Order Management Script Tool

5
============ FREE =============

Objective: To properly manage risks and quickly execute trades
  • Works on all timeframes and currency pairs
  • Quickly place a trade
  • Prevents bad entries when executing a trade by limiting max spread
  • Set your entry and stop loss at better price 
  • Set fixed risk amount/percentage per trade
  • Automatically calculate position/lot size based on risk amount/percentage
  • Set proper stop loss level by setting min and max pips

Other Tools:

https://www.mql5.com/en/market/product/59580  - Horizontal Line Alert MT4

https://www.mql5.com/en/market/product/59560 - Moving Average Alert MT4

https://www.mql5.com/en/market/product/128267 - Moving Average Alert Plus MT4

https://www.mql5.com/en/market/product/69223 - Trading Manager EA MT4

https://www.mql5.com/en/market/product/69222  - Hedging Strategy EA MT4

https://www.mql5.com/en/market/product/77073  - Fibonacci Entries

https://www.mql5.com/en/market/product/77072  - ADR Pips Meter

Strategies:
ForexGearPro – Forex Trading Strategy


Reviews 1
Moonbreaker
29
Moonbreaker 2023.01.20 14:21 
 

A very handy order management script if you use the BTMM (beat the market maker) methodology.

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Objective: Notify/alert traders if price touched or closed above/below the moving average. To help traders identify trends early using moving average alerts To simplify trading decisions and reduce emotional trading To demonstrate a stress-free trading setup for beginners To improve trade timing with automated MA signals To share a clean and disciplined trading strategy To avoid constantly watching charts all day To help traders trade smarter with simple indicators To increase confidence in ent
Horizontal Line or Level Alert
Christianiel Robles Faustino
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Indicators
This is a Indicator that Alert if price closed above/below/touched the line. Features/Settings: Timeframe supported: 1m, 5m 15m, 30m, 1H, 4H, 1D, 1WK, 1Mo Works on all currency pairs. Candle Size in Pips: Alert based on Candle Full length or Candle Body Select Line style/width/color Alert type: Popup, Send to Mobile MT4, Email Input notes on alert Add multiple line alerts in a single chart Refer to screenshot: 1 - Time Frame 2 - Long/Short Position 3 - Get the highest open/closed price of l
Hedging Strategy EA
Christianiel Robles Faustino
Utilities
================== FULL VERSION ===================== Automatically hedge the open order after initially opening a trade.  Important Notes: - Hedging account is required.(Check on your broker)       - Magic no./Expert ID should be set upon placing an order.   Magic# is set per currency pair.  Use a Script/Indicator.   Try this.  Download the 'Order Management Script Tool' Trading Utility for MetaTrader 4 in MetaTrader Market (mql5.com) -   Auto Trade >>>   should be disabled on live account. It
Trading Manager Expert Advisor
Christianiel Robles Faustino
Utilities
=============================== FULL VERSION ==================================== BTMM TRADING MANAGER Objective: Trading Manager EA Robot helps manage your multiple orders specially with BTMM Strategy with proper risk reward ratio. It will lessen your time to monitor your multiple trades from time to time. Trade hassle free using this tool. Important Notes: - Auto Trade will automatically send order if shift candle closed above/below the moving average. (Optional) Features: - Move stop loss aut
Moving Average Alert Plus
Christianiel Robles Faustino
Indicators
Moving average alert plus  is an advance moving average alert that   will easily monitor the price action based on set moving averages to multiple open charts.  Objective:   To monitor multiple open charts and notify traders conveniently in a single display panel when using the moving averages to enter/exit a trade. Features: Monitor price action in two timeframes at the same time Supports simple, exponential, smoothed, linear weighted moving averages Trigger an alert based on candle size (full/
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Moonbreaker
29
Moonbreaker 2023.01.20 14:21 
 

A very handy order management script if you use the BTMM (beat the market maker) methodology.

Christianiel Robles Faustino
4191
Reply from developer Christianiel Robles Faustino 2024.09.01 10:32
Thank you! Here are the other tools that you can try using the BTMM strategy. https://www.mql5.com/en/market/product/69223 - Trading Manager
https://www.mql5.com/en/market/product/74089 - Moving Average Alert for multiple charts
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