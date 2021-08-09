Kruger MT5
- Experts
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- Version: 1.50
- Updated: 9 August 2021
- Activations: 10
Kruger is a night scalper trading system for trade on EURUSD and GBPUSD.
It is based on Moving Average and Candlestick Pattern to open trade.
Every trade using stop loss and take profit.
Kruger does not use any dangerous money management such as martingale, or grid so it can be used with minimum deposit as low as $100.
The backtest result from 2015-January,2021 is showing a stable performance. Please see the screenshot below or please do backtest the EA. (Note : Past performance does not guarantee of future result).
Recommendations and Main Features
|Pair
|EURUSD, GBPUSD
|Timeframe
|M5
|Broker
|ECN, Low Spread Broker (Time set is for GMT+2 broker. If you use different broker time, it should be adjusted)
|Minimum Deposit
|$100 (for leverage 1:500), $500 (for leverage 1:100), $1700 (for leverage 1:30)
|Settings
|Default settings
|FIFO rule
|Yes (use MaxOrders=1)
|Strategy used
|Moving Average and Candlestick Pattern. Not use martingale, or grid.
|Take profit and Stop loss
|Yes
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Settings
- MagicNum : number identifier for ea order
- Ma Indicator Periods : moving average periods
- Ma Indicator Price : applied price for moving average
- Ma Calculation Method : moving average method (SMA/EMA/SMMA/LWMA)
- MaStrategy : moving average strategy for opening order
- MaxSpread : maximum spread for opening order
- Lot_Mode : choose between Fix or Dynamic lot size for opening order
- Risk : risk for lot size calculation in Dynamic Lot_Mode
- MaxLot : maximum lot size for opening order
- LotFix : lot size for Fix Lot_Mode
- Slippage : maximum slippage point when opening order
- Max Orders : maximum opened order. (For FIFO rule, use MaxOrder=1)
- TPpoint : order take profit in point
- SLpoint : order stop loss in point
- Enable Trail : enable/disable trailing stop
- TrailPoint : profit in point when ea start the trailing process
- TrailPoint (step) : step profit in point when ea update the trailing process
- Enable Time : enable/disable open order between StartTime and StopTime
- Start Time : hour time when ea can start open order (Time set is for GMT+2 broker. If you use different broker time, it should be adjusted)
- Stop Time : hour time when ea will stop open order (Time set is for GMT+2 broker. If you use different broker time, it should be adjusted)
- Close On Opposite Candle : enable/disable close order when specific candle appear
- Close On Convergent Candle : enable/disable close order when specific candle apper
- MinProfit Point : minimum profit in point
- EA_Comment : text identifier for ea order
- Show informations : enable/disable ea information appear on chart
- Info Tab Color : change color for ea information
For other questions, feel free to contact me!