RiseEA
- Experts
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- Version: 2.0
- Updated: 9 February 2021
- Activations: 5
RiseEA - это полностью автоматизированный советник. Очень прост в использовании.
Главная особенность состоит в том, что советник работает в ДВУХ ОКНАХ, т.е. в одном окне only short, в другом - only long. Обязательно Magic Number должны быть разные.
ТF - ТОЛЬКО М1.
Не открывайте и не закрывайте позиции в ручную. Для качественной и непрерывной работы вам потребуется VPS с ping не более 10 ms.
Настройки по умолчанию - это идеально подобранные параметры для валютной пары EUR-USD с депозитом 200$ (доходность ∼ 50% в неделю с просадкой 20-30%).
|Лот
|Депозит
|0.01
|200$
|0.02
|400$
|0.1
|2000$
|1
|20 000$
Для более безопасной торговли для валютной пары EUR-USD с доходностью ∼ 100% в месяц и просадкой 10-15% рекомендуется изменить начальный лот:
|Лот
|Депозит
|0.01
|500$
|0.02
|1000$
|0.1
|5000$
|1
|100 000$
Обязательно соблюдайте лотность!
На других торговых парах советник показывают не такие хорошие результаты, но вы всегда сможете сами поэкспериментировать и поделиться своими результатами.
На практике тестер стратегий всегда сильно отличается от реальных результатов.
ВНИМАНИЕ!!! В тестере стратегий данный советник будет показывать ПЛОХИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!
Так же хочу отметить и напомнить, что это рынок и он не предсказуем. 100% гарантий тут быть не может. Все действия вы совершаете на свой страх и риск.
Настоятельно рекомендую не торговать в дни важных новостей и мировых событий.
Есть группа в телеграмм. После покупки напишите мне для получения ссылки для приглашения.
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