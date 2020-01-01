Indicador Taurus All4 MT5
- Indicators
- Fabio Oliveira Magalhaes
- Version: 1.0
- Activations: 5
Indicador Taurus All4
Taurus All4
O Taurus All4 é um indicador de alto desempenho, que indica a força da tendência e você pode observar a força da vela.
Nosso indicador tem mais de 4 confirmações de tendência.
É muito simples e fácil de usar.
Modos de confirmação
Confirmações de tendências de velas:
- Quando a vela muda para verde claro, a tendência é alta.
- Quando a vela muda para vermelho, a tendência está voltando para baixo.
- Quando a vela muda para vermelho escuro, a tendência é baixa.
Confirmações de tendência da linha de tendência:
- Quando a linha no meio das velas ficar azul pálida, a tendência será alta.
- Quando a linha no meio das velas ficar vermelha, a tendência será baixa.
Confirmações de tendência da linha pontilhada na vela ou abaixo dela
- Quando a linha no topo da vela é azul, é uma confirmação de uma tendência de alta.
- Quando a linha abaixo da vela está vermelha, é uma confirmação da tendência de baixa.
Confirmação de suporte e resistência
- Você também pode confirmar a tendência visualizando as linhas azuis de suporte e resistência. Caso a resistência ou o suporte tenha sido rompido, é possível entrar de acordo com o indicador!
Confirmação de tendência principal
- A principal confirmação da linha de tendência é a linha de tendência no meio das velas. Essa é a confirmação mais forte.
- A confirmação de 2 tendências é a cor das velas.
- E a confirmação de 3 tendências são as linhas tracejadas acima ou abaixo das velas
- Não menos importante, a exibição das linhas azuis de suporte e resistência do indicador!