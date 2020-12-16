IrPanel
- Utilities
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- Version: 1.2
Эксперт-помощник предназначена для быстрого создания нужного количества отложенных ордеров по горизонтальной линии. Изменяя положение отрезка мы изменяем область выбора ордеров. После того как отметили нужные нам ордера, жмем на кнопку и заставляем советник выполнить нужное вам действие.
Работа с выбранными отрезком
Работа с выбранными отрезком отложенными ордерами
Работа с выбранными отрезком рыночными позициями
Эксперт позволяет производить следующие действия над выбранными ордерами.
Работа с выбранными отрезком
* Купить
* Продать
Работа с выбранными отрезком отложенными ордерами
* удалить все;
* удалить стоп;
* удалить лимит;
Работа с выбранными отрезком рыночными позициями
* закрыть все;
* закрыть BUY;
* закрыть SELL;
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