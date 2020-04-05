Smart Flip Breakout Pro

# Smart Flip Breakout Pro

**Smart Flip Breakout Pro** adalah Expert Advisor MetaTrader 5 otomatis tingkat lanjut dan berpresisi tinggi yang dirancang khusus untuk kondisi pasar yang fluktuatif. Dibangun berdasarkan strategi breakout order tertunda yang dinamis, EA ini unggul selama peristiwa berita berdampak tinggi dan pergerakan pasar yang cepat (seperti **XAUUSD/Gold**).

Kekuatan utamanya terletak pada mekanisme **Smart Flip & Rebound**—sistem canggih yang dirancang untuk menghilangkan "penguncian" atau penurunan nilai lindungi nilai ganda yang mengambang selama breakout palsu (*whipsaw*). Ketika pasar berbalik arah secara agresif, EA langsung menutup posisi yang sudah usang, mengatur ulang urutan tertunda yang berlawanan, dan terus mengikuti tren utama.

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### Fitur Perdagangan Utama

* **Entri Pesanan Tertunda Ganda:** Secara otomatis menempatkan pesanan `Buy Stop` dan `Sell Stop` strategi di sekitar harga saat ini untuk menangkap momentum breakout sejak dini.
* **Instant BE+ (Breakeven Plus):** Mengunci keuntungan secepat mungkin untuk memastikan perdagangan bebas risiko di awal pergerakan harga.
* **Dynamic Trailing Stop:** mengikuti momentum harga dengan langkah kontrol yang dapat disesuaikan untuk memaksimalkan keuntungan tren sekaligus melindungi ekuitas yang diperoleh.
* **Mekanisme Balik Cerdas (Perlindungan Whipsaw):** Secara otomatis mendeteksi pembalikan arah. Jika suatu posisi aktif dan harga memicu order tertunda yang berlawanan selama penarikan harga, EA segera menutup posisi yang merugi untuk mencegah tumpang tindih lindung nilai.
* **Reset Otomatis Pesanan Tertunda:** Terus memperbarui dan mengatur kembali pesanan tertunda berlawanan yang baru setelah pembalikan tren, memastikan Anda tidak pernah melewatkan kelanjutan tren mendadak atau reli pasar.
* **Tanpa Keterlambatan Indikator:** Beroperasi murni berdasarkan pergerakan harga, kecepatan tick, dan mekanisme jarak—membuat eksekusi sangat cepat selama volatilitas tinggi.

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### Parameter Pengaturan & Strategi yang Direkomendasikan

* **Simbol yang Direkomendasikan:** **XAUUSD (Emas)**, EURUSD, GBPUSD, atau Volatile Crosses.
* **Acara yang Direkomendasikan:** Sangat efektif selama **Peristiwa Berita Berdampak Tinggi** (CPI, NFP, FOMC, Keputusan Suku Bunga).
* **Rentang waktu:** Rentang waktu apa pun (EA eksekusi berdasarkan data tick dan jarak harga).
* **Kondisi Broker:** Akun ECN dengan spread rendah dan eksekusi cepat.

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### Panduan Input Parameter

* `LotSize` (Default: `0.01`): Volume perdagangan per posisi.
* `DistancePoints` (Default: `50`): Jarak dalam titik untuk penempatan Buy Stop & Sell Stop awal dari harga pasar.
* `BEPlusPoints` (Default: `21`): Keuntungan minimum dalam poin sebelum memindahkan Stop Loss ke Breakeven+.
* `TrailingPoints` (Default: `60`): Jarak trailing stop dalam poin mengikuti harga saat ini.
* `TrailingStep` (Default: `10`): Pergerakan harga minimum dalam poin yang diperlukan untuk memperbarui Trailing Stop.
* `OppositeGap` (Default: `50`): Jarak dalam titik untuk mempertahankan pesanan tertunda yang berlawanan relatif terhadap SL/Harga saat ini.

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### Mengapa Memilih Smart Flip Breakout Pro?

EA breakout tradisional seringkali mengalami kesulitan selama penurunan pasar yang tajam, membuat trader terjebak dalam posisi berlawanan yang mahal atau jebakan manual hedging. **Smart Flip Breakout Pro** mengatasi hal ini dengan menerapkan pelestarian otomatis yang disiplin—mengambil exit kecil yang terkontrol pada posisi false breakout sambil tetap siap untuk menangkap arah sebenarnya dari pergerakan eksplosif.
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Adam Hrncir
4.89 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Experts
SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
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X3 Structure Engine
Arivan Ngainurokhim
Experts
# Mesin Struktur X3 ### Expert Advisor Struktur Pasar Profesional untuk MetaTrader 5 **X3 Structure Engine** adalah solusi perdagangan otomatis canggih yang dirancang untuk para trader yang mengandalkan Price Action dan Struktur Pasar murni, bukan strategi indikator tertinggal. EA ini secara otomatis mendeteksi breakout struktural, memetakan zona retracement dinamis, memeriksa keselarasan tren pada timeframe yang lebih tinggi, dan mengelola perdagangan melalui algoritma eksekusi multi-layer ya
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