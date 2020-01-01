Indicador Taurus All4 MT5

Taurus All4

O Taurus All4 é um indicador de alto desempenho, que indica a força da tendência e você pode observar a força da vela.

Nosso indicador tem mais de 4 confirmações de tendência.





É muito simples e fácil de usar.





Modos de confirmação

Confirmações de tendências de velas:

Quando a vela muda para verde claro, a tendência é alta. Quando a vela muda para vermelho, a tendência está voltando para baixo. Quando a vela muda para vermelho escuro, a tendência é baixa.