X3 Structure Engine

# Mesin Struktur X3
### Expert Advisor Struktur Pasar Profesional untuk MetaTrader 5

**X3 Structure Engine** adalah solusi perdagangan otomatis canggih yang dirancang untuk para trader yang mengandalkan Price Action dan Struktur Pasar murni, bukan strategi indikator tertinggal.

EA ini secara otomatis mendeteksi breakout struktural, memetakan zona retracement dinamis, memeriksa keselarasan tren pada timeframe yang lebih tinggi, dan mengelola perdagangan melalui algoritma eksekusi multi-layer yang cerdas. Dirancang dengan fleksibilitas maksimal, EA ini memungkinkan trader untuk mengandalkan pengaturan default yang dioptimalkan atau menyesuaikan input agar sesuai dengan toleransi risiko dan gaya trading pribadi anda.

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## 🌟 Fitur Utama

* **Deteksi Struktur Pasar Cerdas:** Secara otomatis mengidentifikasi titik-titik terobosan struktural utama secara real-time.
* **Konfirmasi Tren Kerangka Waktu Lebih Tinggi (HTF):** Menyaring sinyal kontra-tren palsu dengan memvalidasi struktur terhadap kerangka waktu yang lebih tinggi.
* **Zona Retracement Dinamis:** Menghitung titik masuk dengan probabilitas tinggi berdasarkan koreksi struktural.
* **Strategi Eksekusi Mode Ganda:** Mode **Defensif** dan **Agresif** bawaan untuk menyesuaikan kondisi pasar dan selera risiko yang berbeda.
* **Sistem Entri Berlapis Ganda:** Mengeksekusi entri berskala di berbagai tingkat struktur dinamis untuk meningkatkan harga entri rata-rata.
* **Penguncian Keuntungan Cerdas & Perlindungan Pergerakan:** Mengamankan keuntungan yang mengambang secara dinamis seiring pergerakan pasar yang menguntungkan Anda.
* **Perlindungan Pembalikan Tren Darurat:** Bereaksi cepat terhadap ketidakvalidan struktural mendadak untuk melindungi ekuitas.
* **Filter Spread & Slippage:** Mencegah eksekusi perdagangan selama lonjakan spread ekstrem atau periode rollover likuiditas rendah.
* **Dasbor di Layar Secara Real-Time:** Menampilkan status struktural secara langsung, eksposur ekuitas, mode aktif, dan metrik akun.

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## 🛠️ Memahami Input & Kustomisasi

Kami percaya dalam memberikan kendali penuh kepada para trader atas lingkungan trading mereka sambil tetap menjaga keamanan logika matematika inti. Berikut adalah panduan untuk parameter input yang dapat disesuaikan yang dapat Anda coba:

### 1. Pengaturan Struktur & Jangka Waktu
* **Kerangka Waktu Struktur:** Kerangka waktu utama yang digunakan oleh EA untuk memetakan titik tertinggi, titik terendah, dan terobosan struktural pasar (misalnya, `M5`).
* **Tinjauan Struktur:** Jumlah batang historis yang dianalisis untuk menetapkan batas struktural yang valid. Nilai yang lebih tinggi menghasilkan tingkat struktural yang lebih kuat dan lebih jarang.
* **Filter Jangka Waktu Lebih Tinggi:** Tetapkan jangka waktu yang lebih luas (misalnya, `M15` atau `H1`) untuk memastikan EA hanya melakukan trading searah dengan tren dominan.
* **HTF Lookback:** Kedalaman historis yang digunakan untuk mengevaluasi arah tren kerangka waktu yang lebih tinggi.

### 2. Zona Masuk & Pelapisan
* **Zona Retracement:** Mengontrol seberapa dalam penarikan kembali harus terjadi ke dalam struktur harga sebelum memulai entri.
* **Jarak Pelapisan:** Menentukan jarak struktural yang dibutuhkan antara entri berskala ketika retracement pasar meluas.
* **Lapisan Maksimum:** Membatasi jumlah total lapisan posisi terbuka yang diizinkan per kaki struktural untuk membatasi paparan margin secara ketat.


