### Expert Advisor Struktur Pasar Profesional untuk MetaTrader 5





**X3 Structure Engine** adalah solusi perdagangan otomatis canggih yang dirancang untuk para trader yang mengandalkan Price Action dan Struktur Pasar murni, bukan strategi indikator tertinggal.





EA ini secara otomatis mendeteksi breakout struktural, memetakan zona retracement dinamis, memeriksa keselarasan tren pada timeframe yang lebih tinggi, dan mengelola perdagangan melalui algoritma eksekusi multi-layer yang cerdas. Dirancang dengan fleksibilitas maksimal, EA ini memungkinkan trader untuk mengandalkan pengaturan default yang dioptimalkan atau menyesuaikan input agar sesuai dengan toleransi risiko dan gaya trading pribadi anda.





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## 🌟 Fitur Utama





* **Deteksi Struktur Pasar Cerdas:** Secara otomatis mengidentifikasi titik-titik terobosan struktural utama secara real-time.

* **Konfirmasi Tren Kerangka Waktu Lebih Tinggi (HTF):** Menyaring sinyal kontra-tren palsu dengan memvalidasi struktur terhadap kerangka waktu yang lebih tinggi.

* **Zona Retracement Dinamis:** Menghitung titik masuk dengan probabilitas tinggi berdasarkan koreksi struktural.

* **Strategi Eksekusi Mode Ganda:** Mode **Defensif** dan **Agresif** bawaan untuk menyesuaikan kondisi pasar dan selera risiko yang berbeda.

* **Sistem Entri Berlapis Ganda:** Mengeksekusi entri berskala di berbagai tingkat struktur dinamis untuk meningkatkan harga entri rata-rata.

* **Penguncian Keuntungan Cerdas & Perlindungan Pergerakan:** Mengamankan keuntungan yang mengambang secara dinamis seiring pergerakan pasar yang menguntungkan Anda.

* **Perlindungan Pembalikan Tren Darurat:** Bereaksi cepat terhadap ketidakvalidan struktural mendadak untuk melindungi ekuitas.

* **Filter Spread & Slippage:** Mencegah eksekusi perdagangan selama lonjakan spread ekstrem atau periode rollover likuiditas rendah.

* **Dasbor di Layar Secara Real-Time:** Menampilkan status struktural secara langsung, eksposur ekuitas, mode aktif, dan metrik akun.





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## 🛠️ Memahami Input & Kustomisasi





Kami percaya dalam memberikan kendali penuh kepada para trader atas lingkungan trading mereka sambil tetap menjaga keamanan logika matematika inti. Berikut adalah panduan untuk parameter input yang dapat disesuaikan yang dapat Anda coba:





### 1. Pengaturan Struktur & Jangka Waktu

* **Kerangka Waktu Struktur:** Kerangka waktu utama yang digunakan oleh EA untuk memetakan titik tertinggi, titik terendah, dan terobosan struktural pasar (misalnya, `M5`).

* **Tinjauan Struktur:** Jumlah batang historis yang dianalisis untuk menetapkan batas struktural yang valid. Nilai yang lebih tinggi menghasilkan tingkat struktural yang lebih kuat dan lebih jarang.

* **Filter Jangka Waktu Lebih Tinggi:** Tetapkan jangka waktu yang lebih luas (misalnya, `M15` atau `H1`) untuk memastikan EA hanya melakukan trading searah dengan tren dominan.

* **HTF Lookback:** Kedalaman historis yang digunakan untuk mengevaluasi arah tren kerangka waktu yang lebih tinggi.





### 2. Zona Masuk & Pelapisan

* **Zona Retracement:** Mengontrol seberapa dalam penarikan kembali harus terjadi ke dalam struktur harga sebelum memulai entri.

* **Jarak Pelapisan:** Menentukan jarak struktural yang dibutuhkan antara entri berskala ketika retracement pasar meluas.

* **Lapisan Maksimum:** Membatasi jumlah total lapisan posisi terbuka yang diizinkan per kaki struktural untuk membatasi paparan margin secara ketat.









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## ⚙️ Penjelasan Mode Perdagangan





X3 Structure Engine dilengkapi dengan dua mode operasional yang berbeda:





### 🛡️ Mode Bertahan (Direkomendasikan untuk Pasif & Pelestarian Modal)

* **Perilaku:** Sangat selektif. Membutuhkan keselarasan ketat antara filter Kerangka Waktu Struktur dan Kerangka Waktu Lebih Tinggi sebelum membuka perdagangan apa pun.

* **Eksekusi Entri:** Berfokus sepenuhnya pada zona retracement yang lebih dalam untuk rasio risiko-imbalan yang optimal dan menggunakan ekspansi lapisan minimal.

* **Terbaik Untuk:** Tantangan perusahaan prop trading, saldo akun yang lebih kecil, dan trader yang mencari drawdown rendah dan pertumbuhan yang stabil.





### ⚔️ Mode Agresif (Dirancang untuk Pasar dengan Volatilitas Tinggi & Aktif)

* **Perilaku:** Menangkap terobosan struktural awal dan koreksi harga dangkal untuk memaksimalkan frekuensi perdagangan.

* **Eksekusi Entri:** Memanfaatkan eksekusi lapisan yang lebih cepat di seluruh zona dinamis untuk memanfaatkan pergerakan momentum yang cepat.

* **Paling Cocok Untuk:** Trader berpengalaman, instrumen dengan volatilitas tinggi (seperti XAUUSD selama peristiwa berita), dan mereka yang ingin memaksimalkan perolehan peluang pasar.





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## 💡 Pengaturan Default yang Direkomendasikan (Emas / XAUUSD)





Meskipun Anda dianjurkan untuk bereksperimen pada akun demo untuk membuat file pengaturan khusus Anda sendiri, berikut adalah konfigurasi dasar kami yang telah teruji:





| Parameter | Nilai yang Disarankan |

| :--- | :--- |

| **Simbol** | XAUUSD (Emas) |

| **Kerangka Waktu Struktur** | M5 |

| **Tinjauan Struktur** | 40 |

| **Filter Jangka Waktu Lebih Tinggi** | M15 |

| **HTF Lookback** | 60 |

| **Mode Default** | Bertahan |

| **Modal Awal** | $1.000+ (atau setara dengan rekening Cent) |

| **Lot Dasar** | 0,01 per saldo $1.000 |





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## ⚠️ Penafian Risiko

Perdagangan instrumen keuangan dengan leverage seperti Forex dan Komoditas memiliki tingkat risiko yang tinggi dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Kinerja backtest masa lalu atau keberhasilan validasi tidak menjamin hasil di masa mendatang. Selalu uji pengaturan pada akun demo sebelum menggunakan modal pada akun riil.

# Mesin Struktur X3