Mrs Scan Moving average Rsi Stochastic
- Indicators
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- Version: 1.2
- Updated: 19 February 2021
- Activations: 10
Cet indicateur surveille:
- les croisement de moyennes mobiles
- le niveau de surachat / survente du RSI
- le niveau de surachat / survente du stochastique
IL vous alerte quand les trois filtres correspondent à vos paramètres (push, pop, mail)
Vous pouvez choisir de l’utiliser sur un graphique pour une seule unité ou suivre plusieurs paires en même temps.
ET AINSI CREER VOTRE PROPRE STRATEGIE ET LA SUIVRE SUR PLUSIEURS PAIRES SANS RESTER DEVANT L ECRAN
tous est réglable par l'utilisateurs:
- nombre de paires (pour ajouter des paires respecter la casse de votre courtier et ajouter une virgule)
- niveau d'alerte du RSI
- Stochastique
- Plage de temps
- niveau d'alerte
Choisissez les niveaux que vous souhaitez surveiller MOVING AVERAGE, RSI, STOCHASTIQUE, définissez les unités de temps qui vous intéressent pour chacun des indicateurs
vous n'avez plus qu'a controler votre graphique et prendre votre décision.
Exemple à forte probabilité de réussite :
- Croisement MA en H4 pour la tendance de fond
- Survente du RSI en M30
- survente du stochastique en M30
Je ne prêtant pas vous faire gagner de l'argent mais mettre plus de chances de votre coté, je ne suis pas responsable de vos choix.