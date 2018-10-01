Tva Martin

Целью создания советника была автоматическая работа терминала в отсутствие трейдера. Используемая стратегия - мартингейл. Одновременно работает в обоих направлениях. Необходимо иметь не менее 100 USD депозита на центовом счете. Параметры советника работают от месячной и недельной волатильностей рынка. Целевая ставка возврата составляет от 0% до 20% каждый месяц. Желательная валюта транзакций: eur/usd. Период удержания позиции составляет от 1 дня до 1 месяца, в среднем - 1 неделя. Описание настраиваемых параметров советника Назначение параметра Значение по умолчанию Описание Открытие первого ордера Type orders -1 Типы открываемых ордеров: 0-Buy,1-Sell,-1-All,иначе - none Lots 0.12 Процент маржи на первый открываемый ордер для рассчета размера первого лота. num_TF-1(0..9)for OpenOrder1 2 Номер тайм-фрейма, используемый при открытии первого ордера:0-none,1-1min,2-5min,3-15min,4-30min,5- hour ,6-4 hour ,7- days,8-weekly,9-month Открытие локирующих ордеров Take Lok1(~TL) 11 ТейкеЛок - минимальное расстояние между локируемыми ордерами; рассчитывается от типа ордера в процентах от средней месячной волатильности. Take Lok0(=TL0) 7 То же,рассчитывается от типа ордера в процентах от текущей волатильности. per_TF_Volatil(num_TF=9)(TL0) 9 Период используемого по умолчанию месячного тайм-фрейма для расчета волатильности num_TF-1(0..9)(MACD)(TL0) 3 Номер тайм-фрейма индикатора MACD, используемый при открытии лок-ордера. ЗАКРЫТИЕ ордеров одного типа всех

одновременно TakeProfit (TP0)- Common 23 Закрытие всех ордеров одновременно по установленному у всех ордеров TakeProfit- у. TakeProfit расчитывается от средней цены всех ордеров одного типа в процентах от средней недельной волатильности. per_TF_Volatil(num_TF=8)(TP,ATP) 2 Период используемого по умолчанию недельного тайм-фрейма для расчета волатильности AutoTakeProfit(ATP) for Common 11 Закрытие всех ордеров одновременно по установленному у всех ордеров ав т оматическому TakeProfit- у при изменении направления тренда по MACD . TakeProfit расчитывается от средней цены всех ордеров одного типа в процентах от недельной волатильности. num_TF-1(0..9)(MACD)(ATP) 4 Номер тайм-фрейма индикатора MACD , используемый при закрытии по авто- TakeProfit- у. ЗАКРЫТИЕ всех ордеров одновременно (Эти параметры автоматически записываются в "Сервис - Глобальные параметры" для общего использования всеми включенными советниками) Work Is Resolved 1 Работа всех открытых советников разрешена Percent of MaxCurrenProfit 6 Общее закрытие всех открытых ордеров по Проценту общей максимальной прибыли к балансу Percent of MinFre e Margine 80 Установка флага закрытие всех ордеров при наступлении события положительной общей прибыли Percent of MaxMargin 7 Общее закрытие всех ордеров по превышению используемой маржи в процентах к балансу Percent of Risk 50 Общее закрытие всех ордеров при понижении собственных средств ниже минимального порога

Все параметры работают незаметно для ДЦ, кроме TakeProfit.

Важно! Ни один советник, никакая другая автоматическая программа для трейдинга не может гарантировать Вам 100% выигрышную стратегию. Стратегия уменьшения этого проигрыша называется управлением капиталом. Наиболее четко эту роль исполняют параметры, контролирующие величину убытка. В данном советнике эта цель достигается использованием последних параметров (см. таблицу) Абсолютно выигрышная стратегия возможна только для бесконечного значения Вашего депозита.

Советы:

Компьютер при работе программы должен быть всегда включен на Internet;

Для ознакомления с продуктом поработайте на Demo-счетах;

Риски:

Важно понимать, что торговля на финансовых рынках связана с высокими рисками, и имеется вероятность весьма значительных убытков от торговых операций. Прежде чем приступить к торговой деятельности, рекомендуется пройти обучение основам работы на Forex, При начале работы на Forex рекомендуется провести тщательный анализ рынка и своего финансового положения. Несмотря на всю предосторожность, трейдер осознает, что существует риск потери депозита в полном объеме в процессе проведения торговых операций на рынке.







