Alerts Arrows

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Индикатор стрелочник идеален для торговли в боковике, очень точно показывает моменты перекупленности и перепроданности инструмента, с дополнительными фильтрами также можно использовать для торговли по тренду. На экран выводятся стрелки сигнализирующие о развороте тренда, направление стрелки показывает дальнейшее направление торговли, также имеется звуковое оповещение. После закрытия бара стрелки НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ ни при каких обстоятельствах! По свечам со стрелками можно проводить уровни и использовать их как границы коридора для торговли.



Настройки:

Time frame to use - тайм фрейм по которому будут показываться стрелочки независимо от того, какой тайм фрейм инструмента включен на мониторе;

Mfi period - период индикатора;

Oversold level - уровень перепроданности;

Overbought level - уровень перекупленности;

Interpolate in multi time frame mode - интерполяция в режиме нескольким тай фреймов;

Tune alerts on? - включение отключение звукового оповещения;

Alerts on current (still opened) bar? - оповещать или нет о текущем, еще не закрытом баре?

Alerts should play a sound? - включение отключение звука при оповещениях;

Show arrows - показывать или нет стрелки;

Arrows upper gap - расстояние между верхней стрелкой и баром;

Up arrow color - цвет верхней стрелки;

Up arrow size - размер верхней стрелки;

Для нижней стрелки настройки по аналогии с верхней.

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