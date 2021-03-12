MuskXAUUSD1

2

MuskXAUUSD  Work mainly on   XAUUSDSD , in Timeframe M5.

The EA used Moving Averages Indicators.

Moving Average with input parameters: :

MaximumRisk         = 0.02;     // Maximum Risk in percentage
DecreaseFactor      = 3;          // Descrease factor
MovingPeriod         = 12;        // Moving Average period
MovingShift           = 6;          // Moving Average shift

if you can not run a backtest, Please see the historical back test screenshot.


Recommended products
MuskBTCUSD1
Yong Biao Zou
Experts
MuskBTCUSD   Work mainly on    BTCUSD   , in Timeframe M5 . The EA used Moving Averages Indicators. Moving Average with input parameters:   : MaximumRisk         = 0.02;      // Maximum Risk in percentage DecreaseFactor      = 3;           // Descrease factor MovingPeriod         = 12;         // Moving Average period MovingShift           = 6;           // Moving Average shift if you can not run a backtest, Please see the historical back test screenshot.
Moving Average protec
Steve Zoeger
Experts
Moving Average protec ====================================== The Robot is based on one standard moving average Indicator.No other Indicator required ========================================== The ea is based on a simple Moving average crossover.The default settings are already profitable.But you can change the settings and decide which averages you wan to  cross. =============================================================================================== This Robot is fully automated and has
EMA Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
Experts
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
EA140 MultiFX CrossFire MA
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
The MultiFX CrossFire MA is an Expert Advisor designed to trade with high precision using the 20-period Simple Moving Average (SMA) channel . The main trading logic is based on: Buy entry : when the candle crosses from below the lower boundary of the 20 SMA and then breaks through the upper boundary, the EA opens a long position. Sell entry : when the candle crosses from above the upper boundary of the 20 SMA and then breaks through the lower boundary, the EA opens a short position. If the marke
AU 79 Gold EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experts
AU 79 Gold EA is a gold trading expert advisor designed especially for trading gold. It is a 5 minute time frame scalper and its strategy is unique and used by institutions to trade gold, it trades at night for few hours when the volume is low and there is no news in order to maximize its accuracy and minimize the risk. Join our MQL5 group in order to download the latest set files which will be required to back-test and run the EA on real account. You are also welcome to join our private group w
Artificial Neural Network Pro
Vladimir Tkach
4 (2)
Experts
The Expert Advisor trades the signals from an artificial neural network. Network with one hidden layer. Presence of a signal is checked at the closing of the specified period, which significantly increases the optimization and testing speed. It differs from the previous version by a number of additional features: works with pending orders; subsequent trades are opened with a lot increased by the specified step; moves the trade to breakeven a specified time after it was opened; closes trades at t
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.54 (28)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Pinok
Yury Emeliyanov
Experts
Pinok is a trading advisor for EURGBP (M30), based on the breakout of the previous bar’s extremes and filtered by the ATR MA Oscillator. Operates within a specified trading time with fixed stop-loss and take-profit. Logic Buy entry: if the open price is lower than the previous bar’s low and ATR MA Oscillator is below zero. Sell entry: if the open price is higher than the previous bar’s high and ATR MA Oscillator is below zero. Exit: fixed take-profit (+90 points) or stop-loss (-400 points). Tra
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experts
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
EA ichimoku Cloud
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
The EA Ichimoku Cloud consists of several components: Tenkan-sen (Conversion Line) : This is a short-term moving average that indicates the market's short-term trend. Kijun-sen (Base Line) : This is a longer-term moving average that gives insight into the market's medium-term trend. Senkou Span A (Leading Span A) : This forms one edge of the Ichimoku cloud and is calculated by averaging the Tenkan-sen and Kijun-sen. It helps identify potential support and resistance levels. Senkou Span B (Leadin
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Envelopes Plus
