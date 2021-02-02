Multi Time Frame Backtest Slave
- Indicators
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- Version: 1.1
- Activations: 5
This indicators when combine with its master version can help you a better view in backtesting visual mode.
https://www.mql5.com/en/market/product/61572
This indicators when combine with its master version can help you a better view in backtesting visual mode.
https://www.mql5.com/en/market/product/61572
Olá...comprei este indicadormas ele não está funcionando corretamente...instalei em outra MT4 para testar e houve o mesmo problema.TEstei em outras 2 janelas mas quando começo o backtest,as outras 2 janelas começam a tremer e não são acionadas.Outra coisa que não é possível acionar é o "deslocamento do gráfico",acho extremamente importante e confesso que fiquei decepcionado.Gostaria de uma posição para que possa me auxiliar ou corrigir o indicador que comprei com você!
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