Indicador Taurus All4 MT5

Indicador Taurus All4

 

Taurus All4


O Taurus All4 é um indicador de alto desempenho, que indica a força da tendência e você pode observar a força da vela.

Nosso indicador tem mais de 4 confirmações de tendência.


É muito simples e fácil de usar.


Modos de confirmação

Confirmações de tendências de velas:

  1. Quando a vela muda para verde claro, a tendência é alta.
  2. Quando a vela muda para vermelho, a tendência está voltando para baixo.
  3. Quando a vela muda para vermelho escuro, a tendência é baixa.

Confirmações de tendência da linha de tendência:

  1. Quando a linha no meio das velas ficar azul pálida, a tendência será alta.
  2. Quando a linha no meio das velas ficar vermelha, a tendência será baixa.

Confirmações de tendência da linha pontilhada na vela ou abaixo dela 

  1. Quando a linha no topo da vela é azul, é uma confirmação de uma tendência de alta.
  2. Quando a linha abaixo da vela está vermelha, é uma confirmação da tendência de baixa.

Confirmação de suporte e resistência

  1. Você também pode confirmar a tendência visualizando as linhas azuis de suporte e resistência. Caso a resistência ou o suporte tenha sido rompido, é possível entrar de acordo com o indicador!

Confirmação de tendência principal

  1. A principal confirmação da linha de tendência é a linha de tendência no meio das velas. Essa é a confirmação mais forte.
  2. A confirmação de 2 tendências é a cor das velas.
  3. E a confirmação de 3 tendências são as linhas tracejadas acima ou abaixo das velas
  4. Não menos importante, a exibição das linhas azuis de suporte e resistência do indicador!
