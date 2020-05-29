Diamond Indicator.

Indicador Para Opções Binarias.

Indicator for Binary Options

Usa dois gales.

Instalar em mt5

Esse indicador é para ser usado no tempo de vela de 5 minutos e em M5.

Este também funciona em M1, porém é mais eficiente em M5.

Só descompactar e copiar os arquivos na pasta de dados do seu MT5.

Arquivos indicator na pasta MQL5 - Indicator.

Baixe também a Media Movel totalmente gratis:

https://www.mql5.com/pt/market/product/50400