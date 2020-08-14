J2T Hot Keys
- Utilities
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- Version: 1.1
Утилита Горячие Клавиши. Работает только на неттинговых типах счетов. Позволяет совершать торговые операции без мыши.
Удобно использовать для акций, фьючерсов, валютных пар, криптовалют. В совокупности со стаканом получается полноценный скальперский привод.
Реализованные команды:
· покупка по рынку;
· продажа по рынку;
· выставление лимитного ордера на покупку с заданным отступом (может быть отрицательным) от цены Бид;
· выставление лимитного ордера на продажу с заданным отступом (может быть отрицательным) от цены Аск;
· переворот – рыночная продажа или покупка (в зависимости от текущей позиции) двойного объёма с предварительной отменой отложенных ордеров по инструменту;
· переворот с отступом – рыночное закрытие позиции и выставление лимитного ордера с отступом такого же объёма с предварительной отменой отложенных ордеров по инструменту;
· отмена всех отложенных ордеров по инструменту;
· закрытие позиции по текущему инструменту с отменой отложенных ордеров по нему;
· закрытие вообще всех позиций с отменой всех ордеров;
· увеличение, уменьшение объёма (шаг задаётся через настройки);
· увеличение, уменьшение отступа (шаг задаётся через настройки).
Можно настраивать буквы и цифры основной части клавиатуры, стрелки (left, right, up, down), цифровой блок клавиатуры с добавлением n (n0, …, n9, n., n/, n*), пробел (space).
Утилита реагирует на нажатие клавиш только при активном графике!
На американском рынке не будет работать функция Переворот из-за шорт контроля , но будет работать Переворот с отступом.
extremely helpful indicator