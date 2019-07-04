DEMA Cross

DEMA Cross

DEMA Cross - это мультивалютный трендовый советник, работающий на реальных счетах любого типа, на любом временном интервале, с любым начальным депозитом, с постоянным или изменяющимся размером лота, с четырех- и с пятизначными котировками, а также с брокерами, использующими различный тип заливки ордеров.


Отличительной особенностью советника является его стабильность и, что особенно важно, его достоверность. Результаты проверки советника в тестере стратегий в 4-х режимах (2 основных - обычный и с произвольной задержкой и 2 дополнительных - все тики и OHLC на М1), а также на демо и на реальном счетах практически идентичны.

Тестирование и оптимизацию советника следует проводить в обычном режиме или с произвольной задержкой, OHLC на М1, таймфрейм - любой.

Советник определяет направление тренда, а также состояние перепроданности или перекупленности рынка и при получении соответствующего сигнала открывает позицию на покупку или продажу. Закрытие позиции может происходить по стоп лоссу или по трейлингу.

Советник также может открывать добавочные ордера в направлении уже открытой позиции с тем же размером лота. Открытие добавочных ордеров возможно только в том случае, если после открытия позиции советник получил повторный сигнал на открытие позиции в том же направлении и просадка по открытой позиции превысила сумму, определяемую параметром Drawdown Percent.

При отключении питания, интернета, перезагрузке компьютера или терминала, а также при изменении входных параметров советник проверяет уже открытые позиции по всем парам (с добавочными ордерами или без них) и правильно производит подсчет ордеров и просадку по ним.

 

Входные параметры

  • Magic - уникальный номер для идентификации позиций, открытых советником;
  • Max. Spread - максимально разрешенный спред в пунктах для открытия позиции;
  • Slippage - допустимое проскальзывание в пунктах для рыночных ордеров;
  • Lot - выбор Fixed Lot или Lot Percent;
  • Fixed Lot - размер постоянного лота для открытия позиции;
  • Lot Percent - размер лота в процентах от текущего баланса:  lot = Balance * Lot Percent / 100000;
  • Time Frame - выбор оптимального таймфейма;
  • Applied Price - выбор из 7-ми применяемых цен (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted);
  • Fast Period - период быстрой DEMA;
  • Slow Period - период медленной DEMA;
  • Add Order - количество добавочных ордеров для открытой позиции (если 0, добавочных ордеров нет);
  • Drawdown Percent - просадка в процентах от текущего баланса по открытой позиции (работает только при Add Order > 0);
  • Stop Loss - стоп лосс в пунктах (если 0, стоп лосс отключен);
  • Use Trailing - false/true (если false, трейлинг отключен);
  • Trailing Start - значение в пунктах прибыли открытой позиции, после которого включается трейлинг;
  • Trailing Stop - значение в пунктах (при включенном трейлинге Stop Loss = Price Bid - Trailing Stop для Buy или Stop Loss = Price Ask + Trailing Stop для Sell);
  • Order Filling Type - выбор типа заливки ордеров для предотвращения торговой ошибки "Invalid Order Filling Type" (при появлении в журнале такой ошибки следует изменить тип заливки).

Примечание: значения Max. Spread, Slippage, Stop Loss, Trailing Start и Trailing Stop указаны для четырехзначных котировок. Для пятизначных котировок эти значения менять не надо - они будут изменены автоматически.


