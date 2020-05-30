Diamond indicator Media Movel

Media Móvel Grátis para uso em conjunto ao Diamond Indicator

Atenção. Essa é a mm para conjugar ao indicador. 

Esse não é o indicador. 

Comprem o indicador que está tendo ótimos resultados. 

A seguir informações sobre o indicador:

Indicador Para Opções Binarias.

Usa dois gales.

Instalar em mt5

Esse indicador é para ser usado no tempo de vela de 5 minutos e em M5.

Este também funciona em M1, porém é mais eficiente em M5.

Só descompactar e copiar os arquivos na pasta de dados do seu MT5.

Arquivos indicator na pasta MQL5 - Indicator.

Abra ou atualize o MT5, Carregue a carta do gráfico e arraste os seguintes arquivos:

  1. Diamond Signal.

    Me solicite por email que envio também o Media Móvel e o RSI
  2. Diamond Lag
  3. Diamond Index.


Esse Indicador é para a próxima vela.

Apareceu a seta, só aguardar a próxima vela e entrar com a ordem.


Diamond Indicator.

Recommended products
Pivot Point Classic Indicator
Nils R M Peleman
5 (1)
Indicators
Detailed Description: The   Pivot Point Classic Indicator   is designed for traders who rely on classic pivot points and midpoints levels for their trading strategies. By automatically calculating and plotting these levels, the indicator provides a clear, visual representation of critical price areas where the market may reverse or break out. Key Features: Automatic Pivot Point Calculations : Automatically calculates pivot points, three support (S1, S2, S3) and resistance (R1, R2, R3) levels bas
FREE
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.5 (6)
Indicators
John Bollinger created this indicator in 2010 as a way to read the original indicator (Bollinger Bands) in a more "technical" way, shown as an oscillator. The typical range of the Bollinger Bands %B is 0 - 0.5 - 1.0, where "0" represents the lower band, the "0.5" the middle band, and "1" the upper band. The line on the indicator represents the Closing prices. As simple as that. SETTINGS Bollinger Bands period of analysis Standard Deviation multiplier Shift Price type to be analyzed If you like
FREE
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicators
Raymond Cloudy Day Indicator for MT5 – Pivot-Based Reversal and Trend Levels Raymond Cloudy Day Indicator is a pivot-based level indicator for MetaTrader 5 (MT5). It was developed by Ngo The Hung based on Raymond’s original idea and is designed to give a structured view of potential reversal zones, trend extensions and support/resistance levels directly on the chart. The default settings are optimised for XAUUSD on the H1 timeframe, but the indicator can be tested and adjusted for other symbols
FREE
VWAP Diaria
Samuel De Souza Ferreira
Indicators
Daily VWAP — Institutional Reference for Intraday Value The Daily VWAP is a professional indicator based on the Volume-Weighted Average Price (VWAP) , designed to reveal the true balance between price and volume throughout the trading session. Unlike traditional moving averages, the Daily VWAP incorporates the weight of traded volume in every price movement, providing a much more accurate reference to the behavior of institutional traders and large market participants. What the indicator deliver
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Indicators
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
FREE
Pivots Lines
Abakou Nazaire Ayelenou
5 (1)
Indicators
Draw pivots points Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla for any timeframe Support all type of pivot  Traditionnal ,   Fibonacci ,   Woodie ,   Classic ,   Demark ,   Camarilla Support any timeframe (M1...H1...D1...MN1...Yearly) Support server Daylight Saving Time Support forex daily section from Sydney open to US Close Support Crypto trading Fill The gap between pivot and the trend, very helpfull Pivot points show the direction of the trend and provide definitive areas to
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.27 (11)
Indicators
Imagine VWAP, MVWAP and MIDAS in one place... Well, you found it! Now you can track the movement of Big Players in various ways, as they in general pursue the benchmarks related to this measuring, gauging if they had good execution or poor execution on their orders. Traders and analysts use the VWAP to eliminate the noise that occurs throughout the day, so they can measure what prices buyers and sellers are really trading. VWAP gives traders insight into how a stock trades for that day and deter
FREE
Gold Session Levels Pro MT5
Pedro Salar Montoro
Indicators
Gold Session Levels Pro MT5 is a manual MetaTrader 5 indicator designed to display relevant intraday reference levels for XAUUSD. The indicator automatically calculates and draws the Asian range, its midpoint, the daily open, the London and New York opens, the previous trading day's high and low, and targets derived from the size of the Asian range. FEATURES - Dynamic Asian range while the configured session is active. - Range freezing after the configured Asian session close. - Asian range
FREE
Sweep Liquidity
Nawal Kishor Yadav
Indicators
