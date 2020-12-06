Las Bandas de Bollinger se encuentran entre los indicadores más utilizados en el análisis técnico, su autor es el estadounidense John Bollinger, analista financiero y gran colaborador en el área. John comenzó a desarrollar esta técnica en la década de 1980 y en 2001 publicó su libro Bollinger on Bollinger Bands.









Las bandas de Bollinger son muy útiles para indicar niveles de precios en los que una acción puede haberse apreciado o devaluado demasiado, además de indicar signos de máximos y fondos. El indicador se calcula a partir de la segunda desviación estándar con la adición de medias móviles y muestra que, independientemente de cualquier movimiento que realice el precio, tiende a volver a un equilibrio.









Así surgió B3 Bands como una solución para potenciar el uso de las estadísticas en la estrategia, pudiendo sumar hasta 3 desviaciones estándar al mismo tiempo en lugar de solo una. B3 Bands propone al analista utilizar las desviaciones estándar adicionales para identificar falsos máximos y mínimos, preparar un stoploss matemático y tener una mejor visión estadística del comerciante.









Simplemente coloque su configuración de Bandas de Bollinger favorita en las Bandas B3, configure las desviaciones estándar que desea analizar y simplemente comience a operar.









B3 Agrupa las estadísticas siempre a su favor.