Martin Klvana
Experts
The trading strategy is based on the moving average band.  It uses the exit direction of the band to determine the trend. Trade signals:       Buy signal: (Bid > Moving average band) * Precondition of opposite motion * Micro trend filter (upward trend). Sell signal: (Ask < Moving average band) *   Precondition of opposite motion  * Micro trend filter  (downward trend).
Alligator Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Alligator Trade X is an EA based on Alligator. Alligator parameters such as BuyJawsperiod1, BuyJawsshift1, BuyTeethsperiod1, BuyTeethsshift1,   BuyLipssperiod1, BuyLipssshift1, BuyShift1, BuyCandlestickShift1, BuyJawsperiod2, BuyJawsshift2, BuyTeethsperiod2, BuyTeethsshift2,   BuyLipssperiod2, BuyLipssshift2, BuyShift2, BuyCandlestickShift2, BuyJawsperiod3, BuyJawsshift3, BuyTeethsperiod3, BuyTeethsshift3,   BuyLipssperiod3, BuyLipssshift3, BuyShift3, BuyCandlestickShift3, SellJawsperiod1, Sell
Benjan Expert
Profxtwins (Pty) LTD
Experts
The Benjam is a fully Automated trading robot. The robot buys an uptrend and sells a downdtrend. The EA does not perfom well on a sideways market. The User can decide  the amount of Stop loss in Pips. The User can decide the amount of Take Profit. The User can decide the amount of Volume to input. The User can decide the number of trades the robot should open per trade.
Dynamic Swing EURUSD
Kenji Yamamura
Experts
This Expert Advisor is a trading strategy targeting the EURUSD on the 1-hour chart. It is based on entry and exit reversals using specific technical indicators and performs trend-following trades.   I don’t want to rely on just one EA; I want to build a portfolio and diversify my risks..." If that sounds like you, this EA is perfect for your needs. This EA is designed with portfolio management in mind, making it an excellent complement to other EAs to achieve stable performance.   The Benefit of
Still
Sergey Kruglov
Experts
"Still" is a trend-based Expert Advisor that looks for trend changes and opens orders in the direction of the new trend. The Moving Average indicator is used as the main signal supplemented by additional integrated confirmation functions. Whenever the signal changes, the opened orders are closed and a new order is opened. Stop levels are used for safety purposes. The EA is tied to the current timeframe. Recommended timeframes are H1 and M30. It can also work on M15 and M5. The recommended curren
Dangal
Vitalii Zakharuk
Experts
Dangal is trend trading using indicators and levels. The expert system goes through the whole history and can work with several currency pairs (GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURUSD) with a single setting. If there is a commission on the account, it must be recalculated into the equivalent of the spread and fill in the MaxSpread field, taking into account the Wednesday and the commission. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, but it works with the H1 period. You can start using it
Abuza 4
Andrej Nikitin
Experts
Description Abuza 4 is an intraday trading system making profit during the price rollback. The Expert Advisor has been optimized for working on EURUSD. However, it can successfully work with other currency pairs as well. Martingale can be enabled, but you should be extremely careful (take profit often and at a proper time!). You can examine the Expert Advisor's trading statistics for different brokers and symbols in the MetaTrader 4 Trading Signals sections. Parameters Risk management: enter vol
Golden EMA Titan
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Golden EMA Titan is a professional Expert Advisor developed for trading XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe . Built around a powerful EMA (Exponential Moving Average) trend-following strategy , this EA is designed to identify strong market momentum and execute precise scalping entries in fast-moving gold market conditions. It combines intelligent trend analysis with disciplined trade management for a stable and efficient automated trading experience. Key Features: Optimized for XAUUSD (Gold) on M5
Dual SAR Sniper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Dual SAR Sniper is a precision-based Expert Advisor designed specifically for EURUSD on the H1 timeframe . Built on a Double Parabolic SAR strategy , this EA is engineered to identify trend direction and execute high-probability entries with disciplined trade management. It is optimized for traders seeking a reliable and structured automated scalping solution with consistent performance. Key Features: Optimized for EURUSD (H1 timeframe) Built on Double Parabolic SAR confirmation logic Filters fa
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Cyclone Intraday MT4
Mikhail Mitin
Experts
