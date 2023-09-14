Volumes every day

Основные отличия и преимущества индикатора Volume every day от похожего продукта Volume Profile V6

В Volume every day можно параметром Range period  задать временной диапазон построения профиля, а параметром Range count задать количество профилей данных диапазонов. Например, на втором скрине  Range period=1Day, а Range count=10 - это значит, что профиль будет строиться на периоде один день, десять последних дней. Важно, что переключение тайм фрейма графика не влияет на построение профиля, что также является дополнительным достоинством данного индикатора. На том же скрине №2 видно что таймфрейм графика 1 час, а гистограммы построены также за каждый день, включая и часть текущего. На скрине №3, для большего понимания, приведен еще пример построения профиля при Range period=1Week (неделя) и  Range count=2. Соответственно профиль построен за пять дней прошлой недели и четыре дня текущей.
В индикаторе Volume Profile V6, в отличии от рассматриваемого нами Volume every day, возможности устанавливать цикличность построения профиля нет, но там множество других преимуществ. Оба этих индикатора Volume every day и Volume Profile V6 дополняют друг друга и, при одновременном использовании, позволяют еще больше повысить уровень осведомленности и понимания происходящего, на казалось бы порой хаотичном рынке.

Другие полезные бесплатные и платные продукты можно посмотреть здесь: https://www.mql5.com/ru/users/raprofit/seller

Параметры:

Параметр Описание
Range period Период, только стандартные значения от M1 до MN1 (1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200). В MT5 также можно использовать промежуточные таймфреймы.
Range count Количество диапазонов.
Time shift Временной сдвиг от -12 до +12 часов с шагом 1 час.
Draw direction Направление рисования гистограммы - слева направо или справа налево.
Параметр Описание
Mode step (points) Минимальный шаг между модами, подбирается субъективно для каждого инструмента.
Point scale Масштаб пункта при рисовании гистограммы. Большее значение означает более быструю работу, но более грубое отображение.
Volume type Тип объема, тиковый или реальный. Реальный объем у брокера может быть недоступен, в этом случае индикатор ничего не покажет.
Data source Источник данных:
  • Ticks (только в MT5) - тики с сервера вашего брокера (если есть)
  • M1, M5, M15 - интерполированные тики на основе баров указанного таймфрейма
Bar style Стиль баров гистограммы:
  • Lines - линии
  • Empty bar - пустые прямоугольники
  • Filled bar- заполненные прямоугольники
  • Outline - контур
  • Color - цвет
Color 1 Цвет гистограммы 1. Укажите None, чтобы использовать цвет фона графика.
Color 2 Цвет гистограммы 2. Укажите None, чтобы использовать цвет фона графика.
Line width Толщина линии при рисовании гистограммы.
Mode color (None=disable) Цвет локальных максимумов (мод распределения). Укажите None, чтобы отключить.
Maximum color (None=disable) Цвет максимума. Укажите None, чтобы отключить.
Median color (None=disable) Цвет медианы. Укажите None, чтобы отключить.
VWAP color (None=disable) Цвет VWAP (средневзвешенной по объёму цены). Укажите None, чтобы отключить.
Mode line width Толщина линий мод.
Median & VWAP line style Стиль линий медианы и VWAP.
Identifier Идентификатор индикатора, используйте разные значения для нескольких копий индикатора на одном графике.


