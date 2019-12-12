Script Assistant

Este Robot te permite establecer cualquier tipo de orden, ya sea pendiente o de mercad, compra o venta. Usando simpre un riesgo definido, ya sea un procentaje del dinero total de la cuenta, una cantidad fija, un volumen fijo o un número de lotes fijo por cada dolar, y ajusta el Stoploss y el Volumen de la operación. Una herramienta indispensable que te permitira controlar tus perdidas y mejorar tu rendimiento el mercado.



Recommended products
Twenty Magic Number Auto Close With Breakeven
Darius Botha
Utilities
A Utility used for accounts with multiple open positions with Magic numbers added via Expert Advisors or manually. The Utility closes specific Magic number open positions when a certain profit in currency $ has been reached. The Utility also closes specific Magic numbers open positions with a break-even feature when the Expert Advisors or manually a certain amount of open positions has been placed. The Utility also closes all buy stops and sell stops when the "Take profit sum $" has been reache
Multi timeframe Ichimoku Assistant MT4
Amir Atif
5 (1)
Utilities
50% off. Original price: $60 Ichimoku Assistant is a multi-timeframe panel and alert system that scans all timeframes for multiple rules related to different ichimoku strategies. The Ichimoku indicator has 5 different lines, including Tenkan-sen, Kijun-sen, Senku Span A, Senku Span B and Chikou Span. This scanner checks the status of these lines compared to each other and gives alert based on your selected rules. If you are using ichimoku kinko hyo in your trading strategy, this scanner and its
Trades Manager AutoBE and Partial
Michele Camerra
Utilities
Questo EA è ha lo scopo di automatizzare lo spostamento dello stop loss a Breakeven e la presa di 2 parziali al raggiungimento di un certo numero di pips di guadagno. Si tratta solo di un assistente al proprio trading manuale, non apre ordini da solo. Dovrai solo preoccuparti di inserire gli ordini con lo stop loss. L'EA si occuperà di gestire l'ordine una volta attivato. Puoi anche non impostare il TP, come faccio io, e una volta presi i 2 parziali cercare di piramidare più posizioni nella dire
Ichimoku Waves Meter vm IT
Ichimoku sp z o.o.
Utilities
The professional utilities "Ichimoku Waves Meter" to analyse graphs using the correct interpretation of Ichimoku kinkōhyō! Is a graphic program that allows traders to quickly and easily measure the proportions between the indicated points on the price graph. This time and price indicator is a basic tool for analysing the chart according to the Ichimoku strategy on the MT4 platform. Using this tool allows an insightful and complete analysis of time waves as well as price waves in a very short ti
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilities
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
LimitOrder Assistant
Agus Wahyu Pratomo
Utilities
Limit Order Assistant EA This Expert Advisors will help us to put multiple stop order with single one click. This is an EA which can assist our first Order. ex. if we do instant Order Buy then EA will place multiple Buy Limit Pending Order  if we do Sell Order then it will place muliple Sell Limit It also can set up Multiply in Lot size every position.  Main Feature 1. Put Multiple Limit Order 2. Specify how much stop orders will make 3. Set distance from current price 4. Set distance for each
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
MuteLight AK Trade Pro
Chi Hi Wu
Utilities
Reverse Trend Solution And Trade Panel For All Symbols In One Tool! MuteLight AK Trade Pro's smart algorithm monitor the markets price, filters out noise and gives recommendation of entry time. Monitor different pairs in one chart Support to open, monitor and close orders automatically Trade Panel allow to open market or hidden pending orders with preset parameters to best fit different market condition. Advantages You Get Easy, visual and effective reverse trend detection. Gives you the abilit
Gann Box MT4
Frederic Jacques Collomb
5 (1)
Indicators
The Gann Box indicator is a powerful and versatile tool designed to help traders identify and exploit key market levels. This indicator draws a rectangle on the chart, which is automatically divided into several zones with strategic levels 0, 0.25, 0.50, 075, 1 . When the price touches one of these levels, alerts are triggered, providing valuable assistance for trading decisions. You instantly know the evolution of the market in relation to the zone you have drawn. To draw a zone, simply draw a
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experts
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilities
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilities
Fast Manager (MT4 Manager)   is a high-speed utility designed for traders who need rapid execution and automated trade management. Built to streamline manual trading, this EA provides on-chart buttons for instant Buy/Sell execution and "Close All" functions, while automatically handling risk management behind the scenes. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profile+Seller Key Features: One-Click Trading Panel:   execute trades instantly using the on-chart Buy,
Ichimoku waves meter vm JP
Ichimoku sp z o.o.
