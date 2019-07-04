DEMA Cross
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Pavel GotkevitchElectronic Engineer
- Version: 1.1
- Updated: 26 March 2022
- Activations: 5
DEMA Cross - это
мультивалютный трендовый советник, работающий на реальных счетах любого типа, на любом временном интервале, с любым начальным
депозитом, с постоянным или изменяющимся размером лота, с четырех- и с пятизначными котировками, а также с брокерами, использующими
различный тип заливки ордеров.
DEMA Cross
Отличительной особенностью советника является его стабильность и, что особенно важно, его достоверность. Результаты проверки советника в тестере стратегий в 4-х режимах (2 основных - обычный и с произвольной задержкой и 2 дополнительных - все тики и OHLC на М1), а также на демо и на реальном счетах практически идентичны.
Тестирование и оптимизацию советника следует проводить в обычном режиме или с произвольной задержкой, OHLC на М1, таймфрейм - любой.
Советник определяет направление тренда, а также состояние перепроданности или перекупленности рынка и при получении соответствующего сигнала открывает позицию на покупку или продажу. Закрытие позиции может происходить по стоп лоссу или по трейлингу.
Советник также может открывать добавочные ордера в направлении уже открытой позиции с тем же размером лота. Открытие добавочных ордеров возможно только в том случае, если после открытия позиции советник получил повторный сигнал на открытие позиции в том же направлении и просадка по открытой позиции превысила сумму, определяемую параметром Drawdown Percent.
При отключении питания, интернета, перезагрузке компьютера или терминала, а также при изменении входных параметров советник проверяет уже открытые позиции по всем парам (с добавочными ордерами или без них) и правильно производит подсчет ордеров и просадку по ним.
Входные параметры
- Magic - уникальный номер для идентификации позиций, открытых советником;
- Max. Spread - максимально разрешенный спред в пунктах для открытия позиции;
- Slippage - допустимое проскальзывание в пунктах для рыночных ордеров;
- Lot - выбор Fixed Lot или Lot Percent;
- Fixed Lot - размер постоянного лота для открытия позиции;
- Lot Percent - размер лота в процентах от текущего баланса: lot = Balance * Lot Percent / 100000;
- Time Frame - выбор оптимального таймфейма;
- Applied Price - выбор из 7-ми применяемых цен (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted);
- Fast Period - период быстрой DEMA;
- Slow Period - период медленной DEMA;
- Add Order - количество добавочных ордеров для открытой позиции (если 0, добавочных ордеров нет);
- Drawdown Percent - просадка в процентах от текущего баланса по открытой позиции (работает только при Add Order > 0);
- Stop Loss - стоп лосс в пунктах (если 0, стоп лосс отключен);
- Use Trailing - false/true (если false, трейлинг отключен);
- Trailing Start - значение в пунктах прибыли открытой позиции, после которого включается трейлинг;
- Trailing Stop - значение в пунктах (при включенном трейлинге Stop Loss = Price Bid - Trailing Stop для Buy или Stop Loss = Price Ask + Trailing Stop для Sell);
- Order Filling Type - выбор типа заливки ордеров для предотвращения торговой ошибки "Invalid Order Filling Type" (при появлении в журнале такой ошибки следует изменить тип заливки).
Примечание: значения Max. Spread, Slippage, Stop Loss, Trailing Start и Trailing Stop указаны для четырехзначных котировок. Для пятизначных котировок эти значения менять не надо - они будут изменены автоматически.
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