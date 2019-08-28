Alerts Arrows
- Indicators
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- Version: 1.0
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Индикатор стрелочник идеален для торговли в боковике, очень точно показывает моменты перекупленности и перепроданности инструмента, с дополнительными фильтрами также можно использовать для торговли по тренду. На экран выводятся стрелки сигнализирующие о развороте тренда, направление стрелки показывает дальнейшее направление торговли, также имеется звуковое оповещение. После закрытия бара стрелки НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ ни при каких обстоятельствах! По свечам со стрелками можно проводить уровни и использовать их как границы коридора для торговли.
Настройки:
Time frame to use - тайм фрейм по которому будут показываться стрелочки независимо от того, какой тайм фрейм инструмента включен на мониторе;
Mfi period - период индикатора;
Oversold level - уровень перепроданности;
Overbought level - уровень перекупленности;
Interpolate in multi time frame mode - интерполяция в режиме нескольким тай фреймов;
Tune alerts on? - включение отключение звукового оповещения;
Alerts on current (still opened) bar? - оповещать или нет о текущем, еще не закрытом баре?
Alerts should play a sound? - включение отключение звука при оповещениях;
Show arrows - показывать или нет стрелки;
Arrows upper gap - расстояние между верхней стрелкой и баром;
Up arrow color - цвет верхней стрелки;
Up arrow size - размер верхней стрелки;
Для нижней стрелки настройки по аналогии с верхней.
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Good reversal type indicator, many features good design, can adjust arrows distance. Potential when using with some concept or other indi but stand alone not great.