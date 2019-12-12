Script Assistant

Victor Scalper EA Manager Victor Alejandro Garcia Rodriguez Utilities

VICTOR SCALPER 1.0 MANAGER Funciones del Robot: Gestionar ordenes realizadas Manualmente desde el metatrader del celular o del ordenador por medio de ordenes pendientes para hacer cobertura incrementando el lotaje y la cantidad de ordenes y a la distancia de separación que se desee. Cerrar las ordenes apenas se tiene el valor en dinero ganado positivamente. O Cerrar las ordenes apenas llegue a un valor negativo indicado por seguridad. Ventajas: La ventaja principal es que el robot no es cont