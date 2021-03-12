MuskXAUUSD1

MuskBTCUSD1 Yong Biao Zou Experts

MuskBTCUSD Work mainly on BTCUSD , in Timeframe M5 . The EA used Moving Averages Indicators. Moving Average with input parameters: : MaximumRisk = 0.02; // Maximum Risk in percentage DecreaseFactor = 3; // Descrease factor MovingPeriod = 12; // Moving Average period MovingShift = 6; // Moving Average shift if you can not run a backtest, Please see the historical back test screenshot.