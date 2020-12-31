Основное удобство донного индикатора в том, что он не назойлив как большинство, он хорошо показывает среднюю цену на текущем графике. индикатор информирует о количестве открытых позиций по текущему инструменту, а так же по всем открытым инструментам в том числе. при расчете средней цены учитывает комиссию и свопы, показывает чистую цену. Отображается на графике внизу экрана, есть возможность менять цвет и размер шрифта.