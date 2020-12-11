Ires

Многофункциональный индикатор уровней IRES – это мощный профессиональный инструмент для определения уровней поддержки и сопротивления на финансовом инструменте. Эффективность индикатора доказана тысячами тестов на реальных и демонстрационных счетах. Индикатор, работающий на реальных данных с использованием живой настоящей статистики.

Индикатор поможет торговать сетями или же одиночными ордерами, имеется алерт, можно выбрать настройки индикатора именно под себя, под свою систему.

    Группа вконтакте: https://vk.com/ires_ppa

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    Mechanism Trend
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    5 (1)
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    19711976 2021.03.22 14:31 
     

    User didn't leave any comment to the rating

    Dmitry Ivkin
    835
    Reply from developer Dmitry Ivkin 2021.03.22 15:50
    Спасибо за отзыв :)
    erex
    84
    erex 2020.12.21 22:08 
     

    User didn't leave any comment to the rating

    Dmitry Ivkin
    835
    Reply from developer Dmitry Ivkin 2021.02.09 16:36
    Спасибо, чего именно не хватает?
    ThorstenKock
    2584
    ThorstenKock 2020.12.18 14:56 
     

    User didn't leave any comment to the rating

    Itnas
    334
    Itnas 2020.12.13 01:13 
     

    User didn't leave any comment to the rating

    Dmitry Ivkin
    835
    Reply from developer Dmitry Ivkin 2021.02.09 16:36
    Спасибо)
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