# Smart Flip Breakout Pro





**Smart Flip Breakout Pro** adalah Expert Advisor MetaTrader 5 otomatis tingkat lanjut dan berpresisi tinggi yang dirancang khusus untuk kondisi pasar yang fluktuatif. Dibangun berdasarkan strategi breakout order tertunda yang dinamis, EA ini unggul selama peristiwa berita berdampak tinggi dan pergerakan pasar yang cepat (seperti **XAUUSD/Gold**).





Kekuatan utamanya terletak pada mekanisme **Smart Flip & Rebound**—sistem canggih yang dirancang untuk menghilangkan "penguncian" atau penurunan nilai lindungi nilai ganda yang mengambang selama breakout palsu (*whipsaw*). Ketika pasar berbalik arah secara agresif, EA langsung menutup posisi yang sudah usang, mengatur ulang urutan tertunda yang berlawanan, dan terus mengikuti tren utama.





---





### Fitur Perdagangan Utama





* **Entri Pesanan Tertunda Ganda:** Secara otomatis menempatkan pesanan `Buy Stop` dan `Sell Stop` strategi di sekitar harga saat ini untuk menangkap momentum breakout sejak dini.

* **Instant BE+ (Breakeven Plus):** Mengunci keuntungan secepat mungkin untuk memastikan perdagangan bebas risiko di awal pergerakan harga.

* **Dynamic Trailing Stop:** mengikuti momentum harga dengan langkah kontrol yang dapat disesuaikan untuk memaksimalkan keuntungan tren sekaligus melindungi ekuitas yang diperoleh.

* **Mekanisme Balik Cerdas (Perlindungan Whipsaw):** Secara otomatis mendeteksi pembalikan arah. Jika suatu posisi aktif dan harga memicu order tertunda yang berlawanan selama penarikan harga, EA segera menutup posisi yang merugi untuk mencegah tumpang tindih lindung nilai.

* **Reset Otomatis Pesanan Tertunda:** Terus memperbarui dan mengatur kembali pesanan tertunda berlawanan yang baru setelah pembalikan tren, memastikan Anda tidak pernah melewatkan kelanjutan tren mendadak atau reli pasar.

* **Tanpa Keterlambatan Indikator:** Beroperasi murni berdasarkan pergerakan harga, kecepatan tick, dan mekanisme jarak—membuat eksekusi sangat cepat selama volatilitas tinggi.





---





### Parameter Pengaturan & Strategi yang Direkomendasikan





* **Simbol yang Direkomendasikan:** **XAUUSD (Emas)**, EURUSD, GBPUSD, atau Volatile Crosses.

* **Acara yang Direkomendasikan:** Sangat efektif selama **Peristiwa Berita Berdampak Tinggi** (CPI, NFP, FOMC, Keputusan Suku Bunga).

* **Rentang waktu:** Rentang waktu apa pun (EA eksekusi berdasarkan data tick dan jarak harga).

* **Kondisi Broker:** Akun ECN dengan spread rendah dan eksekusi cepat.





---





### Panduan Input Parameter





* `LotSize` (Default: `0.01`): Volume perdagangan per posisi.

* `DistancePoints` (Default: `50`): Jarak dalam titik untuk penempatan Buy Stop & Sell Stop awal dari harga pasar.

* `BEPlusPoints` (Default: `21`): Keuntungan minimum dalam poin sebelum memindahkan Stop Loss ke Breakeven+.

* `TrailingPoints` (Default: `60`): Jarak trailing stop dalam poin mengikuti harga saat ini.

* `TrailingStep` (Default: `10`): Pergerakan harga minimum dalam poin yang diperlukan untuk memperbarui Trailing Stop.

* `OppositeGap` (Default: `50`): Jarak dalam titik untuk mempertahankan pesanan tertunda yang berlawanan relatif terhadap SL/Harga saat ini.





---





### Mengapa Memilih Smart Flip Breakout Pro?





EA breakout tradisional seringkali mengalami kesulitan selama penurunan pasar yang tajam, membuat trader terjebak dalam posisi berlawanan yang mahal atau jebakan manual hedging. **Smart Flip Breakout Pro** mengatasi hal ini dengan menerapkan pelestarian otomatis yang disiplin—mengambil exit kecil yang terkontrol pada posisi false breakout sambil tetap siap untuk menangkap arah sebenarnya dari pergerakan eksplosif.