Recommended products
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicators
MT4 version  |   FAQ The Owl Smart Levels Indicator is a complete trading system within the one indicator that includes such popular market analysis tools as Bill Williams' advanced fractals , Valable ZigZag which builds the correct wave structure of the market, and Fibonacci levels which mark the exact levels of entry into the market and places to take profits. Detailed description of the strategy Instructions for working with the indicator Advisor-assistant in trading Owl Helper Private User
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicators
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indicators
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicators
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicators
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
YF Bounce Zones
Peter Maggen
Indicators
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904 +++ Full License -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156842 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ XMAS SALE +++ Get this indicator for free when renting the Forecast System Full License  (one license for one account)   +++ Please
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicators
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicators
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indicators
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 5. You can choose to display HA and HAS in the sam
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicators
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Indicators
All-in-One Chart Patterns Professional Level: The Ultimate 36-Pattern Trading System All-in-One Chart Patterns Professional Level is a comprehensive 36-pattern indicator well known by retail traders, but significantly enhanced with superior accuracy through integrated news impact analysis and proper market profile positioning. This professional-grade trading tool transforms traditional pattern recognition by combining advanced algorithmic detection with real-time market intelligence.  CORE FEATU
Hammer and Shooting Star pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator "Hammer and Shooting Star pattern" for MT5, No repaint, No delay. - Indicator "Hammer and Shooting Star pattern" is very powerful indicator for Price Action trading. - Indicator detects bullish Hammer and bearish Shooting Star patterns on chart: - Bullish Hammer - Blue arrow signal on chart (see pictures). - Bearish Shooting Star - Red arrow signal on chart (see pictures). - With PC, Mobile & Email alerts. - Indicator "Hammer and Shooting Star pattern" is excellent to co
Support and Resistance Levels on AZZD and EF MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indicators
This is an MTF indicator of support and resistance levels based on Advanced ZigZag Dynamic and/or Extended Fractals indicator extremums with price labels (can be disabled). More higher TFs can be selected for MTF mode. By default, the levels are generated based on ZigZag indicator dots. Fractals indicator dots can also be used together with ZigZag or instead of it. In order to simplify the use and save CPU time, calculation is performed once per each bar at its opening. Parameters: ForcedTF - ch
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicators
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicators
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Symmetrical Triangle Patterns MT5
LEE SAMSON
3 (2)
Indicators
LIMITED TIME SALE - 30% OFF! WAS $50 - NOW JUST $35! A symmetrical triangle chart pattern represents a period of contraction & consolidation before the price is forced to breakout to the upside or breakdown. A breakdown from the lower trendline marks the start of a new bearish trend, while a breakout from the upper trendline indicates the start of a new bullish trend. MT4 Version Available Here:  https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ This indicator identifies these patterns and
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Indicators
Trendlines  are the most essential tool of technical analysis in forex trading.  Unfortunately, most  traders don’t draw them correctly. Automated Trendlines indicator is a professional tool for serious traders that help you visualize the trending movement of the markets . AMAZING OFFER --> Activations from 5 to 20 for "MTF Supply Demand Zones" and "Automated Trendlines" There are two types of Trendlines Bullish Trendlines and Bearish Trendlines. In the uptrend, Forex trend line is drawn throu
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicators
The SMC Venom Model BPR indicator is a professional tool for traders working within the Smart Money (SMC) concept. It automatically identifies two key patterns on the price chart: FVG   (Fair Value Gap) is a combination of three candles, in which there is a gap between the first and third candles. It forms a zone between levels where there is no volume support, which often leads to a price correction. BPR   (Balanced Price Range) is a combination of two FVG patterns that form a “bridge” - a zon
Trend Detective Indicator MT5
Zakri Bin Othman
5 (1)
Indicators
Leave a review for this product, and receive another "Free" product that you choose. You can see my other products here: https://www.mql5.com/en/users/zakri/seller Trend Detective is an advanced trend detection indicator which shows accurate entry points in direction of trend. It uses smart technology in order to detect entry points, trend changing points, and TP points. It also shows hit rate for current chart using selected parameters. Hit rate for this indicator on different charts can be 8
Market Overview MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicators
Optimize your trading decisions with our market strength and sentiment indicator and no longer trade against the trend! Meticulously designed for serious traders who value accurate and timely information, our indicator provides a bird's-eye view of the 28 major pairs in a very simple way. This tool is able to rank the currency pairs based on terms of popularity, bullish or bearish trend strength and percentage of buyers and sellers /   MT4 version .  Features Real-Time Trend Strength: Get an a
Monster Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
Indicators
Monster Harmonics Indicator is a harmonic pattern indicator. It recognizes Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark and AB=CD patterns. Projected patterns that are not yet completed are recognized, too. Monster even shows the PRZ (Potential Reversal Zone). Users can add their own user defined patterns to Monster. Besides the current pattern, Monster also shows all patterns in the symbols history. Monster will provide alerts for developing patterns. Introduced by H.M.
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Indicators
MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
RM Divergence Pro
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
Indicators
RM Divergence Pro - Advanced RSI Divergence and Inability Indicator, It is a professional, non-repainting RSI divergence indicator based on real market structure. It detects Regular Divergence, Hidden Divergence, Inability, and Potential Divergence using confirmed RSI swings, price behavior, and advanced filters for clean and reliable analysis. ================================================== OVERVIEW ================================================== RM Divergence Pro is an advanced RSI-base