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## ⚙️ Penjelasan Mode Perdagangan

X3 Structure Engine dilengkapi dengan dua mode operasional yang berbeda:

### 🛡️ Mode Bertahan (Direkomendasikan untuk Pasif & Pelestarian Modal)
* **Perilaku:** Sangat selektif. Membutuhkan keselarasan ketat antara filter Kerangka Waktu Struktur dan Kerangka Waktu Lebih Tinggi sebelum membuka perdagangan apa pun.
* **Eksekusi Entri:** Berfokus sepenuhnya pada zona retracement yang lebih dalam untuk rasio risiko-imbalan yang optimal dan menggunakan ekspansi lapisan minimal.
* **Terbaik Untuk:** Tantangan perusahaan prop trading, saldo akun yang lebih kecil, dan trader yang mencari drawdown rendah dan pertumbuhan yang stabil.

### ⚔️ Mode Agresif (Dirancang untuk Pasar dengan Volatilitas Tinggi & Aktif)
* **Perilaku:** Menangkap terobosan struktural awal dan koreksi harga dangkal untuk memaksimalkan frekuensi perdagangan.
* **Eksekusi Entri:** Memanfaatkan eksekusi lapisan yang lebih cepat di seluruh zona dinamis untuk memanfaatkan pergerakan momentum yang cepat.
* **Paling Cocok Untuk:** Trader berpengalaman, instrumen dengan volatilitas tinggi (seperti XAUUSD selama peristiwa berita), dan mereka yang ingin memaksimalkan perolehan peluang pasar.

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## 💡 Pengaturan Default yang Direkomendasikan (Emas / XAUUSD)

Meskipun Anda dianjurkan untuk bereksperimen pada akun demo untuk membuat file pengaturan khusus Anda sendiri, berikut adalah konfigurasi dasar kami yang telah teruji:

| Parameter | Nilai yang Disarankan |
| :--- | :--- |
| **Simbol** | XAUUSD (Emas) |
| **Kerangka Waktu Struktur** | M5 |
| **Tinjauan Struktur** | 40 |
| **Filter Jangka Waktu Lebih Tinggi** | M15 |
| **HTF Lookback** | 60 |
| **Mode Default** | Bertahan |
| **Modal Awal** | $1.000+ (atau setara dengan rekening Cent) |
| **Lot Dasar** | 0,01 per saldo $1.000 |

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## ⚠️ Penafian Risiko
Perdagangan instrumen keuangan dengan leverage seperti Forex dan Komoditas memiliki tingkat risiko yang tinggi dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Kinerja backtest masa lalu atau keberhasilan validasi tidak menjamin hasil di masa mendatang. Selalu uji pengaturan pada akun demo sebelum menggunakan modal pada akun riil.
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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XAU Momentum
TICK STACK LTD
Experts
XAU Momentum — Trend-Aligned Gold Breakout EA Live Performance All Tick Stack Signals can be found on our website or by following the link below. See images below for more information.  https://www.mql5.com/en/blogs/post/773500 Launch Offer:   Grab XAU Momentum now at the lowest price it'll ever be. Bundle it with   Gold Neural Core   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Two copies left at current price - next price = 298$ How to use: Load on XAUUSD
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Experts
SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
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Smart Flip Breakout Pro
Arivan Ngainurokhim
Experts
# Smart Flip Breakout Pro **Smart Flip Breakout Pro** adalah Expert Advisor MetaTrader 5 otomatis tingkat lanjut dan berpresisi tinggi yang dirancang khusus untuk kondisi pasar yang fluktuatif. Dibangun berdasarkan strategi breakout order tertunda yang dinamis, EA ini unggul selama peristiwa berita berdampak tinggi dan pergerakan pasar yang cepat (seperti **XAUUSD/Gold**). Kekuatan utamanya terletak pada mekanisme **Smart Flip & Rebound**—sistem canggih yang dirancang untuk menghilangkan "pen
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