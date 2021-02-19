Mrs Scan Moving average Rsi Stochastic

Vous pouvez   par exemple   surveiller le croisement MA en D1, pour la tendance de fond, les niveaux de surachat et de survente du RSI en H4 et du Stochastique en H4.


Cet indicateur surveille:

  • les croisement de moyennes mobiles
  • le niveau de surachat / survente du RSI
  • le niveau de surachat / survente du stochastique

IL vous alerte quand les trois filtres correspondent à vos paramètres (push, pop, mail)

Vous pouvez choisir de l’utiliser sur un graphique pour une seule unité ou suivre plusieurs paires en même temps.

ET AINSI CREER VOTRE PROPRE STRATEGIE ET ​​LA SUIVRE SUR PLUSIEURS PAIRES SANS RESTER DEVANT L ECRAN

tous est réglable par l'utilisateurs:

  • nombre de paires (pour ajouter des paires respecter la casse de votre courtier et ajouter une virgule)
  • niveau d'alerte du RSI 
  • Stochastique
  • Plage de temps
  • niveau d'alerte

Choisissez les niveaux que vous souhaitez surveiller MOVING AVERAGE, RSI, STOCHASTIQUE, définissez les unités de temps qui vous intéressent pour chacun des indicateurs

vous n'avez plus qu'a controler votre graphique et prendre votre décision.


Exemple à forte probabilité de réussite :

  • Croisement MA en H4 pour la tendance de fond
  • Survente du RSI en M30
  • survente du stochastique en M30



Je ne prêtant pas vous faire gagner de l'argent mais mettre plus de chances de votre coté, je ne suis pas responsable de vos choix.

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