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UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +300% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.53 (74)
Experts
Real Trading Account   LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2339082 This EA uses the same logic and execution rules as the verified live signal shown on MQL5.When used with the recommended, optimized settings on a reputable ECN/RAW-spread broker ( e.g., IC Markets or TMGM) , the EA's live trading behavior is designed to closely align with the trade structure and execution characteristics of the live signal. Please note that differences in broker conditions, spreads, executio
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.08 (37)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Aura Gold Pro Edition
Stanislav Tomilov
5 (2)
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Built to dominate the gold market. Official Information Seller profile Official channel User Guide LIMITED PRICE — $400 Aura Gold Pro Edition is available now for only $400 , but from September 1 , the price will increase to $999 . After September 1, the price will be more than double.  Don’t wait until the price goes up — secure your copy now for $400. Live Trading Signals  Roboforex https://www.mql5.com/en/signals/2366593 FPMarkets https://www.mql5.com/en/signals/2358523 ICTrading https://www.
Quantum iGold MT5
Yassine Mouhssine
4.54 (39)
Experts
Quantum iGold MT5 – Advanced AI Trading System (XAUUSD) Quantum iGold MT5 is a fully automated trading system built using advanced Artificial Intelligence techniques. It employs a hybrid neural architecture that integrates LSTM and Transformer models to analyze price behavior on XAUUSD . This structure enables the system to detect market patterns, adapt to volatility changes, and generate technically refined trading signals in real time. After purchase, please contact me via MQL5 private messa
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4.85 (505)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (4)
Experts
LIVE SIGNAL REACHED NEW HIGH Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It elimin
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.34 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.04 (25)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
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Pavel Gotkevitch
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MAPC (Moving Average Percent's Change) shows the Moving Average's percent change from one period to another selected period allowing you to track the smoothed price change rate. MAPC is calculated according to the following equation: MAPC[i] = 100 * (MA[i] - MA[i - n]) / MA[i],  where: MA[i] - current Moving Average value;   MA[i - n] - value of the Moving Average that is n periods away from the current Moving Average value. Input Parameters Period - Moving Average period; Method - smoothing me
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Bulls Power Mod
Pavel Gotkevitch
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Only Exponential Moving Average at Close Price is used in standard Bulls Power limiting the possibilities of that indicator to some extent. Bulls Power Mod enables you to select from four Moving Averages and seven applied prices, thus greatly expanding the indicator's functionality.
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Only Exponential Moving Average at Close Price is used in standard Bears Power limiting the possibilities of that indicator to some extent. Bears Power Mod enables you to select from four Moving Averages and seven applied prices, thus greatly expanding the indicator's functionality.
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В стандартном индикаторе DeMarker используется простая скользящая средняя - Simple Moving Average, что несколько ограничивает возможности этого индикатора. В представленном индикаторе DeMarker Mod добавлен выбор из четырех скользящих средних - Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted, что позволяет существенно расширить возможности данного индикатора.   Параметры стандартного индикатора DeMarker: ·         period  - количество баров, используемых для расчета индикатора;   Параметры индикат
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Support and Resistance
Pavel Gotkevitch
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MA Crossing
Pavel Gotkevitch
Indicators
MA Crossing displays two moving averages on the chart painting their crossing points in different colors - blue (buy) and red (sell). The indicator clearly defines the trend direction and power and simplifies the perception of market signals. The indicator may be useful in the strategies involving two moving averages' crossing method. The indicator's input parameters allow you to select the following settings for each moving average: period (Fast Period, Slow Period); smoothing period (Simple, E
Vates
Pavel Gotkevitch
4.2 (5)
Experts
Vates is a Latin word meaning a prophet. Vates is a multicurrency trend Expert Advisor that can run on any type real accounts, on any timeframe, with any initial deposit, with a fixed or varying lot size, with four and five-digit quotes, with brokers offering different order filling types. A distinctive feature of the EA is its stability and reliability. The results of Expert Advisor testing in the Strategy Tester in four modes (two main modes – normal and with a delay, and two additional modes
