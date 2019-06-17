HourGlass FREE

3.96

Бесплатная версия советника HourGlass

! ВНИМАНИЕ! установите Minimum lot 0.01

Советник HourGlass FREE — это безиндикаторный, мультивалютный  робот, принцип работы которого является выставление сеток ордеров. Ставится ордер и в случае движения цены в противоположном направлении, выставляется серия ордеров с фиксированным расстоянием между ордерами. Советник ждёт откат цены, при котором закрывает серию ордеров с профитом, и цикл повторяется. Советник торгует сетками одновременно в двух направлениях — сетки строятся и на покупку (buy), и на продажу (sell).

Советник работает автоматически круглосуточно и без вмешательства человека.

Бесплатная версия полностью аналогична платной, за исключением меньшего количества настроек для валютных пар. 

Советник доказал свою устойчивость в сложных экономических условиях.

У Советника есть своя  система обработки импульсов цены и гэпов (разрыв цены,  пропуск торгов на части графика) любого размера, это алгоритм отложенных ордеров выставляемых на участке графика с разрывом цены, они эффективно обрабатывают импульсы на новостях и при потере связи.

Рекомендуемый депозит 3000 единиц на одну пару (Minimum lot 0.01).

Советник очень прост в настройке.

Таймфрейм м1

Входные параметры

Chose settings: AUDNZD, USDCAD (пары для торговли. В полной версии 6 пар) 

Use sell order (true/false) разрешить/запретить открывать ордера Sell, можно менять в любое время

Use Buy order (true/false) разрешить/запретить открывать ордера Buy, можно менять в любое время

Open first sell order (true/false) разрешить/запретить советнику открывать первый ордер Sell. Используется для вывода советника из торгов, при закрытии сетки ордеров, можно менять в любое время.

Open first buy order (true/false) разрешить/запретить советнику открывать первый ордер Buy. Используется для вывода советника из торгов, при закрытии сетки ордеров, можно менять в любое время.

MagicNumber идентификатор Magic

MaxSpread максимально допустимый спред (0 – контроль отключен)

Minimum lot лот первого ордера 

Reviews 33
Martin Ecker
55
Martin Ecker 2022.01.11 20:11 
 

good ea, works very reliable, thank you!

Krzysztof Witczak
678
Krzysztof Witczak 2022.01.06 16:24 
 

Good ea - since 1 year USDCAD profitable. Thx!

mahdi teymori
29
mahdi teymori 2021.04.21 11:53 
 

Excellent perfect health wish for the author

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vve2003
187
vve2003 2023.03.07 20:52 
 

Нет результатов

6332126
174
6332126 2022.01.14 08:53 
 

It stopped working suddenly a few days ago and it's not working anymore

Artem Tsepkov
4171
Reply from developer Artem Tsepkov 2023.02.01 17:42
fixed
Martin Ecker
55
Martin Ecker 2022.01.11 20:11 
 

good ea, works very reliable, thank you!

Krzysztof Witczak
678
Krzysztof Witczak 2022.01.06 16:24 
 

Good ea - since 1 year USDCAD profitable. Thx!

rafa72
14
rafa72 2021.08.21 07:03 
 

Пока тестирую, плохо то что не очень понятно на каком алгоритме он работает, 1 день теста принес +0,8%

mahdi teymori
29
mahdi teymori 2021.04.21 11:53 
 

Excellent perfect health wish for the author

alexsandr11173
17
alexsandr11173 2021.03.14 10:21 
 

тестирую робот. пока все хорошо вопросов нет

kcpn87
233
kcpn87 2021.03.12 05:34 
 

Profitable

Игорь Грущаков
18
Игорь Грущаков 2021.03.02 02:20 
 

На AUD/NZD показывает себя относительно неплохо, но если сделать поправку на то, что рассчитывает он точку входа, исходя из минутного таймфрейма, то не могу назвать работу этого эксперта достойной. Меньше десяти сделок за сутки, долго идут к tp, благо, подождать не страшно из-за лота 0,01: риски минимальные. А вот на USD/CAD просто отвратительно. Частота сделок примерно такая же, но куда больше – не в адекватном ситуации направлении. Вчера вот только пришлось открывать встречную сделку в 0,2 лота, чтобы компенсировать убыток на неверном движении, сделка в котором открылась этим экспертом днём (!) ранее. Следом же открыл в 0,1 лот, чтобы покрыт минуса от двух других автоматически же открытых сделок за прошлый день. Итог: слишком редкие и часто ошибочные входы для робота, который по идее должен работать на минутном таймфрейме и не нуждаться в таком тщательном ведении.

Ingbor
135
Ingbor 2021.02.11 18:54 
 

very good

Ckalairi
76
Ckalairi 2021.02.11 15:21 
 

Works well, highly recommend

Blake
98
Blake 2021.02.11 13:24 
 

Good

Tleynold
52
Tleynold 2021.02.10 16:48 
 

Not very.

Vajtech
44
Vajtech 2021.02.10 11:20 
 

Great stuff

Yahogang
77
Yahogang 2021.02.10 07:42 
 

Ein guter Handelsberater

Ziver988
57
Ziver988 2021.02.10 07:37 
 

Gute Ergebnisse

Waitelleneth
55
Waitelleneth 2021.02.10 06:50 
 

Good

kolingPOP
91
kolingPOP 2021.02.10 06:20 
 

This robot is very good and reliable

Felisel
57
Felisel 2021.02.09 13:36 
 

Good

habohov
14
habohov 2021.01.27 12:10 
 

Очень доволен. Робот супер!

12
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