Liquidity Sweep Pro v3.2 — Smart Money Liquidity Detection Professional indicator designed to detect institutional liquidity sweeps in real time. Identifies Buy-Side Liquidity (BSL) and Sell-Side Liquidity (SSL) sweeps with automatic Strong and Weak classification. Main Features: • Real-time detection of BSL and SSL sweeps • Strong vs Weak sweep classification based on wick ratio, body close, and volume • Built-in quality filters:    - Wick Ratio Filter (adjustable for Strong & Weak)    - Vo
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicators
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Indicators
General Description The Fair Gap Value Indicator identifies and highlights “fair value gaps” on the MetaTrader 5 chart. A fair gap occurs when a price void forms between the low of one bar and the high of another, separated by an intermediate bar. The indicator draws colored rectangles (bullish and bearish) to emphasize these areas, providing clear visual support for price-action strategies. Key Features Bullish Gap Detection : highlights gaps between a bar’s low and the high of two bars prior w
FREE
TV Macd SR Fan
Qiu Yu Fan
Indicators
TV MACD Pro + SNR Support/Resistance is a professional trading tool that combines TradingView-style MACD with adaptive Support & Resistance detection. This indicator includes two core modules that can be turned on or off independently. MACD Module: Features authentic TradingView MACD color scheme, teal/red histogram with volume and shrinkage differentiation. Adjustable parameters include Fast EMA (default 12), Slow EMA (default 26), Signal SMA (default 9), and histogram scale. SNR Module: Au
FREE
Round Level MT5
Szymon Palczynski
5 (1)
Indicators
The fact that round number levels have a significant influence on the market cannot be denied and should not be overlooked. These psychological levels are used by both retail Forex traders and major banks that deal in Forex.  Very simple and effective indicator and most importantly free. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// The program does not work in the strategy tester.
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicators
Development of the previous version of the indicator ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - modified standard ZigZag indicator with added information about wave length in points, levels, and different alert logic General Improvements: Code adaptation for MetaTrader 5 Optimized work with graphical objects New Features: Horizontal levels at extremes Selection of level types: horizontal/rays/segments Filter for liquidity levels (not broken by price) Buffer for breakouts: adjusting sensitivity to f
FREE
Nexus Pivot Points
Mohammed Kaddour
Indicators
Pivot Points are used by Forex traders to find support and resistance levels based on the previous day's price action. There are various ways to calculate pivot points, including averaging the open, high, low, and close of the previous day's chart price. Forex Traders use a combination of pivot points with moving averages to find trading opportunities in the currency markets. Pivot points are very useful tools that use the previous bars' highs, lows and closings to project support and resist
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
PivotForge
Alexandre Vincent Traber
Indicators
Overview PivotForge calculates and plots Daily or Weekly Pivot Points directly on your chart, using either the Classic or Fibonacci method. Levels update automatically at the start of each new period, giving you clean, objective support/resistance zones without manual recalculation. How it works Selects the previous completed Daily or Weekly candle as the reference period Computes Pivot (PP), Resistance (R1-R3), and Support (S1-S3) using Classic or Fibonacci formulas Draws horizontal lines span
FREE
How the day starts
Sergio Antoni Escudero Tirado
Indicators
This indicator draws the high intraday price and the low intraday price of the first n minutes of the day. The chart shows the days with vertical lines and two horizontal lines to indicate the max and the min close price of the n first minutes of the day. The max/min lines start and end with the day calculated. With this indicator you can see how starts the day compared with the previous days. It is valid for any market inasmuch as the start time is calculated with the data received. Parameter
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indicators
Spike Catch Pro 22:03 release updates Advanced engine for searching trade entries in all Boom and Crash pairs (300,500 and 1000) Programmed strategies improvements Mx_Spikes (to combine Mxd,Mxc and Mxe), Tx_Spikes,   RegularSpikes,   Litho_System,   Dx_System,   Md_System,   MaCross,   Omx_Entry(OP),  Atx1_Spikes(OP),   Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) we have added an arrow on strategy identification, this will help also in the visual manual backtesting of the included strategies and see ho
FREE
Fibonacci Bollinger Bands
Quang Huy Quach
Indicators
Fibonacci Bollinger Bands (FBB) Indicator - User Manual 1. Introduction Fibonacci Bollinger Bands (FBB) is a technical analysis indicator that combines three tools: Bollinger Bands , Fibonacci Ratios , and the Volume-Weighted Moving Average (VWMA) . The purpose of this indicator is to provide a multi-dimensional view of the market by helping to identify: Dynamic support and resistance zones. The general market trend. Volatility levels and potential accumulation phases (squeezes). Price breakouts
