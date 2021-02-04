RiseEA - это полностью автоматизированный советник. Очень прост в использовании.



Главная особенность состоит в том, что советник работает в ДВУХ ОКНАХ , т.е. в одном окне only short, в другом - only long. Обязательно Magic Number должны быть разные.



ТF - ТОЛЬКО М1.

Не открывайте и не закрывайте позиции в ручную. Для качественной и непрерывной работы вам потребуется VPS с ping не более 10 ms.



Настройки по умолчанию - это идеально подобранные параметры для валютной пары EUR-USD с депозитом 200$ (доходность ∼ 50% в неделю с просадкой 20-30%).

Лот Депозит 0.01 200$ 0.02 400$ 0.1 2000$ 1 20 000$

Для более безопасной торговли для валютной пары EUR-USD с доходностью ∼ 100% в месяц и просадкой 10-15% рекомендуется изменить начальный лот:

Лот Депозит 0.01 500$ 0.02 1000$ 0.1 5000$ 1 100 000$

Обязательно соблюдайте лотность!





На других торговых парах советник показывают не такие хорошие результаты, но вы всегда сможете сами поэкспериментировать и поделиться своими результатами.





На практике тестер стратегий всегда сильно отличается от реальных результатов.

ВНИМАНИЕ!!! В тестере стратегий данный советник будет показывать ПЛОХИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!



Так же хочу отметить и напомнить, что это рынок и он не предсказуем. 100% гарантий тут быть не может. Все действия вы совершаете на свой страх и риск.

Настоятельно рекомендую не торговать в дни важных новостей и мировых событий.

Есть группа в телеграмм. После покупки напишите мне для получения ссылки для приглашения.