How the EA works (simple explanation) Trades on   M5   timeframe Uses   H1 timeframe   to analyze global market context Analyzes   2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on   trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol:   EURUSD Timeframe:   M5 Trading
Index Master Pro
Paulo Martins Barbosa
Experts
Index Master Pro Index Master Pro is a professional automated trading system developed for traders who want a structured approach to index trading with clear rules, controlled risk and practical usability. Overview The system was built to operate major indices through objective logic and disciplined execution. Its philosophy is based on safer automation, avoiding unstable recovery methods and focusing on long-term consistency. There is no martingale, no grid and no hedge logic. Every trade is ma
Cordoba
Mikhail Mitin
Experts
Main: Not martingale, not a grid; Use on EURUSD; Use on M5. Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators: Ichimoku and Alligator  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on current candles; Quickly opt
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Tasmanian devil EA
Morten Kruse
Experts
Tasmanian Devil is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale and gridsystems. It Uses significant price levels to make the order entries. All trading positions contain a stop loss, and also include take profit. Which results in a very low draw down. Advantages  Advanced algorithm for tracking positions.  Each item contains a protective stop loss.  Work with fixed and risk based lots on MM.  Does not use indicators, grid, martingale, arbitration.  More exit strategies  Protecti
EurJpy Kamikaze H4
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed for EURJPY H4 TF. Everything is tested and ready for immediate use on real account. This Expert Advisor is based on  BREAKOUT of the HIGHEST CHANNEL  after some time of consolidation. It uses  STOP  pending orders with  FIXED STOP LOSS and TAKE PROFIT . To catch as much profit as possible there is also a  TRAILING PROFIT and MOVE TO BE  functions provided. Every Friday at 9:00 pm we are closing trading to prevent from weekly gaps. !!!Adjust this time to your broker ti
Gold Angels
Hong Ling Mu
3.5 (4)
Experts
Welcome to the Forex Gold Angel EA , which is a highly stable profit-generating EA. It comes highly recommended. The logic behind the EA is simple. It uses the BAND indicator, which triggers a flag when the price deviates from the band. However, it does not enter a trade at this point. Instead, it carefully monitors the price movement. When the price returns to the band and touches the center line, it enters a trade in the direction of the trend. This strategy is simple, but it yields significan
FREE
Buyers of this product also purchase
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Experts
PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to e
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
4.92 (13)
Experts
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Experts
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 --------- Key Features Fully a
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Experts
The Expert Advisor is a system designed to recover unprofitable positions. The author's algorithm locks a losing position, splits it into many separate parts, and closes each of them separately. Easy setup, delayed launch in case of drawdown, locking, disabling other Expert Advisors, averaging with trend filtering and partial closing of a losing position are built into one tool. It is the use of closing losses in parts that allows you to reduce losses with a lower deposit load, which ensures saf
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Experts
Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal -> click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strategy.
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Experts
MULTI SNIPER EA is precise automatic trading system with around 90% accuracy for MT4 platform. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time. No grid! No martingale! It is original product which is offered only on this MQL5 website. Download EA Set_files for testing and trading: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implemented compound interest method and scalping techniques. - System sets dynamic SL automatically depending on market volati
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Experts
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
Market Reversal Alerts EA
Lee Samson
4.13 (23)
Experts
The Market Reversal EA is powered by the indicator of the same name ( available here ) and trades based on market structure shifts. The EA will by default take a trade every time a market reversal alert is sent by the indicator and will trade those alerts based on the conditions and filters you set in the EA settings. It draws support rectangles as price moves in it's current trend direction and trades when price reverses sharply and signals a market structure shift or a re-test of the reversal.
