Бесплатная версия советника HourGlass

! ВНИМАНИЕ! установите Minimum lot 0.01

Советник HourGlass FREE — это безиндикаторный, мультивалютный робот, принцип работы которого является выставление сеток ордеров. Ставится ордер и в случае движения цены в противоположном направлении, выставляется серия ордеров с фиксированным расстоянием между ордерами. Советник ждёт откат цены, при котором закрывает серию ордеров с профитом, и цикл повторяется. Советник торгует сетками одновременно в двух направлениях — сетки строятся и на покупку (buy), и на продажу (sell).

Советник работает автоматически круглосуточно и без вмешательства человека.

Бесплатная версия полностью аналогична платной, за исключением меньшего количества настроек для валютных пар.

Советник доказал свою устойчивость в сложных экономических условиях.



У Советника есть своя система обработки импульсов цены и гэпов (разрыв цены, пропуск торгов на части графика) любого размера, это алгоритм отложенных ордеров выставляемых на участке графика с разрывом цены, они эффективно обрабатывают импульсы на новостях и при потере связи.

Рекомендуемый депозит 3000 единиц на одну пару (Minimum lot 0.01).

Советник очень прост в настройке.

Таймфрейм м1

Входные параметры

Chose settings: AUDNZD, USDCAD (пары для торговли. В полной версии 6 пар)

Use sell order (true/false) разрешить/запретить открывать ордера Sell, можно менять в любое время

Use Buy order (true/false) разрешить/запретить открывать ордера Buy, можно менять в любое время

Open first sell order (true/false) разрешить/запретить советнику открывать первый ордер Sell. Используется для вывода советника из торгов, при закрытии сетки ордеров, можно менять в любое время.

Open first buy order (true/false) разрешить/запретить советнику открывать первый ордер Buy. Используется для вывода советника из торгов, при закрытии сетки ордеров, можно менять в любое время.

MagicNumber идентификатор Magic

MaxSpread максимально допустимый спред (0 – контроль отключен)

Minimum lot лот первого ордера