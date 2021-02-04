RiseEA

RiseEA - это полностью автоматизированный советник. Очень прост в использовании.  

Главная особенность состоит в том, что советник работает в ДВУХ ОКНАХ, т.е. в одном окне only short, в другом - only long. Обязательно Magic Number должны быть разные.

ТF - ТОЛЬКО М1.

Не открывайте и не закрывайте позиции в ручную.  Для качественной и непрерывной работы вам потребуется VPS с ping не более 10 ms.

Настройки по умолчанию - это идеально подобранные параметры для валютной пары EUR-USD с депозитом 200$ (доходность  ∼ 50% в неделю с просадкой 20-30%).

  Лот   Депозит  
 0.01      200$
 0.02     400$
  0.1    2000$
   1   20 000$

Для более безопасной торговли для валютной пары EUR-USD с доходностью   100% в месяц и просадкой 10-15% рекомендуется изменить начальный лот:

  Лот   Депозит  
 0.01      500$
 0.02     1000$
  0.1    5000$
   1   100 000$

Обязательно соблюдайте лотность!


На других торговых парах советник показывают не такие хорошие результаты, но вы всегда сможете сами поэкспериментировать и поделиться своими результатами. 


 На практике тестер стратегий всегда сильно отличается от реальных результатов. 

                                                                                                                                                                                                                                              

ВНИМАНИЕ!!! В тестере стратегий данный советник будет показывать ПЛОХИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!

Так же хочу отметить и напомнить, что это рынок и он не предсказуем. 100% гарантий тут быть не может. Все действия вы совершаете на свой страх и риск.
Настоятельно рекомендую не торговать в дни важных новостей и мировых событий.

Есть группа в телеграмм. После покупки напишите мне для получения ссылки для приглашения.

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Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
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Vasile-eugen Ihnatisin
187
Vasile-eugen Ihnatisin 2021.02.28 11:17 
 

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Parker228
25
Parker228 2021.02.17 06:01 
 

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Naomix17
37
Naomix17 2021.02.16 05:26 
 

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Fitziar
125
Fitziar 2021.02.15 05:44 
 

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Synclay
284
Synclay 2021.02.13 15:57 
 

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Giordan Costa
1220
Giordan Costa 2021.02.12 19:45 
 

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Ingbor
135
Ingbor 2021.02.12 10:11 
 

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Addy-Damp
87
Addy-Damp 2021.02.12 05:54 
 

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muromovig
22
muromovig 2021.02.11 19:36 
 

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Ckalairi
76
Ckalairi 2021.02.11 15:19 
 

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Blake
98
Blake 2021.02.11 09:33 
 

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Wilmorgi
64
Wilmorgi 2021.02.11 07:20 
 

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WillCatt
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WillCatt 2021.02.11 06:25 
 

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Tleynold
52
Tleynold 2021.02.11 03:50 
 

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Vajtech
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Vajtech 2021.02.10 11:21 
 

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Hawnah
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Hawnah 2021.02.10 07:58 
 

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Konikev
24
Konikev 2021.02.10 06:36 
 

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Artur Alexandrov
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Artur Alexandrov 2021.02.10 06:26 
 

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kolingPOP
91
kolingPOP 2021.02.10 06:20 
 

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Qwardith
35
Qwardith 2021.02.09 18:18 
 

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