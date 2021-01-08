Order Management Script Tool
- Utilities
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- Version: 4.2
- Updated: 7 September 2024
- Works on all timeframes and currency pairs
- Quickly place a trade
- Prevents bad entries when executing a trade by limiting max spread
- Set your entry and stop loss at better price
- Set fixed risk amount/percentage per trade
- Automatically calculate position/lot size based on risk amount/percentage
- Set proper stop loss level by setting min and max pips
Other Tools:
https://www.mql5.com/en/market/product/59580 - Horizontal Line Alert MT4
https://www.mql5.com/en/market/product/59560 - Moving Average Alert MT4
https://www.mql5.com/en/market/product/128267 - Moving Average Alert Plus MT4
https://www.mql5.com/en/market/product/69223 - Trading Manager EA MT4
https://www.mql5.com/en/market/product/69222 - Hedging Strategy EA MT4
https://www.mql5.com/en/market/product/77073 - Fibonacci Entries
https://www.mql5.com/en/market/product/77072 - ADR Pips MeterStrategies:
ForexGearPro – Forex Trading Strategy
A very handy order management script if you use the BTMM (beat the market maker) methodology.