đảm toàn bộ hệ thống vốn.

Tóm tắt hiệu suất kiểm thử ngược:

  • Tỷ lệ giao dịch thành công luôn vượt quá 90% đối với các loại tiền tệ như GBPUSD, USDJPY, NZDUSD và EURUSD.

  • Các tiền tố lợi nhuận quan sát được dao động từ 1,08 đến 2,10.

  • Mức độ tỷ lệ giảm giá thấp nhất chỉ 16,76% (GBPUSD, frame time M15)

  • Tính ổn định được xác định rõ ràng trên các khung thời gian M5, M15 và M30.

  • Bảo hiểm công cụ đa dạng: USDJPY, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, EURJPY, NZDJPY

Các khuyến nghị về mặt vận hành:

  • Ưu tiên tối ưu cho các cặp tiền tệ chính có mức độ biến đổi thấp đến trung bình.

  • Khung thời gian xuất ra: M15 và M30 (M5 yêu cầu nhận thức rõ hơn về độ nhạy cảm với lan truyền)

  • Không nên sử dụng các tài sản có mức độ biến động cao (ví dụ: XAUUSD, BTCUSD).

  • Không phụ thuộc vào bên ngoài cấu hình tệp; logic độc lập.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Không có giao dịch hệ thống nào có thể đảm bảo lợi nhuận. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo lợi nhuận trong tương lai. Người giao dịch nên tiến hành thử nghiệm bản demo nghiêm ngặt trước khi phát triển khai thực tế.

Thư mời phản hồi:

Những hiểu biết dựa trên kinh nghiệm của bạn là vô cùng giá trị cho công việc liên tục hoàn thiện và kiểm tra bằng chứng về thiết bị học thuật đối với cốt lõi logic của AutoClusterEdge. Cảm ơn bạn vì những đóng góp của mình.