FREE
Modified Bollinger Bands
Gennadiy Stanilevych
Indicators
The standard Bollinger Bands indicator has been improved by integrating additional indications from the Standard Deviation indicator (StdDev), which gives an additional filter for confirming trading signals. In addition, the color of the indicator's lines shows the beginning of a trend, its development and exhaustion. This indicator has a signal block that notifies the trader of the beginning of the trend on any time frame to which it is attached. Settings Type of messages - select the type of
FREE
TS Market Sessions
Aurelio Manuel Peral Garcia
5 (2)
Indicators
Indicador gratuito para Metatrader 5 que muestra en pantalla una caja rectangular para cada una de las sesiones de mercado "Londres, New York y Tokio". Se puede establecer la zona horaria de forma automática o mediante un valor de offset. Parámetros de configuración para cada una de las sesiones. Visible / No visible Hora Inicial Hora Final Caja sólida o transparente. Estilo del borde de la caja. Grosor del borde de la caja. Color.
FREE
GDS Renko Pip ADX
Andrey Goida
Indicators
Golden Delta Library — Free MT5 Tools Market Description Short Description Golden Delta Library is a free MT5 toolkit for traders who want cleaner chart structure, Renko-based context, risk planning, and practical execution panels. The collection includes Renko indicators, SuperTrend / ADX Renko variants, XAUUSD helper panels, and RiskLab TradeDesk tools. Each product is designed to be lightweight, visual, and useful on live charts without promising automated profits or replacing trader judgme
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.84 (37)
Indicators
Metatrader 5 version of the famous Andre Machado's Tabajara indicator. If you don't know Andre Machado's Technical Analysis work you don't need this indicator... For those who need it and for those several friend traders who asked this porting from other platforms, here it is... FEATURES 8-period Moving Average 20-period Moving Average 50-period Moving Average 200-period Moving Average Colored candles according to the inflexion of the 20-period MA SETTINGS You can change the Period of all MA's
FREE
Midas VWAP
Paulo Henrique Faquineli Garcia
4 (2)
Indicators
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. This indicator contains Daily VWAP and MIDAS' VWAP, which means you are able to anchor the beggining of MIDAS' calculations and, therefore you will be able to use this methodology to study price versus volume moves after anchor point. You will be able to anchor up to 3 HIGH MIDAS VWAP's and 3 LOW. Wish
FREE
Bollinger Bands Height
Uljana Trofimova
Indicators
The custom Bollinger Bands Height indicator measures and displays the current state of the Bollinger Bands indicator, showing whether the bands are widening (moving away from each other) or narrowing (starting to converge). Contraction, indicated by the narrowing of the bands, suggests that the current market movement is losing momentum and hints at the potential start of a new strong movement. This can be a signal to look for an opportune moment to enter a position, as a sharp price change may
FREE
Tracing ContractBlock
Joakim Samuel
Indicators
CLICK HERE TO JOIN OUR WHATSAPP GROUP. This trading indicator Automatically identifies and plots contract blocks, which are essential zones marked by significant levels of support and resistance. This powerful tool provides traders with a clear and intuitive visualization of critical market points where prices are likely to bounce or reverse. The contract blocks, represented by distinct colored rectangles, highlight support zones (at the bottom) and resistance zones (at the top), enabling trad
FREE
GDXM Fractal PO3 Custom HTF
Gustavo Barros Alexandre D Almeida
4 (1)
Indicators
GDXM Fractal PO3 Custom HTF Master the Narrative: Higher Timeframe Fractals at Your Fingertips The GDXM Fractal PO3 Custom HTF is a professional-grade visualization tool designed specifically for Inner Circle Trader (ICT) and Smart Money Concept (SMC) practitioners. In the world of high-probability trading, understanding the Power of 3 (PO3) —Accumulation, Manipulation, and Distribution—across multiple timeframes is the key to building a winning market narrative. Why Every ICT Trader Needs This
FREE
Fibonacci Trend Indicator
Vinoth Durairaj Durairaj
Indicators
Fibonacci Trend Indicator for MT5 Unlock the power of Fibonacci analysis on your MetaTrader 5 charts! Our   Fibonacci Trend Indicator   automatically plots dynamic support and resistance levels so you can spot trends, reversals, and breakout opportunities at a glance. Features & Advantages Automatic Fibonacci Levels Instantly displays seven key Fibonacci retracement levels based on the highest and lowest prices from your chosen lookback period — no manual work required. Dynamic Trend Adaptatio
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.86 (7)
Indicators
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.77 (142)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE:   Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades.   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] Smart T