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicators
Auto Optimized RSI   is a smart and easy-to-use arrow indicator designed for precision trading. It automatically finds the most effective RSI Buy and Sell levels for your selected symbol and timeframe using real historical data simulations. The indicator can be used as a standalone system or as part of your existing trading strategy. It is especially useful for intraday trading. Unlike traditional RSI indicators that rely on fixed 70/30 levels,   Auto Optimized RSI   dynamically adjusts its lev
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indicators
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicators
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Rigonstructor
Mark Lapukha
5 (1)
Indicators
This is a unique tool, a constructor that combines signals from standard indicators built into MT5 into one common arrow. The arrows do not repaint and have buffers 0 and 1 for passing signals to the software. This arrow indicator will allow you to easily combine signals from different indicators, creating dozens and hundreds of different variations for your ideas from which you can get powerful trading strategies. Using the built-in profit analysis function, you can instantly evaluate the poten
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicators
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicators
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicators
New Update of   Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional Trade Manager + EA  for FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] , [manual] and [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for new and experienced traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicators
Power Candles – Strength-Based Entry Signals for Any Market Power Candles brings Stein Investments’ proven strength analysis directly onto your price chart. Instead of reacting to price alone, each candle is colored based on real market strength, allowing you to instantly identify momentum build-ups, strength acceleration, and clean trend transitions. One Logic for All Markets Power Candles works automatically on all trading symbols . The indicator detects whether the current symbol is a Forex p
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicators
Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk", "Balanced Risk", and "Wait-and-See Strategy" A step-by-step video manual to help you quickly install, configure, and s
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicators
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool developed based on Smart Money Concepts (SMC). It is designed to help traders analyze market structure systematically and gain a clearer view of overall market direction. The system analyzes Reversal Points, Key Zones, and Market Structure across multiple timeframes, while displaying Point Of Interest (POI) , No Repaint Signals, and Auto Fibonacci Levels to help detect pullbacks and reversal points with precision. Real
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicators
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.64 (11)
Indicators
Game Changer is a revolutionary trend indicator designed to be used on any financial instrument to transform your metatrader in a powerful trend analyzer.  The indicator does not redraw and does not lag.  It works on any time frame and assists in trend identification, signals potential reversals, serves as a trailing stop mechanism, and provides real-time alerts for prompt market responses.  Whether you’re a seasoned, professional or a beginner seeking an edge, this tool empowers you to trade wi
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicators
Get the FREE AUX Indicator and EA Support Direct Download — Click Here [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment is a specialized MT5 tool built for traders who apply Elliott Wave Theory within the framework of Trading Chaos techniques. It identifies hidden and regular divergences in price action, synchronized with the chaotic market environment described by Bill Williams. Key Features Elliott Wave–Aligned Divergence: Detects bullish and bearish divergences in harmony with
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicators
Trend Screener Indicator --Professional Trend Trading & Market Scanning System for MetaTrader Unlock the true power of trend trading with Trend Screener Indicator — a complete multi-currency, multi-timeframe trend analysis solution powered by Fuzzy Logic,Trend Pulse Technology  and advanced market structure algorithms.   Trend Screener transforms your MetaTrader platform into a professional-grade Trend Analyzer and Market Scanner, helping you identify high-probability trend opportunities, early
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
Super Signal – Skyblade Edition Professional No-Repaint / No-Lag Trend Signal System with Exceptional Win Rate | For MT4 / MT5 Core Features: Super Signal – Skyblade Edition is a smart signal system designed specifically for trend trading. It applies a multi-layered confirmation mechanism to detect only strong, directional moves supported by real momentum. This system does   not attempt to predict tops or bottoms . It only triggers signals when all three of the following conditions are met: Clea
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicators
New Update of   Atomic Analyst MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a bet
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicators
Smart Stop Indicator – Intelligent Stop-Loss Precision Directly on Your Chart Overview The Smart Stop Indicator is the tailored solution for traders who want to place their stop loss clearly and methodically instead of guessing or relying on gut feeling. This tool combines classic price-action logic (higher highs, lower lows) with modern breakout recognition to identify where the next logical stop level truly is. Whether in trending markets, ranges, or fast breakout phases, the indicator displ
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicators
Trend Ai indicator  mt5 is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advan
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicators
Gold Sniper Scalper Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to help traders identify entry points and manage risk effectively. The indicator provides a comprehensive analysis toolkit including signal detection system, automatic Entry/SL/TP management, volume analysis, and real-time performance statistics. User guide to understand the system   |   User guide for other languages KEY FEATURES Signal Detection System The indicator automatically detects potential entry points base
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicators
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicators
SuperScalp Pro – Advanced Multi-Filter Scalping Indicator System SuperScalp Pro is an advanced scalping indicator system that combines the classic Supertrend with multiple intelligent confirmation filters. The indicator performs efficiently across all timeframes from M1 to H4 and is especially suitable for XAUUSD, BTCUSD and major Forex pairs. It can be used as a standalone system or flexibly integrated into existing trading strategies. The indicator integrates more than 11 filters, including fa
