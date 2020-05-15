Indicador MTXPRO

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Let´s try to make some real money! Call me profit addicted. I thought why not try to make THE dream come reality. With discipline, a clear strategy and this indicator I focus on entering the perfect trades. This indicator is very easy to use as you will get perfect entry points for Put or Call trades. The arrows are calculated with: -     Momentum  parameters -     Candle stick patterns -     Fundamental Price action We recommend to combine it with Parabolic, ZigZag or Elliot waves indicator
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