DM IND Exclusive

Indicador Para Opções Binarias.

Indicator for Binary Options

Usa dois gales.

Instalar em mt5

Esse indicador é para ser usado no tempo de vela de 5 minutos e em M5.

Este também funciona em M1, porém é mais eficiente em M5.

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