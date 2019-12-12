Script Assistant
- Gustavo Marin
- Version: 1.55
Este Robot te permite establecer cualquier tipo de orden, ya sea pendiente o de mercad, compra o venta. Usando simpre un riesgo definido, ya sea un procentaje del dinero total de la cuenta, una cantidad fija, un volumen fijo o un número de lotes fijo por cada dolar, y ajusta el Stoploss y el Volumen de la operación. Una herramienta indispensable que te permitira controlar tus perdidas y mejorar tu rendimiento el mercado.