Utilities
The professional utilities "Ichimoku Waves Meter" to analyse graphs using the correct interpretation of Ichimoku kinkōhyō! Is a graphic program that allows traders to quickly and easily measure the proportions between the indicated points on the price graph. This time and price indicator is a basic tool for analysing the chart according to the Ichimoku strategy on the MT4 platform. Using this tool allows an insightful and complete analysis of time waves as well as price waves in a very short ti
FREE
Justbuypurnamainstitute
Aidil Jihad
4.5 (2)
Experts
just buy can only buy and do martingale which is calculated safely and can be controlled via the vps server you have, use safe settings What are your reasons for using EA? Has EA been backtested for the past 10 years? You know the Singgihgale system is the worst way of trading ever. A trader must trade like a sniper not a machine gunner. The EA robot with the minggihgale system will be destroyed when the price moves in one direction, for example an uptrend or downtrend when fundamental news rel
FREE
Vrc Updated
Vimal Chudasama
Indicators
This is an indicator that has been updated from the previous VRC indicator, which has both buy and sell arrows now, and it is optimised from the previous one. You can try it out, the version is upgraded and might suit your trading style. You can also use this indicator as a confluence, or you can use it as a main signal provider; it can be used along with your strategy or top-down approach analysis. Past performance does not guarantee future performance; kindly do a top-down analysis and keep yo
Murrey Math Volume and Market Profile
Csaba Simon
Indicators
VIDEO WALKTHROUGH (CLICK) Murrey Math Volume & Market Profile Stop guessing. Murrey Math Volume & Market Profile is an all-in-one institutional-grade trading system... Murrey Math Volume & Market Profile Stop guessing.  Murrey Math Volume & Market Profile is an all-in-one institutional-grade trading system that combines: Murrey Math Framework – geometric price structure & key reaction levels Market Profile – time-based value, balance & auction structure Volume Profile – volume-by-price di
Clos Profit
Ivan Petrov
Utilities
close all profitable orders The set contains scripts for different purposes, facilitating work in the MetaTrader 4 terminal. If necessary, a screen is provided for some scripts. Before working on a real account, check (on a demo account) whether the required script responds to your tasks (for example, there is a script for opening five orders at the same time, by default the lot is set to 10; so that you do not accidentally open five positions with a total volume of 50 lots - be attentive))) Use
Victor Scalper EA Manager
Victor Alejandro Garcia Rodriguez
Utilities
VICTOR SCALPER 1.0 MANAGER Funciones del Robot: Gestionar ordenes realizadas Manualmente desde el metatrader del celular o del ordenador por medio de ordenes pendientes para hacer cobertura incrementando el lotaje y la cantidad de ordenes y a la distancia de separación que se desee.  Cerrar las ordenes apenas se tiene el valor en dinero ganado positivamente. O Cerrar las ordenes apenas llegue a un valor negativo indicado por seguridad.  Ventajas:  La ventaja principal es que el robot no es cont
Investmen Guru 4
Vitalii Zakharuk
Experts
Forex Bot Investment Guru Description: Highly Efficient Trading Tool Introduction Among the many tools for trading on the foreign exchange market, the   Investment Guru   forex bot stands out with its advanced internal architecture and unique operating mechanics. Its main goal is to provide traders with the ability to maximize market volatility without promising profits but with a clear structure that encourages purchasing. Operating Principle Investment Guru   employs trend trading methods, all
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Average True Spreads
Abraham Correa
Utilities
The Average True Spread Indicator is designed to visually display the average spread (difference between Ask and Bid prices) over a specified number of candles and timeframe, directly on the chart. Its primary purpose is to give traders real-time insight into how volatile or expensive the market is to enter , especially during fast-moving or low-liquidity periods. Benefits of Knowing the Average Spread Better Entry Timing Avoid trading when spreads are abnormally high (e.g., during news event
FREE
SMC Trade Manager
Gustavo Jose Gonzalez Rubi
5 (2)
Utilities
Designed to work perfectly with Bulltrading Easy IPDA Scalps Trading System Introducing Smart Money Concepts Trade Manager - the ultimate tool designed for traders seeking a professional edge in the markets. Whether you're an ICT/Smart Money Concepts/manual trader, our software is specifically built to easily automate your trades and manage your risk in real-time. With Smart Money Concepts Trade Manager, you can easily execute smart money concepts or institutional trading setups with confidenc
FREE
Jupiter Mt4
Marta Gonzalez
Experts
JUPITER  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of    independently analyzing the market and making trading decisions    JUPITER        It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      JUPITER  . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can dow
Beast Quarter Turn Scalper
Maxwell Brighton Onyango
Experts
The Beast Quarter Turn Scalper is a multi-currency based robot which works with different technical indicators used to get and filter trading signals.  SETUP A brief summary of these inputs is as follows: Comment : The input that holds the name you prefer to attach the positions opened by this EA. Use Risk [YES = USE, NO = DO NOT USED / USE LOT SIZE] : An option to use Risk Lot Size or Fixed Lot Size.  YES means the lot size will be calculated based on the selected risk. Otherwise, the fixed lot
FREE
Waddah Attar Easy Positions Risk Management
Ahmad Waddah Attar
Utilities
Waddah Attar Easy Positions Risk Management This EA gives you a full ability to close one position or close all positions . Close buy or sell trades in any position . Close profit or loss position . by clicking on a command button on the chart with confirmation message . Show you  a full information about your positions like : count - lots - average price - points - profit -  profit % - used margin for this position and the risk percent . and also the scrolled table of trades that position has
Order Block Draw MTF
Jorge Delgado Segura
4 (1)
Utilities
Just $30 for six months!!!. This will draw Order Blocks just by clicking on a candle with different colors for different timeframes. It will use the body or the wicks. It can also draw the mean threshold of the candle open/close or high/low. As a drawing tool, it is not active all the time after adding it to the chart. Activate by pressing 'b' twice on the keyboard within a second. If activated but then decided not to draw, deactivate by pressing 'b' once.  Box color depends if candle is abov
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicators
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features: Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time. Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume levels. Smart Vo
NAM Chart Info New
NAM TECH GROUP, CORP.
