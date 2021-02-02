Multi Time Frame Backtest Slave

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This indicators when combine with its master version can help you a better view in backtesting visual mode.

https://www.mql5.com/en/market/product/61572

They will help you in developing a multi time frame trading strategy.

1) Run backtest in visual mode

2) Add the master indicator to the backtesting chart

3) Add the slave indicators to other charts of the same symbol with different time frames.

Run the backtest and you will see all the charts auto scrolling.
Video Multi Time Frame Backtest Slave
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This indicator is an upgrade of traditional RSI on MT4. It can alert and push notificaton (if configured) when : -RSI line cross its MA line -RSI Enter and Exit Overbought and Oversold Zone. These zones can be set by input. -RSI cross line for both Trend line and Horizontal line. It has two working mode: on ClosedCandle and on RunningCandle. With ClosedCandle mode, it only alert when a candle is closed.  Trader only draw a line (trend line or horizontal line) on RSI indicator window and the indi
CCI Trend Line Alert
Nguyen Van Hung
Indicators
This indicator is an upgrade of traditional CCI on MT4. It can alert and push notificaton (if configured) when : -CCI line cross its MA line -CCI Enter and Exit Overbought and Oversold Zone. These zones can be set by input. -CCI cross line for both Trend line and Horizontal line. It has two working mode: on ClosedCandle and on RunningCandle. With ClosedCandle mode, it only alert when a candle is closed.  Trader only draw a line (trend line or horizontal line) on CCI indicator window and the indi
MT4 EA 2 ways TradeCopier
Nguyen Van Hung
Utilities
This is the ONLY Trade Copy EA that can copy TO and FROM many slave account. Trader can choose EA to work in ONE WAY (server => slaves) or TWO WAY (server <=> slaves) mode. The copy process is done without leaving magic number or any infomation in the comment field of the orders. Very clean. Order can be partialy closed on both server and slave account. EA only work with 28 currency pairs because CFD and metals sometime have different names on some brokers. EA has ability to protect account by s
Multi Chart Same Symbol Changer
Nguyen Van Hung
Indicators
This indicator helps trader quickly change symbol for all current charts. Help manual: 1-Traders add this indicator to one of the openning chart. Traders can add this to all charts. They all work properly. if SingleChartImpact = true: only chart with indicator can change symbol. If false, all opened charts will be changed 2-From the chart that has this indicator added, traders press one key on the keyboard to show all symbols which are available on market watch window in button form. For example
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Steven Dussault
623
Steven Dussault 2022.10.24 18:01 
 

It's not working properly. Do not buy this product. Lost of your time and money.

jonasfal
19
jonasfal 2022.04.13 22:40 
 

Olá...comprei este indicadormas ele não está funcionando corretamente...instalei em outra MT4 para testar e houve o mesmo problema.TEstei em outras 2 janelas mas quando começo o backtest,as outras 2 janelas começam a tremer e não são acionadas.Outra coisa que não é possível acionar é o "deslocamento do gráfico",acho extremamente importante e confesso que fiquei decepcionado.Gostaria de uma posição para que possa me auxiliar ou corrigir o indicador que comprei com você!

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