New RSI
- Experts
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Denis VorobyevТорговые роботы и советники на заказ
- Version: 1.100
- Activations: 5
Полностью автоматический советник, на основе индикатора RSI с системой технического анализа на заданную глубину и с учетом текущей ситуации. Особенность данного эксперта в специальном фильтре ложных сигналов, без которого RSI практически бесполезен.
Советник не использует методы работы с высоким риском (Мартингейл, сетки ордеров и т. д.).
Размер лота автоматически рассчитывается в зависимости от текущего баланса и уставки на каждый минимальный размер лота.
Рекомендуется запускать советник с работой только long или short, так как для лучшей работы требуются отдельные настройки для покупки и отдельно для продажи.
На картинках ниже представлен результат работы по EUR/USD m5 за 1 год. По умолчанию торговля разрешена в обе стороны, для демонстрации работы.
Для начала работы нужно провести тестирование на выбранной валюте и периоде, и вписать оптимальные параметры. Советник не требователен к ресурсам компьютера, и тестирование проходит достаточно быстро. Важно проводить оптимизацию периодически (например, раз в месяц), для подстройки под текущую рыночную ситуацию.
Настройки:
USD/0.01 lot - Размер лота, Balance*0.01/x = lot, чем меньше число, тем больше риск и прибыль
Magic number - магическое число, должно быть разным для каждой запущенной копии советника
Spread - Минимально допустимый спред для совершения сделки
Step trailing 0 - Уровень трейлинг стопа для перевода в безубыток
Step trailing - Уровень трейлинг стопа
Stop - Уровень Stoploss
Enable trades - Разрешить торговлю
long - только покупка
short - только продажа
all - разрешены все сделки
RSI: averaging period - период RSI
RSI: type of price - тип цены для расчета RSI
RSI: analise bar - количество баров для анализа
RSI: level down - уровень RSI