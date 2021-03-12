MuskXAUUSD1
- Experts
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- Version: 1.10
- Updated: 19 November 2025
- Activations: 5
MuskXAUUSD Work mainly on XAUUSDSD , in Timeframe M5.
The EA used Moving Averages Indicators.
Moving Average with input parameters: :
MaximumRisk = 0.02; // Maximum Risk in percentage
DecreaseFactor = 3; // Descrease factor
MovingPeriod = 12; // Moving Average period
MovingShift = 6; // Moving Average shift
if you can not run a backtest, Please see the historical back test screenshot.
コツコツ稼ぐのは良いが、逆の流れに行ったときにすぐに切らないため含み損がかなり発生する 逆指数などリスクに対する設定項目がもう少しあったらよかった。