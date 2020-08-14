J2T Hot Keys

Утилита Горячие Клавиши. Работает только на неттинговых типах счетов. Позволяет совершать торговые операции без мыши.

Удобно использовать для акций, фьючерсов, валютных пар, криптовалют. В совокупности со стаканом получается полноценный скальперский привод.





Реализованные команды:

· покупка по рынку;

· продажа по рынку;

· выставление лимитного ордера на покупку с заданным отступом (может быть отрицательным) от цены Бид;

· выставление лимитного ордера на продажу с заданным отступом (может быть отрицательным) от цены Аск;

· переворот – рыночная продажа или покупка (в зависимости от текущей позиции) двойного объёма с предварительной отменой отложенных ордеров по инструменту;

· переворот с отступом – рыночное закрытие позиции и выставление лимитного ордера с отступом такого же объёма с предварительной отменой отложенных ордеров по инструменту;

· отмена всех отложенных ордеров по инструменту;

· закрытие позиции по текущему инструменту с отменой отложенных ордеров по нему;

· закрытие вообще всех позиций с отменой всех ордеров;

· увеличение, уменьшение объёма (шаг задаётся через настройки);

· увеличение, уменьшение отступа (шаг задаётся через настройки).



Можно настраивать буквы и цифры основной части клавиатуры, стрелки (left, right, up, down), цифровой блок клавиатуры с добавлением n (n0, …, n9, n., n/, n*), пробел (space).





Утилита реагирует на нажатие клавиш только при активном графике!

На американском рынке не будет работать функция Переворот из-за шорт контроля , но будет работать Переворот с отступом.

