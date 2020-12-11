Ires
- Indicators
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- Version: 1.92
- Updated: 9 February 2021
- Activations: 5
Многофункциональный индикатор уровней IRES – это мощный профессиональный инструмент для определения уровней поддержки и сопротивления на финансовом инструменте. Эффективность индикатора доказана тысячами тестов на реальных и демонстрационных счетах. Индикатор, работающий на реальных данных с использованием живой настоящей статистики.
Индикатор поможет торговать сетями или же одиночными ордерами, имеется алерт, можно выбрать настройки индикатора именно под себя, под свою систему.
Группа вконтакте: https://vk.com/ires_ppa
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