Полностью автоматический советник, на основе индикатора RSI с системой технического анализа на заданную глубину и с учетом текущей ситуации. Особенность данного эксперта в специальном фильтре ложных сигналов, без которого RSI практически бесполезен.

Советник не использует методы работы с высоким риском (Мартингейл, сетки ордеров и т. д.).

Размер лота автоматически рассчитывается в зависимости от текущего баланса и уставки на каждый минимальный размер лота.

Рекомендуется запускать советник с работой только long или short, так как для лучшей работы требуются отдельные настройки для покупки и отдельно для продажи.

На картинках ниже представлен результат работы по EUR/USD m5 за 1 год. По умолчанию торговля разрешена в обе стороны, для демонстрации работы.

Для начала работы нужно провести тестирование на выбранной валюте и периоде, и вписать оптимальные параметры. Советник не требователен к ресурсам компьютера, и тестирование проходит достаточно быстро. Важно проводить оптимизацию периодически (например, раз в месяц), для подстройки под текущую рыночную ситуацию.

Настройки:

USD/0.01 lot - Размер лота, Balance*0.01/x = lot, чем меньше число, тем больше риск и прибыль

Magic number - магическое число, должно быть разным для каждой запущенной копии советника

Spread - Минимально допустимый спред для совершения сделки

Step trailing 0 - Уровень трейлинг стопа для перевода в безубыток

Step trailing - Уровень трейлинг стопа

Stop - Уровень Stoploss

Enable trades - Разрешить торговлю

long - только покупка

short - только продажа

all - разрешены все сделки

RSI: averaging period - период RSI

RSI: type of price - тип цены для расчета RSI

RSI: analise bar - количество баров для анализа

RSI: level down - уровень RSI