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (10)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! Technical Specifications Platform MetaTrader 5 Indicator Type Multi-Timeframe Trend Indicator Operating Timeframe Any char
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Indicators
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.61 (31)
Indicators
SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:   [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:   [Auto Trader
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Indicators
Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
Superhero
Ihor Otkydach
5 (3)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Indicators
Price will increase by $20 every 10 buyers to maintain premium value. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. You have probably tested dozens of indicators before. But we are not here to be “just another signals indicator.” Behind GoldenX Entry is intensive research & development focused on building sophisticated algorithms designed to adapt to the real behavior of every instrument — not generic signals recycled everywhere else. From advanced Auto Optim
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.44 (52)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. [How to use] , [User Manual] ,  [PDF]  And [DEMO] Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and n
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Indicators
Gold Entry Sniper – Professional Multi-Timeframe ATR Dashboard for Gold Scalping & Swing Trading Gold Entry Sniper is a cutting-edge MetaTrader 5 indicator designed to give traders precise buy/sell signals for XAUUSD and other symbols, powered by ATR Trailing Stop logic and a multi-timeframe analysis dashboard . Built for both scalpers and swing traders, it combines real-time market direction , dynamic stop levels , and professional visual dashboards to help you identify high-probability gold en
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (5)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Indicators
Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity   is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that dr
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Indicators
discount ends SOON next price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 5 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactly where th
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Indicators
Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Latest News : Version 1.64 has been released, All trades now have a Stop Loss placed behind the relevant Support/Resistance zones. The Smart Close function has also been improved to increase the EA’s performance in this version. Since August 9, the live signal has been running on Version 1.64. Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (6)
Indicators
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Indicators
FX Trend NG: The Next Generation Multi-Market Trend Intelligence Overview FX Trend NG is a professional multi-timeframe trend and market monitoring tool designed to give you a complete structural overview of the market in seconds. Instead of switching between dozens of charts, you instantly see which symbols are trending, where momentum is fading, and where strong alignment exists across timeframes. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max, your 1-on-1 AI tradi
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (6)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Indicators
LAUNCH PRICE: $99 Axiom Matrix is available at the launch price of $99. The price will increase to $199 after the first 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom Matrix, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. [User Manual] , [Online Course] , [PDF]  And [DEMO] Axiom Matrix is a professional multi-symbol, multi-timeframe market scanner and decision dashboard for MetaTrader 5. It scans your Market Watc
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Indicators
ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
More from author
Diamond Indicator
Sergio Vidal Prado
Indicators
Indicador Para Opções Binarias. Indicator for Binary Options Usa dois gales. Instalar em mt5 Esse indicador é para ser usado no tempo de vela de 5 minutos e em M5. Este também funciona em M1, porém é mais eficiente em M5. Só descompactar e copiar os arquivos na pasta de dados do seu MT5. Arquivos indicator na pasta MQL5 - Indicator. Baixe também a Media Movel totalmente gratis: https://www.mql5.com/pt/market/product/50400 Esse Indicador é para a próxima vela. Apareceu a seta, só aguardar a próx
DM IND Exclusive
Sergio Vidal Prado
Indicators
Indicador Para Opções Binarias. Indicator for Binary Options Usa dois gales. Instalar em mt5 Esse indicador é para ser usado no tempo de vela de 5 minutos e em M5. Este também funciona em M1, porém é mais eficiente em M5. Só descompactar e copiar os arquivos na pasta de dados do seu MT5. Arquivos indicator na pasta MQL5 - Indicator. Baixe também a Media Movel totalmente gratis: https://www.mql5.com/pt/market/product/50400 Esse Indicador é para a próxima vela. Apareceu a seta, só aguardar a próx
Filter:
Aleksandr Tamonin
4107
Aleksandr Tamonin 2021.01.24 15:08 
 

User didn't leave any comment to the rating

Reply to review