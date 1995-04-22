Smart Flip Breakout Pro

# Smart Flip Breakout Pro

**Smart Flip Breakout Pro** adalah Expert Advisor MetaTrader 5 otomatis tingkat lanjut dan berpresisi tinggi yang dirancang khusus untuk kondisi pasar yang fluktuatif. Dibangun berdasarkan strategi breakout order tertunda yang dinamis, EA ini unggul selama peristiwa berita berdampak tinggi dan pergerakan pasar yang cepat (seperti **XAUUSD/Gold**).

Kekuatan utamanya terletak pada mekanisme **Smart Flip & Rebound**—sistem canggih yang dirancang untuk menghilangkan "penguncian" atau penurunan nilai lindungi nilai ganda yang mengambang selama breakout palsu (*whipsaw*). Ketika pasar berbalik arah secara agresif, EA langsung menutup posisi yang sudah usang, mengatur ulang urutan tertunda yang berlawanan, dan terus mengikuti tren utama.

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### Fitur Perdagangan Utama

* **Entri Pesanan Tertunda Ganda:** Secara otomatis menempatkan pesanan `Buy Stop` dan `Sell Stop` strategi di sekitar harga saat ini untuk menangkap momentum breakout sejak dini.
* **Instant BE+ (Breakeven Plus):** Mengunci keuntungan secepat mungkin untuk memastikan perdagangan bebas risiko di awal pergerakan harga.
* **Dynamic Trailing Stop:** mengikuti momentum harga dengan langkah kontrol yang dapat disesuaikan untuk memaksimalkan keuntungan tren sekaligus melindungi ekuitas yang diperoleh.
* **Mekanisme Balik Cerdas (Perlindungan Whipsaw):** Secara otomatis mendeteksi pembalikan arah. Jika suatu posisi aktif dan harga memicu order tertunda yang berlawanan selama penarikan harga, EA segera menutup posisi yang merugi untuk mencegah tumpang tindih lindung nilai.
* **Reset Otomatis Pesanan Tertunda:** Terus memperbarui dan mengatur kembali pesanan tertunda berlawanan yang baru setelah pembalikan tren, memastikan Anda tidak pernah melewatkan kelanjutan tren mendadak atau reli pasar.
* **Tanpa Keterlambatan Indikator:** Beroperasi murni berdasarkan pergerakan harga, kecepatan tick, dan mekanisme jarak—membuat eksekusi sangat cepat selama volatilitas tinggi.

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### Parameter Pengaturan & Strategi yang Direkomendasikan

* **Simbol yang Direkomendasikan:** **XAUUSD (Emas)**, EURUSD, GBPUSD, atau Volatile Crosses.
* **Acara yang Direkomendasikan:** Sangat efektif selama **Peristiwa Berita Berdampak Tinggi** (CPI, NFP, FOMC, Keputusan Suku Bunga).
* **Rentang waktu:** Rentang waktu apa pun (EA eksekusi berdasarkan data tick dan jarak harga).
* **Kondisi Broker:** Akun ECN dengan spread rendah dan eksekusi cepat.

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### Panduan Input Parameter

* `LotSize` (Default: `0.01`): Volume perdagangan per posisi.
* `DistancePoints` (Default: `50`): Jarak dalam titik untuk penempatan Buy Stop & Sell Stop awal dari harga pasar.
* `BEPlusPoints` (Default: `21`): Keuntungan minimum dalam poin sebelum memindahkan Stop Loss ke Breakeven+.
* `TrailingPoints` (Default: `60`): Jarak trailing stop dalam poin mengikuti harga saat ini.
* `TrailingStep` (Default: `10`): Pergerakan harga minimum dalam poin yang diperlukan untuk memperbarui Trailing Stop.
* `OppositeGap` (Default: `50`): Jarak dalam titik untuk mempertahankan pesanan tertunda yang berlawanan relatif terhadap SL/Harga saat ini.

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### Mengapa Memilih Smart Flip Breakout Pro?

EA breakout tradisional seringkali mengalami kesulitan selama penurunan pasar yang tajam, membuat trader terjebak dalam posisi berlawanan yang mahal atau jebakan manual hedging. **Smart Flip Breakout Pro** mengatasi hal ini dengan menerapkan pelestarian otomatis yang disiplin—mengambil exit kecil yang terkontrol pada posisi false breakout sambil tetap siap untuk menangkap arah sebenarnya dari pergerakan eksplosif.
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4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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X3 Structure Engine
Arivan Ngainurokhim
Эксперты
# Mesin Struktur X3 ### Expert Advisor Struktur Pasar Profesional untuk MetaTrader 5 **X3 Structure Engine** adalah solusi perdagangan otomatis canggih yang dirancang untuk para trader yang mengandalkan Price Action dan Struktur Pasar murni, bukan strategi indikator tertinggal. EA ini secara otomatis mendeteksi breakout struktural, memetakan zona retracement dinamis, memeriksa keselarasan tren pada timeframe yang lebih tinggi, dan mengelola perdagangan melalui algoritma eksekusi multi-layer ya
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