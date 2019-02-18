Trade assistant pro

Professional Trade Copier for MetaTrader 4 Fast, professional, and reliable trade copier for MetaTrader 4 . COPYLOT helps you copy Forex trades between MetaTrader 4 and MetaTrader 5 terminals with flexible synchronization for different account setups. COPYLOT MT4 version supports: MetaTrader 4 to MetaTrader 4 MetaTrader 5 Hedge to MetaTrader 4 MetaTrader 5 Netting to MetaTrader 4 MT5 version Full Description + DEMO + PDF How To Buy How To Install How to get Log Files How To Test and Optimize A