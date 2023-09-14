Volumes every day

Основные отличия и преимущества индикатора Volume every day от похожего продукта Volume Profile V6

В Volume every day можно параметром Range period задать временной диапазон построения профиля, а параметром Range count задать количество профилей данных диапазонов. Например, на втором скрине Range period=1Day, а Range count=10 - это значит, что профиль будет строиться на периоде один день, десять последних дней. Важно, что переключение тайм фрейма графика не влияет на построение профиля, что также является дополнительным достоинством данного индикатора. На том же скрине №2 видно что таймфрейм графика 1 час, а гистограммы построены также за каждый день, включая и часть текущего. На скрине №3, для большего понимания, приведен еще пример построения профиля при Range period=1Week (неделя) и Range count=2. Соответственно профиль построен за пять дней прошлой недели и четыре дня текущей.

В индикаторе Volume Profile V6, в отличии от рассматриваемого нами Volume every day, возможности устанавливать цикличность построения профиля нет, но там множество других преимуществ. Оба этих индикатора Volume every day и Volume Profile V6 дополняют друг друга и, при одновременном использовании, позволяют еще больше повысить уровень осведомленности и понимания происходящего, на казалось бы порой хаотичном рынке.

Другие полезные бесплатные и платные продукты можно посмотреть здесь: https://www.mql5.com/ru/users/raprofit/seller



Параметры:

Параметр Описание Range period Период, только стандартные значения от M1 до MN1 (1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200). В MT5 также можно использовать промежуточные таймфреймы. Range count Количество диапазонов. Time shift Временной сдвиг от -12 до +12 часов с шагом 1 час. Draw direction Направление рисования гистограммы - слева направо или справа налево.

Параметр Описание Mode step (points) Минимальный шаг между модами, подбирается субъективно для каждого инструмента. Point scale Масштаб пункта при рисовании гистограммы. Большее значение означает более быструю работу, но более грубое отображение. Volume type Тип объема, тиковый или реальный. Реальный объем у брокера может быть недоступен, в этом случае индикатор ничего не покажет. Data source Источник данных:

Ticks (только в MT5) - тики с сервера вашего брокера (если есть)

M1, M5, M15 - интерполированные тики на основе баров указанного таймфрейма

Bar style Стиль баров гистограммы:

Lines - линии

Empty bar - пустые прямоугольники

Filled bar- заполненные прямоугольники

Outline - контур

Color - цвет Color 1 Цвет гистограммы 1. Укажите None, чтобы использовать цвет фона графика. Color 2 Цвет гистограммы 2. Укажите None, чтобы использовать цвет фона графика. Line width Толщина линии при рисовании гистограммы. Mode color (None=disable) Цвет локальных максимумов (мод распределения). Укажите None, чтобы отключить. Maximum color (None=disable) Цвет максимума. Укажите None, чтобы отключить. Median color (None=disable) Цвет медианы. Укажите None, чтобы отключить. VWAP color (None=disable) Цвет VWAP (средневзвешенной по объёму цены). Укажите None, чтобы отключить. Mode line width Толщина линий мод. Median & VWAP line style Стиль линий медианы и VWAP. Identifier Идентификатор индикатора, используйте разные значения для нескольких копий индикатора на одном графике.