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (18)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Experts
Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
Neuralis Cortoid Gold
Olivier Nomblot
Experts
NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD     For NDX       https://www.mql5.com/en/market/product/187869   https://www.mql5.com/en/signals/2385985  ; Early days the brain started learning . You can set the EA one timeframe, one trade  . I use a few timeframes and a basket , but this EA in no way is a grid or martigale ; you set the lots and no of trades. Back tests on neurals are very difficult especially in mt4 ; the mt5 version of this EA has excellent ba
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at current price Final price: 999$ NEW: From 349$ or higher --> Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro is a unique trading system on the market.  It is fully focused on exploiting the volatility of the Bitcoin market by trading the breakouts of support and resistance levels. The focus of the EA lies on safety, which translates i
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Experts
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Experts
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
More from author
MuskBTCUSD1
Yong Biao Zou
Experts
MuskBTCUSD   Work mainly on    BTCUSD   , in Timeframe M5 . The EA used Moving Averages Indicators. Moving Average with input parameters:   : MaximumRisk         = 0.02;      // Maximum Risk in percentage DecreaseFactor      = 3;           // Descrease factor MovingPeriod         = 12;         // Moving Average period MovingShift           = 6;           // Moving Average shift if you can not run a backtest, Please see the historical back test screenshot.
BetMarsEA2
Yong Biao Zou
Experts
This BetMarsEA2 can trade BTCUSD and XAUUSD. It can trade one of them individually or both at the same time. When two currency pairs trade, a hedging strategy is used. Use trend strategy when trading separately. The parameters are as follows:(these parameters are reserved. Please do not modify them. What can be changed is CurrentSymbolFlag. MaximumRisk   =0.02; DecreaseFactor=3; MovingPeriod  =12; MovingShift   =6; CurrentSymbolFlag=true When the parameter CurrentSymbolfFlag = true, only the c
BiaoXAUUSD
Yong Biao Zou
Experts
This is an EA using the moving average as an indicator. The parameters are as follows: Lots=0.1 (number of hands at opening) MaximumRisk=0.02 (maximum risk coefficient) DecreaseFactor=3 (Risk Factor) MovingPeriod=12 (calculated time period) MovingShift=6 (time period offset) Trading strategy: When the closing price is higher than the average price and the opening price is lower than the average price, make a purchase order. When the closing price is less than the average price and the o
BiaoXXXUSD
Yong Biao Zou
Experts
This is an EA that can trade multiple currency pairs simultaneously. One or more of them can be selected through the parameter settings page. If no currency pair is selected, the current chart currency pair will be used for transactions. The trading strategy uses the moving average as a buying and selling signal, issuing buy or sell orders through the gold intersection. The parameters that have been tested are as follows: Lots=0.01; (The starting number of open positions, the smaller the valu
KsunLine
Yong Biao Zou
Experts
This is an EA that opens positions based on oscillations and adds positions on oscillations. If the current K-line is a bullish candle, open a SELL order; if the K-line is a bearish candle, open a BUY order. Thereafter, add positions every interval. The parameters used are as follows: Trading Symbol (If not filled, use the current chart's currency pair) : Trading instrument (if not filled, use the current chart's currency pair) Interval Multiplier (the larger the value, the safer ): Interval mu
TwoPairEA
Yong Biao Zou
Experts
TwoPairEA   Work mainly on    EURUSD and   GBPUSD , in Timeframe H1 . The EA used Moving Averages Indicators. Moving Average with input parameters: : MaximumRisk         = 0.02;     // Maximum Risk in percentage DecreaseFactor      = 3;          // Descrease factor MovingPeriod         = 12;        // Moving Average period MovingShift           = 6;          // Moving Average shift if you can not run a backtest, watch the video below. https://youtu.be/vW9dbwRG_JI
Filter:
yuk kim
632
yuk kim 2021.04.27 16:27 
 

コツコツ稼ぐのは良いが、逆の流れに行ったときにすぐに切らないため含み損がかなり発生する 逆指数などリスクに対する設定項目がもう少しあったらよかった。

Yong Biao Zou
946
Reply from developer Yong Biao Zou 2021.05.07 18:34
後のバージョンでリスクパラメータを追加します。ありがとうございます。
Reply to review