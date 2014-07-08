DeMarker Mod
- Indicators
- Pavel Gotkevitch
- Version: 1.1
- Updated: 26 March 2020
В стандартном индикаторе DeMarker используется простая скользящая средняя - Simple Moving Average, что несколько ограничивает возможности этого индикатора.
В представленном индикаторе DeMarker Mod добавлен выбор из четырех скользящих средних - Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted, что позволяет
существенно расширить возможности данного индикатора.
Параметры стандартного индикатора DeMarker:
· period - количество баров, используемых для расчета индикатора;
Параметры индикатора DeMarker Mod:
· period - количество баров, используемых для расчета индикатора;
· method - выбор из четырех скользящих средних.
