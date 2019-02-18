Trade assistant pro
- Utilities
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- Version: 5.0
- Updated: 21 February 2019
- Activations: 5
Trade Assistant helps in order management.
Just run EA, set up your settings and open a store.
EA automatically set = Target Profit, Stop Loss, Trailing Stop / Break Even, Close Trade after + "X" pips (Volume Size "X"%), Delete Pending Orders After "X" Seconds.
See the buttons on the chart.
He works to close trade, close partialli trade and delete orders
parameters:
Set button - close partially (close all part)
Volume Size "X"%
More settings
Enable / Disable Target Profit
Target profit
Enable / Disable Stop Loss
Stop loss
Enable / disable end stop
Trailing Stop Start (Open price + Trailing Stop Start)
Trailing Stop Step
Trailing Stop - (Open price + Trailing Stop Start - Trailing Stop = new stop loss)
Enable / disable Break Even
Break Even Start
Break Even Profit
Enable / Disable - Close (partially) trade after + "X" pips
Close trade after + "X" pips
Volume Size "X"%
Enable / Disable - Delete pending orders after "X" seconds
Delete pending orders after "X" seconds +
Please install in the "experts" folder .
An excellent tool for all traders. It saves a lot of time when placing orders. I recommend.