Grab
Pavel Gotkevitch
Indicators
The Grab indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can be used for
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Pavel Gotkevitch
Indicators
The standard Commodity Channel Index (CCI) indicator uses a Simple Moving Average, which somewhat limits capabilities of this indicator. The presented CCI Modified indicator features a selection of four moving averages - Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted, which allows to significantly extend the capabilities of this indicator. Parameter of the standard Commodity Channel Index (CCI) indicator period - the number of bars used for the indicator calculations; apply to - selection from
Unda
Pavel Gotkevitch
Indicators
The Unda indicator determines the trend direction and strength, as well as signals about trend changes. The indicator uses price extremums for the previous periods and calculates the ratio between the current price and extremums. Therefore, the only parameter is Period (default = 13), which sets the number of bars to determine extremums. The higher the Period, the less the number of signals about trend changes, but the greater the indicator delay. Uptrends are shown by blue color of the indicato
K Channel
Pavel Gotkevitch
Indicators
K_Channel is a technical indicator defining the current Forex market status - trend or flat. The indicator works on any timeframe. H1 and higher timeframes are recommended though to minimize false signals. The indicator is displayed as lines above and below EMA. Average True Range (ATR) is used as bands' width. Therefore, the channel is based on volatility. This version allows you to change all the parameters of the main Moving Average. Unlike Bollinger Bands that applies the standard deviation
D Channel
Pavel Gotkevitch
Indicators
D-Channel is a technical indicator defining the current Forex market status - trend or flat. The indicator is based on DEMA (Double Exponential Moving Average). The advantage of DEMA is that it eliminates false signals at the saw-toothed price movement and allows saving a position at a strong trend. The indicator can work on any timeframe, though H1 and higher timeframes are recommended to minimize false signals. The indicator displays a channel as lines located above and below the average line.
Stips
Pavel Gotkevitch
Indicators
Stips is a histogram indicator that determines trend direction and strength, as well as trend changes. The indicator can be used as a normal oscillator, i.e. analyze its trend change signals (crossing the zero line), as well as divergence and exit from overbought and oversold zones. The indicator uses extreme prices of previous periods and calculates the ratio between the current price and extreme values. Therefore its only parameter is Period (default is 13), which sets the number of bars to de
F Channel
Pavel Gotkevitch
Indicators
F-Channel is a technical indicator defining the current Forex market status - trend or flat. The indicator is based on FRAMA (Fractal Adaptive Moving Average). The FRAMA follows strong trend movements and slows down significantly during price consolidation. The indicator is able to work on any timeframes, but H1 and higher timeframes are recommended to minimize false signals. The indicator displays a channel as lines located above and below the middle line. The upper and lower lines can serve as
Labor
Pavel Gotkevitch
Indicators
Labor is a technical analysis indicator defining trend direction and power, as well as signaling a trend change. The indicator is based on a modified EMA (Exponential Moving Average) with an additional smoothing filter. The indicator works on any timeframe. The uptrend is shown as a blue line, while a downtrend - as a red one. Close a short position and open a long one if the line color changes from red to blue. Close a long position and open a short one if the line color changes from blue to re
P Channel
Pavel Gotkevitch
Indicators
P-Channel is a technical indicator determining the current Forex market status - trend or flat. The indicator is able to work on any timeframes, but H1 and higher timeframes are recommended to minimize false signals. The indicator displays a channel as lines located above and below the middle line. The upper and lower lines can serve as the resistance and support levels. Sell when the price reaches the upper line, and buy when the price reaches the lower line. It is recommended to use a small st
FRAMA Crossing
Pavel Gotkevitch
Indicators
The FRAMA Crossing indicator displays on a chart two FRAMAs (Fractal Adaptive Moving Average) and paints their crossing areas in different colors – blue (buy) and red (sell). FRAMA follows strong trend movements and slows down significantly during price consolidation. The indicator clearly defines the trend direction and power and simplifies the perception of market signals. The indicator can work on any timeframes may be useful in the strategies involving two moving averages' crossing method. T
CCI Crossing
Pavel Gotkevitch
Indicators
The CCI Crossing indicator displays the intersection of two CCI (Commodity Channel Index) indicators - fast and slow - in a separate window. The intersection area is filled in blue, when the fast CCI is above the slow CCI. The intersection area is filled in red, when the fast CCI is below the slow CCI. This indicator is a convenient tool for measuring the deviations of the current price from the statistically average price and identifying overbought and oversold levels. The indicator can work on
