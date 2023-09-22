Triple MACD grid turbo MT4

The EA trades on candle which over bought and over sold of Envelopes indicator meanwhile check body size pips from the line level. Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbole - Set symbol to trade. Envelopes_period - Set Envelopes period. Envelopes_deviation - Set Envelopes deviation. Check_Candle_pips - Check distance from the Envelopes break line. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots - maximum