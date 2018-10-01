Tva Martin

Целью создания советника была автоматическая работа терминала в отсутствие трейдера.

Используемая стратегия - мартингейл. Одновременно работает в обоих направлениях.  Необходимо иметь не менее 100 USD депозита на центовом счете.  Параметры советника работают от месячной и недельной волатильностей рынка.  Целевая ставка возврата составляет от 0% до 20% каждый месяц. Желательная валюта транзакций: eur/usd.  Период удержания позиции составляет от 1 дня до 1 месяца, в среднем - 1 неделя. 

Описание настраиваемых параметров советника

Назначение параметраЗначение по умолчанию Описание
Открытие первого ордера  
Type orders -1 Типы открываемых ордеров: 0-Buy,1-Sell,-1-All,иначе - none
Lots 0.12 Процент маржи на первый открываемый ордер для рассчета размера первого лота.
num_TF-1(0..9)for OpenOrder1 2 Номер тайм-фрейма, используемый при открытии первого ордера:0-none,1-1min,2-5min,3-15min,4-30min,5-hour,6-4 hour,7-days,8-weekly,9-month
     
Открытие локирующих ордеров  
Take Lok1(~TL) 11 ТейкеЛок - минимальное расстояние между локируемыми ордерами; рассчитывается от типа ордера в процентах от средней месячной волатильности.
Take Lok0(=TL0) 7 То же,рассчитывается от типа ордера в процентах от текущей волатильности.
per_TF_Volatil(num_TF=9)(TL0) 9 Период используемого по умолчанию месячного тайм-фрейма для расчета волатильности
num_TF-1(0..9)(MACD)(TL0) 3 Номер тайм-фрейма индикатора MACD, используемый при открытии лок-ордера.
     
ЗАКРЫТИЕ  ордеров одного типа  всех
одновременно
TakeProfit (TP0)- Common 23 Закрытие всех ордеров одновременно по установленному у всех ордеров TakeProfit-у. TakeProfit расчитывается от средней цены всех ордеров одного типа в процентах от средней недельной волатильности.
per_TF_Volatil(num_TF=8)(TP,ATP) 2 Период используемого по умолчанию недельного тайм-фрейма для расчета волатильности
AutoTakeProfit(ATP) for Common 11 Закрытие всех ордеров одновременно по установленному у всех ордеров автоматическому TakeProfit-у при изменении направления тренда по MACD. TakeProfit расчитывается от средней цены всех ордеров одного типа в процентах от недельной волатильности.
num_TF-1(0..9)(MACD)(ATP) 4 Номер тайм-фрейма индикатора MACD, используемый при закрытии по авто-TakeProfit-у.
     
ЗАКРЫТИЕ всех ордеров одновременно (Эти параметры автоматически записываются в "Сервис - Глобальные параметры" для общего использования всеми включенными советниками)
Work Is Resolved 1 Работа всех открытых советников разрешена
Percent of MaxCurrenProfit 6 Общее закрытие всех открытых ордеров по Проценту общей максимальной прибыли к балансу
Percent of MinFreeMargine 80Установка флага закрытие всех ордеров при наступлении события положительной общей прибыли
Percent of MaxMargin 7Общее закрытие всех ордеров по превышению используемой маржи в процентах к балансу
Percent of Risk 50 Общее закрытие всех ордеров при понижении собственных средств ниже минимального порога

Все параметры работают незаметно для ДЦ, кроме TakeProfit.

Важно! Ни один советник, никакая другая автоматическая программа для трейдинга не может гарантировать Вам 100% выигрышную стратегию. Стратегия уменьшения этого проигрыша называется управлением капиталом. Наиболее четко эту роль исполняют параметры, контролирующие величину убытка. В данном советнике эта цель достигается использованием последних параметров (см. таблицу) Абсолютно выигрышная стратегия возможна только для бесконечного значения Вашего депозита.

Советы: 
Компьютер при работе программы должен быть всегда включен на Internet;
Для ознакомления с продуктом поработайте на Demo-счетах;

Риски:
Важно понимать, что торговля на финансовых рынках связана с высокими рисками, и имеется вероятность весьма значительных убытков от торговых операций. Прежде чем приступить к торговой деятельности, рекомендуется пройти обучение основам работы на Forex, При начале работы на  Forex рекомендуется провести тщательный анализ рынка и своего финансового положения. Несмотря на всю предосторожность, трейдер осознает, что существует риск потери депозита в полном объеме в процессе проведения торговых операций на рынке.



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Multi Sniper mq
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Siphesihle Mabhengu
Experts
Quantum Gold Miner Fully Automated XAUUSD Breakout Trading — For MetaTrader 4 & 5 Trade gold breakouts with precision, not guesswork. Quantum Gold Miner is a fully automated expert advisor purpose-built for XAUUSD. Instead of relying on fixed support and resistance lines, it identifies high-probability supply and demand zones directly from live market structure — the swing highs and lows where price has repeatedly reacted — and trades the breakout from those zones with disciplined, rules-based
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Experts
Trend Catcher EA analyzes market price movements, using the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.   It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.   By combining the smoothing and trend-filtering capabilities of special customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters, the EA can automatically execute trades based
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
EA Spectr
Fanur Galamov
4.9 (20)
Experts
EA Spectr is an automated professional multi-currency expert advisor that designed for long-term profitable trading. The EA continuously controls price movements and makes accurate trades based on market patterns, trend and technical indicators. The Ea contains a flexible news filter, high spread protection, separate time and days trading filters and allows to work with automatic and fixed trading lots. Each Ea trade is covered by stop loss and take profit levels. The EA does not use grid, mart
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
4.75 (4)
Experts
- Final real price is 1000$ - Discount and price is 99$ (Next price is 200$),  Price will be increased after 2 purchases. Live Real Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2384841 Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades based on good risk to reward ratio(1:3). It is
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