Dash
Pavel Gotkevitch
Indicators
Dash is a histogram indicator, which measures the rate of price change and determines the overbought and oversold levels. The indicator uses price extremums for the previous periods and calculates the ratio between the current price and extremums. Therefore, the only parameter is Period , which sets the number of bars to determine extremums. A long position can be opened when the red lines of the indicator start leaving the oversold area and break the -1 level upwards. A short position can be op
Surge
Pavel Gotkevitch
Indicators
The Surge indicator combines the features of trend indicators and oscillators. The indicator measures the rate of price change and determines the overbought and oversold market levels. The indicator can be used on all timeframes and is a convenient tool for detecting short-term market cycles. The indicator uses price extremums for the previous periods and calculates the ratio between the current price and extremums. Therefore, the only parameter is Period, which sets the number of bars to determ
DEMA Crossing
Pavel Gotkevitch
Indicators
The DEMA Crossing indicator displays the intersection of two DEMA (Double Exponential Moving Average) - fast and slow. The intersection area is filled in blue, when the fast DEMA is above the slow DEMA. The intersection area is filled in red, when the fast DEMA is below the slow DEMA. The advantage of the DEMA moving average is that it eliminates false signals at the saw-toothed price movement and allows saving a position at a strong trend. The indicator clearly defines the trend direction and p
Trend Sight
Pavel Gotkevitch
Indicators
The Trend Sight indicator shows the Moving Average's percent change from the current bar to the other selected bar allowing you to track the smoothed price change rate, as well as trend strength and change. The uptrend is shown as a blue indicator line, while a downtrend is displayed in red. Close a short position and open a long one if the line color changes from red to blue. Close a long position and open a short one if the line color changes from blue to red. You should use a tight stop loss,
Trend Sign
Pavel Gotkevitch
Indicators
The Trend Sign indicator is a modification of the MACD indicator (Moving Average Convergence Divergence), which allows determining the direction and strength of the trend, as well as a trend change. The indicator is based on two moving averages - fast and slow, and it can work on any timeframe. Uptrends are shown by blue color of the indicator line, downtrends by the red color. Close a short position and open a long one if the line color changes from red to blue. Close a long position and open a
DEMA Trend
Pavel Gotkevitch
Indicators
The DEMA Trend indicator is based on two DEMA (Double Exponential Moving Average) - fast and slow. The advantage of the DEMA moving average is that it eliminates false signals at the saw-toothed price movement and allows saving a position at a strong trend. The indicator allows determining the direction and strength of the trend, and it can work on any timeframe. Uptrends are shown by blue color of the indicator line, downtrends by the red color. Close a short position and open a long one if the
T Channel
Pavel Gotkevitch
Indicators
T-Channel is a technical indicator defining the current Forex market status - trend or flat. The indicator is based on TEMA (Triple Exponential Moving Average). The advantage of the TEMA is that it provides a smaller delay than a moving average with a single or double smoothing. The indicator is able to work on any timeframes, but H1 and higher timeframes are recommended to minimize false signals. The indicator displays a channel as lines located above and below the middle line. The upper and lo
TEMA Trend
Pavel Gotkevitch
Indicators
The TEMA Trend indicator is based on two TEMA (Triple Exponential Moving Average) - fast and slow. The advantage of the TEMA is that it provides a smaller delay than a moving average with a single or double smoothing. The indicator allows determining the direction and strength of the trend, and it can work on any timeframe. Uptrends are shown by blue color of the indicator line, downtrends by the red color. Close a short position and open a long one if the line color changes from red to blue. Cl
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Pavel Gotkevitch
Indicators
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Lotus
Pavel Gotkevitch
Indicators
Lotus indicator combines the features of both trend indicators and oscillators allowing you to track the smoothed price change rate, as well as trend strength and change. The uptrend is shown as a green indicator line, while a downtrend is displayed in red. A long position can be opened when the indicator breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can be used for exiting positions. You
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Angel Torres
4510
Angel Torres 2024.10.09 04:48 
 

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Niklas Templin
23992
Niklas Templin 2023.12.26 19:23 
 

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Wan Ping Fei
1690
Wan Ping Fei 2019.08.18 12:13 
 

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Артур Дуровіч
147
Артур Дуровіч 2019.07.26 05:20 
 

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