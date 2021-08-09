Kruger MT5

Kruger is a night scalper trading system for trade on EURUSD and GBPUSD.

It is based on Moving Average and Candlestick Pattern to open trade.

Every trade using stop loss and take profit.

Kruger does not use any dangerous money management such as martingale, or grid so it can be used with minimum deposit as low as $100.

The backtest result from 2015-January,2021 is showing a stable performance. Please see the screenshot below or please do backtest the EA. (Note : Past performance does not guarantee of future result).


Recommendations and Main Features
Pair EURUSD, GBPUSD
Timeframe M5
Broker ECN, Low Spread Broker (Time set is for GMT+2 broker. If you use different broker time, it should be adjusted)
Minimum Deposit $100 (for leverage 1:500), $500 (for leverage 1:100), $1700 (for leverage 1:30)
Settings Default settings
FIFO rule Yes (use MaxOrders=1) 
Strategy used Moving Average and Candlestick Pattern. Not use martingale, or grid.
Take profit and Stop loss Yes


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Settings
  • MagicNum : number identifier for ea order
  • Ma Indicator Periods : moving average periods
  • Ma Indicator Price : applied price for moving average
  • Ma Calculation Method : moving average method (SMA/EMA/SMMA/LWMA)
  • MaStrategy : moving average strategy for opening order
  • MaxSpread : maximum spread for opening order
  • Lot_Mode : choose between Fix or Dynamic lot size for opening order
  • Risk : risk for lot size calculation in Dynamic Lot_Mode
  • MaxLot : maximum lot size for opening order
  • LotFix : lot size for Fix Lot_Mode
  • Slippage : maximum slippage point when opening order 
  • Max Orders : maximum opened order. (For FIFO rule, use MaxOrder=1)
  • TPpoint : order take profit in point
  • SLpoint : order stop loss in point
  • Enable Trail : enable/disable trailing stop
  • TrailPoint : profit in point when ea start the trailing process 
  • TrailPoint (step) : step profit in point when ea update the trailing process
  • Enable Time : enable/disable open order between StartTime and StopTime
  • Start Time : hour time when ea can start open order (Time set is for GMT+2 broker. If you use different broker time, it should be adjusted)
  • Stop Time : hour time when ea will stop open order (Time set is for GMT+2 broker. If you use different broker time, it should be adjusted)
  • Close On Opposite Candle : enable/disable close order when specific candle appear
  • Close On Convergent Candle : enable/disable close order when specific candle apper
  • MinProfit Point : minimum profit in point
  • EA_Comment : text identifier for ea order
  • Show informations : enable/disable ea information appear on chart
  • Info Tab Color : change color for ea information


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XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
Experts
Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
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Harry Gunadi Permana
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Utilities
Spread Data tool will display current spread and average spread. It will record spread for every hour (from 0 to 23) and can give better data about your broker spread. Run it for 2 days or more to get better spread data . Every spread smaller than MinSpread will be recorded as MinSpread Every spread larger than MaxSpread will be recorded as MaxSpread It help to decide what spread to be used when do backtest, EA spread settings, EA that trade in specific time interval, especially for scalping EA
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Smart Trendline Order
Harry Gunadi Permana
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Utilities
Smart Trendline Order is an EA to set pending orders using Trendline from your chart. Main Features: 1 . Create Invisible or Visible pending order. Visible pending order means, it will open BuyLimit/SellLimit/BuyStop/SellStop and update the OpenPrice along the Trendline. 2 . Identify BuyLimit/SellLimit/BuyStop/SellStop if you change line direction above or below running price. 3 . Delete previous pending order and open new pending order if you change line direction above or below running price.
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Telegram Ultimate Manager MT4
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Telegram Ultimate Manager MT4 Use Cases: Manager Order (open, close, modify order) Publish open and close order to Telegram Channel Open trade based on Forex Factory News Requirement: Telegram Chat ID Telegram Bot API Token Telegram Channel ID Please read the guide This tools can not be backtested Free n8n workflow template to : 1. Import Forex Factory news to Google Calendar 2. Send chat to Telegram bot about news release. Is it good or bad for the currency Inputs: Telegram Bot Token : your T
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