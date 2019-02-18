Trade assistant pro

5

Trade Assistant helps in order management.

Just run EA, set up your settings and open a store.

EA automatically set = Target Profit, Stop Loss, Trailing Stop / Break Even, Close Trade after + "X" pips (Volume Size "X"%), Delete Pending Orders After "X" Seconds.

See the buttons on the chart.

He works to close trade, close partialli trade  and delete orders


parameters:

Set button - close partially (close all part)

Volume Size "X"%

More settings

Enable / Disable Target Profit

Target profit

Enable / Disable Stop Loss

Stop loss

Enable / disable end stop

Trailing Stop Start (Open price + Trailing Stop Start)

Trailing Stop Step

Trailing Stop - (Open price + Trailing Stop Start - Trailing Stop = new stop loss) 

Enable / disable Break Even

Break Even Start

Break Even Profit

Enable / Disable - Close (partially) trade after + "X" pips

Close trade after + "X" pips

Volume Size "X"%

Enable / Disable - Delete pending orders after "X" seconds

Delete pending orders after "X" seconds +


Please install in the "experts" folder .

Reviews 2
harry001
22
harry001 2019.06.23 20:26 
 

An excellent tool for all traders. It saves a lot of time when placing orders. I recommend.

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Filter:
harry001
22
harry001 2019.06.23 20:26 
 

An excellent tool for all traders. It saves a lot of time when placing orders. I recommend.

RDI
1482
RDI 2019.05.30 12:03 
 

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