MRS V2 contrôle le niveau des indicateurs: (Croisement des moyennes mobiles, RSI, Stochastique) Il passe un ordre d'achat ou de vente, si ces indicateurs sont orientés dans le sens que vous avez même défini .

Il augmente sans problème les probabilités de réussite! -> pas d'algorithmie secrets ou incompréhensibles ... des indicateurs simples, fiables, qui passent le temps et les aléas des marchés.

Basé sur une stratégie simple mais efficace :

Croisement des moyennes mobiles lente et rapide déterminé par l'utilisateur

Lors du croisement des moyennes, l'EA vérifie que le RSI et le Stochastique sont bien positionnés dans les niveaux que vous avez toujours.

Si vous avez validé 3 filtres (MA RSI STO), l'EA attendra que les trois indicateurs soient conformes à vos paramètres avant de lancer un ordre.

Si la moyenne mobile rapide X croise de bas en haut la moyenne mobile lente X = ok

croise de bas en haut la moyenne mobile lente = ok Si le RSI est compris entre X et X = ok

et = ok Si le Stochastique est compris entre X et X = ok

Enfin, si les trois indicateurs sont ok alors vente ou achat en fonction du croisement des moyennes l 'EA ne prend un ordre d'achat ou de vente qu'en fonction de vos paramètres et vous pouvez activer ou désactiver les paramètres que vous souhaitez (seul nécessaire, le croisement MA

Exemple de la logique de fonctionnement: (= votre choix)

-----------------> Moyennes mobiles, RSI, Stochastique, quels commerçants ne les utilisent pas? <----------------------

Réglages:

vous pouvez modifier l'ensemble des paramètres.

vous pouvez rechercher la validation de tous les indicateurs, deux ou un seul, selon vos choix.

croisement de la moyenne mobile:

Choix des moyennes mobiles rapide et lente (si la rapide croise la lente de haut en bas = vente / inversement si la rapide croise la lente de bas en haut = achat)

RSI:

les niveaux du RSI qui autorisera un OK

Stochastique:

les niveaux du stochastique qui autorisera un OK

CloseAtReverse:

Cette option est vraie, les positions sont prises sans stop loss, les positions sont fermées au contraire.

Take Profit: Sortie fixe de la position en profit

Stop Loss: Sortie fixe de la position en perte

Utiliser la queue:

Cette option à true déclenche le trailing stop à une distance donnée

StartTrailingAt: le niveau en pips ou le trailing stop est déclenché

TrailingStep: la distance en pips entre stop loss et le niveau actuel du prix une fois le stop suiveur déclenché





Veuillez noter: IL est conseillé d'utiliser le testeur de stratégie (99%) sur chaque paire.

les meilleurs résultats sont sur: AUDUSD / CADJPY / EURCAD / EURGBP / EURUSD





je ne prêtant pas vous faites gagner de l'argent mais de mettre plus de chances de votre coté. Nous ne sommes pas responsables de vos choix ou de vos résultats.