4 (1)
Utilities
This wonderful tool will allow you to manage the risk of each operation in an easy and fast way. Its innovative interface allows you to calculate the number of lots and the risk-benefit ratio in seconds, keep your operations within the risk range you want and avoid bad times in your trade. Once you have open operations, the panel displays a section with the details of each operation and a summary of all specifying highly relevant data. Do not complicate yourself by opening a lot of windows, our
Auto Setup SLTP Anywhere
Margiyono
5 (5)
Utilities
Automation for setting up Stop Loss, Take Profit and Trailing Positions can be opened with all platforms MetaTrader 4 MetaTrader Android MetaTrader iOS MT4 Web Trader The Expert Advisor will arrange Trailing of trades Market Execution Pending Order (Buy Stop, But Limit, Sell Stop, Sell Limit) Input Parameters (all in pips) Take Profit - take profit value. Stop Loss - stop loss value. Trailing Start - trailing start. Trailing Step - trailing step/stop. Lock Start - lock start (first time trailin
FREE
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Buyers of this product also purchase
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (105)
Utilities
Experience exceptionally  fast trade copying with the Local Trade Copier EA MT4 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the Local Trade Copier EA MT4 offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking to inc
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
Utilities
Welcome to Trade Manager MT4 - the ultimate   risk management tool   designed to make trading more intuitive, precise, and efficient. This is not just an order placement tool; it's a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. Whether you're a beginner taking your first steps, an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, Trade Manager MT4 adapts to your needs, offering flexibility across all markets, from forex and indice
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilities
Trade copier for MetaTrader 4.   It copies forex trades, positions, and orders from any accounts. It is one of the best trade copiers   MT4-MT4, MT5 - MT4   for the   COPYLOT MT4   version (or   MT4 - MT5 MT5 - MT5   for the   COPYLOT MT5   version).        MT5 version Full Description +DEMO +PDF   How To Buy    How To Install     How to get Log Files    How To Test and Optimize    All products from Expforex Copier  version for      MetaTrader 5  terminal ( МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5 )-  Copylot Cli
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilities
Trade Panel is a multifunctional trading assistant. The application contains more than 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading operations. Attention, the application does not work in the strategy tester. Before purchasing, you can test the demo version on a demo account. The demo version is here . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk calculation. Open mu
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.56 (32)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . Before buying, you can test the demo version on a demo account. Demo version here . Full instruction here . Main functionality and benefits: Supports copying MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, including MT5 netting accounts. * Supports copying Dem
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilities
MT4 to Telegram Signal Provider   turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT5 Version ] [ Discord Version ]  New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilities
Copy trade signals from Discord channels you are a member of directly into MetaTrader 4. No bot token, chat IDs, or admin permissions required. Quick setup : customise your rules in a clean on-chart interface and start copying within minutes. User Guide + Demo | MT5 Version | Telegram Version Core copying features Copy from any Discord channel you are a member of Risk by percent or fixed lot size Exclude specific symbols Copy all signals or only selected signal types Signal recognition with con
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilities
Copy Cat More Trade Copier MT4 is not just a simple local trade copier; it is a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with its blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both   Master (sender) and Slave (receiver)   modes, with real-time synchronization of market and pending orders
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilities
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 4, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilities
This product filters all expert advisors and manual charts during news time. It is able to remove any of your EA during news and automatically reattach them after news ends. This product also comes with a complete  order management system that can handle your open positions and pending orders before the release of any news. Once you purchase The News Filter , you will no longer need to rely on built-in news filters for future expert advisors, as this product can filter them all from here onwards
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilities
Custom Alerts: Monitor Multiple Markets and Never Miss a Key Setup Overview Custom Alerts is a dynamic solution for traders who want a consolidated way to track potential setups across multiple instruments. By integrating data from our flagship tools—such as FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, and IX Power— Custom Alerts automatically notifies you of crucial market developments without juggling multiple charts or missing prime opportunities. With support for all asset classes your brok
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilities
