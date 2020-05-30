Diamond indicator Media Movel

Media Móvel Grátis para uso em conjunto ao Diamond Indicator

Atenção. Essa é a mm para conjugar ao indicador.

Esse não é o indicador.

Comprem o indicador que está tendo ótimos resultados.

A seguir informações sobre o indicador:

Indicador Para Opções Binarias.

Usa dois gales.

Instalar em mt5

Esse indicador é para ser usado no tempo de vela de 5 minutos e em M5.

Este também funciona em M1, porém é mais eficiente em M5.

Só descompactar e copiar os arquivos na pasta de dados do seu MT5.

Arquivos indicator na pasta MQL5 - Indicator.

Abra ou atualize o MT5, Carregue a carta do gráfico e arraste os seguintes arquivos:



Diamond Signal.



Me solicite por email que envio também o Media Móvel e o RSI Diamond Lag Diamond Index.