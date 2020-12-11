– это мощный профессиональный инструмент для определения уровней поддержки и сопротивления на финансовом инструменте. Эффективность индикатора доказана тысячами тестов на реальных и демонстрационных счетах. Индикатор, работающий на реальных данных с использованием живой настоящей статистики.



Индикатор поможет торговать сетями или же одиночными ордерами, имеется алерт, можно выбрать настройки индикатора именно под себя, под свою систему.