Closing positions in MetaTrader 4 upon reaching the total profit/loss with the profit trailing function. You can enable the Virtual stops (Separate Order) , Calculating and closing for BUY and SELL positions separately (Separate BUY SELL) , Closing and calculating all symbols or the current symbol only (All Symbols) , Enable trailing for profit ( Trailing Profit) Close on total profit and loss in deposit currency, points, or % of the balance. The application is designed for use on any account t
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilities
A tool that can instantly calculate position size or risk based on a given stop-loss level is critical for both professional and novice traders. The TRADE PRO trading utility provides fast and accurate calculations, helping you make decisions in time-sensitive and volatile market conditions. MT5 VERSION    /    Additional installation materials Main functions: Original. Simple. Effective. A unique and convenient way to open the main trading panel: Hover your mouse over the right side of the ch
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilities
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilities
LAUNCH OFFER 30% OFF! $49 instead of $69! The Risk/Reward Tool is a professional-grade Expert Advisor designed to revolutionise the way you plan, visualise, and execute trades in MetaTrader 4. Whether you're a discretionary trader who values precise risk management or a strategy developer who needs to test trade setups visually, this tool provides everything you need in one elegant, intuitive interface. Unlike basic position calculators, the Risk/Reward Tool combines visual trade planning with
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilities
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilities
Grid Manual is a trading panel for working with grid strategies. The utility is universal, has flexible settings and an intuitive interface. It works with a grid of orders not only in the direction of averaging losses, but also in the direction of increasing profits. The trader does not need to create and maintain a grid of orders, the utility will do it. It is enough to open an order and the Grid manual will automatically create a grid of orders for it and will accompany it until the close. Ful
Multi Copy
Kaijun Wang
5 (1)
Utilities
Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Basic functions: The normal interaction speed of copy trading is less than 0.5s Automatically detect signal sources and display a list of signal source accounts Automatically match symbols, 95% of commonly used trading symbols on different platforms (special cases such as different suffixes) are automatically matched, basically no manual settings are requ
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilities
SAFETYLOCK is a powerful tool that enables traders to shield their positions from sudden market reversals by automatically placing an opposite order for any open trade. When a trader or an Expert Advisor (EA) initiates a position, SAFETYLOCK immediately sets a corresponding pending order (Buy Stop or Sell Stop). If the original position starts incurring losses, the pending order is triggered, creating a protective lock that helps mitigate risk. This Expert Advisor offers flexibility, allowing y
Trade Manager Assistant MT4
Ianina Nadirova
Utilities
Upgrade Your Manual Trading: Enhanced Precision and Control with Trade Manager Assistant Learn how to maximize the benefits of the trade panel by exploring comprehensive setup guides in our complimentary demo version. For further insights, visit this resource: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758625 . Manual trading demands careful analysis and quick decisions. However, challenges such as slow execution, poor risk management, and improper configurations often lead to reduced earnings and incre
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilities
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on you
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilities
Averaging Helper - This sort of trading helper instrument will help you average out your previously unprofitable positions using two techniques: standard averaging hedging with the subsequent opening of positions according to the trend The utility has the ability to sort out several open positions in different directions at once, both for buy and for sell. For example, you opened 1 position for a sell and the second for a buy, and they are both unprofit, or one is in the unprofit and one is in
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilities
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilities
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilities
Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Features: Diversified and personalized copy trading settings: 1. Different lot modes can be set for different signal sources 2. Different signal sources can be set for forward and reverse copy trading 3. Signals can be set with comments 4. Whether to calibrate the lot according to the contract lot Diversified and personalized copy order settings 2: 1. Dif
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilities
Custom Alerts AIO: All-in-One Market Scanner – No Setup Required Overview Custom Alerts AIO is the fastest and easiest way to monitor multiple markets for real-time trading signals—without any setup or extra licenses. It comes with all required Stein Investments indicators already embedded, making it the perfect plug-and-play solution for traders who value simplicity and performance. Just load it to any chart and start receiving alerts across Forex, Metals, Crypto, and Indices. Shares can be a
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilities
Instantly see your closed trade history by day and week, your current open trades, and forex exposure on one chart! Use the heatmap to identify profitable trades and where your current drawdown is within your trading portfolio. MT5 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/132613 Quick Close Buttons Use the quick close buttons to close every trade on a single symbol, close out individual trades in full, or take partial profits or losses at the click of a button. No more hunting for trade
Filter:
No reviews
Reply to review