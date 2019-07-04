DEMA Cross





DEMA

Cross - это мультивалютный трендовый советник, работающий на реальных счетах любого типа, на любом временном интервале, с любым начальным депозитом, с постоянным или изменяющимся размером лота, с четырех- и с пятизначными котировками, а также с брокерами, использующими различный тип заливки ордеров.



Отличительной особенностью советника является его стабильность и, что особенно важно, его достоверность. Результаты проверки советника в тестере стратегий в 4-х режимах (2 основных - обычный и с произвольной задержкой и 2 дополнительных - все тики и OHLC на М1), а также на демо и на реальном счетах практически идентичны.

Тестирование и оптимизацию советника следует проводить в обычном режиме или с произвольной задержкой, OHLC на М1, таймфрейм - любой.

Советник определяет направление тренда, а также состояние перепроданности или перекупленности рынка и при получении соответствующего сигнала открывает позицию на покупку или продажу. Закрытие позиции может происходить по стоп лоссу или по трейлингу.

Советник также может открывать добавочные ордера в направлении уже открытой позиции с тем же размером лота. Открытие добавочных ордеров возможно только в том случае, если после открытия позиции советник получил повторный сигнал на открытие позиции в том же направлении и просадка по открытой позиции превысила сумму, определяемую параметром Drawdown Percent.

При отключении питания, интернета, перезагрузке компьютера или терминала, а также при изменении входных параметров советник проверяет уже открытые позиции по всем парам (с добавочными ордерами или без них) и правильно производит подсчет ордеров и просадку по ним.

В ходные параметры



Magic - уникальный номер для идентификации позиций, открытых советником;

Max. Spread - максимально разрешенный спред в пунктах для открытия позиции;

Slippage - допустимое проскальзывание в пунктах для рыночных ордеров;

Lot - выбор Fixed Lot или Lot Percent;

Fixed Lot - размер постоянного лота для открытия позиции;

Lot Percent - размер лота в процентах от текущего баланса: lot = Balance * Lot Percent / 100000 ;

Time Frame - выбор оптимального таймфейма;

Applied Price - выбор из 7- ми применяемых цен (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted);

Fast Period - период быстрой DEMA;

Slow Period - период медленной DEMA ;

Add Order - количество добавочных ордеров для открытой позиции (если 0, добавочных ордеров нет);

Drawdown Percent - просадка в процентах от текущего баланса по открытой позиции (работает только при Add Order > 0);

Stop Loss - стоп лосс в пунктах (если 0, стоп лосс отключен);

Use Trailing - false/true ( если false, трейлинг отключен );

Trailing Start - значение в пунктах прибыли открытой позиции, после которого включается трейлинг;

Trailing Stop - значение в пунктах ( при включенном трейлинге Stop Loss = Price Bid - Trailing Stop для Buy или Stop Loss = Price Ask + Trailing Stop для Sell);

Order Filling Type - выбор типа заливки ордеров для предотвращения торговой ошибки "Invalid Order Filling Type" (при появлении в журнале такой ошибки следует изменить тип заливки).

Примечание: значения Max. Spread, Slippage, Stop Loss, Trailing Start и Trailing Stop указаны для четырехзначных котировок. Для пятизначных котировок эти значения менять не надо - они будут изменены автоматически.



