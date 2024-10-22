Accumulated total spread per candle

During volatile market conditions brokers tend to increase spread.

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   int spread_array[];
   ArraySetAsSeries(spread_array,true);
   int spreads_count=CopySpread(_Symbol,_Period,0,rates_total,spread_array);
   for(int i=0;i<spreads_count && !IsStopped();i++)
     {
      Spread_Buffer[rates_total-1-i]=spread_array[i];
     }
   return(rates_total);
  }


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One of the best trend indicators available to the public. Trend is your friend. Works on any pair, index, commodities, and cryptocurrency Correct trend lines Multiple confirmation lines Bollinger Bands trend confirmation Trend reversal prediction Trailing stop loss lines Scalping mini trends Signals Alerts and Notifications Highly flexible Easy settings Let me know in the reviews section what you think about it and if there are any features missing. Tips: Your confirmation line will predict tre
FREE
True Trend Moving Average Pro
Pavel Golovko
Indicators
This indicator is a zero-lag indicator and displays exact trend as is. True Trend Moving Average Pro works best in combination with  True Trend Oscillator Pro that displays strength of trend change. True Trend Oscillator Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103589 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Default input parameters: TT_Period = 10; TT_Meth = MODE_SMA; TT_Price = PRICE_MEDIAN; Before you buy this product, please do t
FREE
Pendulum Swing
Pavel Golovko
Experts
A professional fully customizable pull back strategy expert advisor with optional Martingale features. Opens and closes orders above and below moving average based on your settings. Successfully tested on all major Forex pairs, Commodities, Volatility Indexes, Synthetic Indexes. This Expert Advisor can work with pretty much any index available on MT5 platform. Works good on any time frame, but I'd suggest to run it on H1. I've tried to keep Expert Advisor settings as simple as possible to mini
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indicators
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
CCI swing scalper
Pavel Golovko
5 (1)
Experts
Check out the new pull back strategy Expert Advisor that I'm working on right now. Get it while it's still free! https://www.mql5.com/en/market/product/97610 Before you buy this expert adviser I strongly recommend to download FREE DEMO and test it in your Strategy tester few times. When you are satisfied with the results, you can come back to this page to buy full version for your real account. This expert adviser was designed specifically for Volatility 75 index ( VIX75 ), also shows outst
Composite MA
Pavel Golovko
Indicators
Composite MA Indicator - Comprehensive Guide Description: The Composite MA indicator is a sophisticated multi-timeframe trend analysis tool that calculates the average value of multiple moving averages across a user-defined period range. It provides comprehensive market trend visualization through both a color-coded composite moving average line on the chart and an Excel-style panel displaying trend direction across 21 different timeframes. The indicator uses canvas technology for smooth GUI r
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[Deleted] 2025.07.09 04:19 
 

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