Protected profit

Protected profit это логическое продолжение проекта Equity monitor.

Исправлены недочёты и внесены дополнительные моменты.

В данном продукте разработан процентный  Traling stop, как на отдельную позицию, так и на дневную прибыль в целом. Есть возможность закрыть позицию по заданному проценту убытка, а так же можно закрыть все позиции по проценту дневной прибыли.

Настройки просты и понятны. 

Например:

Риск на позицию 1% Позиция закроется если процент убытка превысит 1%.

Traling 3% допустимое снижение прибыли от максимального значения 25%. Как только прибыль превысит 3%, рассчитается процент закрытия равный макс. прибыль - 25%. Аналогично рассчитывается и процент тралинга дневной прибыли.

Если требуется закрыть всё по прибыли, все позиции будут закрыты, если процент дневной прибыли по всем позициям (открытым и закрытым) превысит заданный процент. 

Дополнительно, есть возможность включить или выключить показ  сообщений советника.

Для работы  необходимо создать 4 глобальные переменные: gvarEqityDay , gvarEquityMonth , gvarMonth , gvarToday    

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