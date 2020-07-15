Pivot Plus

Торгуя на рынке форекс, многие используют уровни поддержки сопротивления убеждая себя что, если цена закрепится выше-ниже уровня, рынок пойдет далее по направлению-данное убеждение работает только в том случае, если учитывается направление движения рынка с более старшего временного интервала!

Исходя из выше сказанного был написан индикатор уровней который рассчитывается по математической формуле

Индикатор уникален тем, что он помимо основных уровней, учитывает и уровень с более старшего временного интервала нанося его одновременно с остальными!!!

Это сделано для того, чтобы знать, в какую сторону стоит открывать позиции на младших уровнях, при прочих равных условиях!!!

И наконец перестаньте гнаться за ценой))))проще и безопаснее взять движение в самом его начале по балансу рынка, чем войти по ходу движения когда все это видят!