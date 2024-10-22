Accumulated total spread per candle
- Indicators
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- Version: 1.0
During volatile market conditions brokers tend to increase spread.
int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int spread_array[]; ArraySetAsSeries(spread_array,true); int spreads_count=CopySpread(_Symbol,_Period,0,rates_total,spread_array); for(int i=0;i<spreads_count && !IsStopped();i++) { Spread_Buffer[rates_total-1-i]=spread_array[i]; } return(rates_total); }
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