Account Balance
- Utilities
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Nikita Chernyshov⚙️ Development for MetaTrader 4\5.
Create an order for me https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=profitnik
- Version: 1.8
- Updated: 19 June 2020
Простая утилита, которая показывает на какую сумму средств куплено активов в портфеле. Необходима для отслеживания загрузки депозита.
Выводит информацию в удобную надпись, которую можно разместить в любом месте графика.
- Учитывает валюту депозита: USD или RUB
- Учитывает, в какой валюте торгуется актив (USD или RUB) и автоматически конвертирует по текущему курсу.
- Можно настроить размер и цвет надписи
账户余额