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicators
Introducing   Quantum Trend Sniper Indicator , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you identify and trade trend reversals! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Trend Sniper Indicator   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative way of identifying trend reversals with extremely high accuracy. ***Buy Quantum Trend Sniper Indicator and you could get Quantum Breakout Indicator for
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicators
Let me introduce you to an excellent technical indicator – Grabber, which works as a ready-to-use "All-Inclusive" trading strategy. Within a single code, it integrates powerful tools for technical market analysis, trading signals (arrows), alert functions, and push notifications. Every buyer of this indicator also receives the following for free: Grabber Utility for automatic management of open orders Step-by-step video guide: how to install, configure, and trade with the indicator Custom set fi
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicators
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicators
The " Dynamic Scalper System MT5 " indicator is designed for the scalping method of trading within trend waves. Tested on major currency pairs and gold, compatibility with other trading instruments is possible. Provides signals for short-term opening of positions along the trend with additional price movement support. The principle of the indicator. Large arrows determine the trend direction. An algorithm for generating signals for scalping in the form of small arrows operates within trend wav
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicators
MetaForecast predicts and visualizes the future of any market using different powerful methods. While financial markets are not always predictable, if there are patterns in the past data, MetaForecast can learn and predict the future as accurately as possible. It features a complete implementation of neural networks embedded directly into the indicator, enabling traders to create and train AI models using data from multiple symbols to learn complex patterns. MetaForecast leverages your computer'
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicators
The Berma Bands (BBs) indicator is a valuable tool for traders seeking to identify and capitalize on market trends. By analyzing the relationship between the price and the BBs, traders can discern whether a market is in a trending or ranging phase. Visit the [ Berma Home Blog ] to know more. Berma Bands are composed of three distinct lines: the Upper Berma Band, the Middle Berma Band, and the Lower Berma Band. These lines are plotted around the price, creating a visual representation of the pric
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicators
FX Levels: Exceptionally Accurate Support & Resistance for All Markets Quick Overview Looking for a reliable way to pinpoint support and resistance levels across any market—currencies, indices, stocks, or commodities? FX Levels merges our traditional “Lighthouse” method with a forward-thinking dynamic approach, offering near-universal accuracy. By drawing from real-world broker experience and automated daily plus real-time updates, FX Levels helps you identify reversal points, set profit targe
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicators
IX Power: Unlock Market Insights for Indices, Commodities, Cryptos, and Forex Overview IX Power is a versatile tool designed to analyze the strength of indices, commodities, cryptocurrencies, and forex symbols. While FX Power offers the highest precision for forex pairs by leveraging all available currency pair data, IX Power focuses exclusively on the underlying symbol’s market data. This makes IX Power an excellent choice for non-forex markets and a reliable option for forex charts when deta
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicators
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for professional trading . [Online course] ,   and   [manual] The Smart Price Action Concepts Indicator is a very powerful tool for both new and experienced traders . It packs more than 20 useful indicators into one , combining advanced trading ideas like Inner Circle Trader Analysis and Smart Money Concepts Trading Strategies . This indicator focuses
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicators
Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potential of Advanced Supply
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
More from author
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicators
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Alerts Arrows
Andrey Kolesnik
5 (1)
Indicators
Мой самый популярный и востребованный продукт здесь  https://www.mql5.com/ru/market/product/41605?source=Site+Market+Product+From+Author# Индикатор стрелочник идеален для торговли в боковике, очень точно показывает моменты перекупленности и перепроданности инструмента, с дополнительными фильтрами также можно использовать для торговли по тренду. На экран выводятся стрелки сигнализирующие о развороте тренда,  направление стрелки показывает дальнейшее направление торговли, также имеется звуковое о
FREE
Candle closing time time server
Andrey Kolesnik
Indicators
The indicator shows the time until the candle closes, as well as the server time on the current chart. Very easy to use, with only four settings.: Lable Location-the location of the timer on the graph; Display server time-to show the server time or not; Sound alert when the candle is closed-to use a sound signal when closing the candle or not; Color-the color of the timer digits. Other useful free and paid products can be viewed here: https://www.mql5.com/ru/users/raprofit/seller
FREE
Timeframe two in one
Andrey Kolesnik
Indicators
The indicator displays candlesticks of a given senior timeframe, on smaller timeframes TF_Bar - selection of the senior timeframe, based on which candlesticks on the current one will be displayed.; Number_of_Bars - the maximum number of bars up to which the indicator will be calculated.; Color_Up - color display of bullish candlesticks; Color_Down - color display of bearish candlesticks; Widht_lines - the thickness of the indicator lines. Other useful free and paid products can be viewed
FREE
Smart trend and Smart oscillator
Andrey Kolesnik
Indicators
"Smart Trend and Smart Oscillator" are two indicators in one. Smart trend shows the current trend direction. Using the settings, you can make sure that, for example, on the M15 timeframe, the trend direction is shown from the H1 or D1 timeframe, and so on. The smart oscillator shows overbought and oversold zones. This indicator consists of several oscillators that show the best result. The readings for all indicators are summed up and the average value zone is painted over in the selected col
Filter:
philforexrcm
70
philforexrcm 2023.09.15 11:45 
 

User didn't leave any comment to the rating

Andrey Kolesnik
20647
Reply from developer Andrey Kolesnik 2023.09.15 15:42
thanks for the feedback! Write in more detail what you mean, preferably with screenshots.
Reply to review