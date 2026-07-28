PBX Nas 100 Scalper Pro

量子EA皇帝机器人

结构、智能、易用性——三合一解决方案。

为自信交易而生：稳定、高效、可控。

无论是英镑资金开始，还是管理大型投资组合，量子工具都可以提供专业级的工具，同时保持该系列一贯的优雅风格。

交易应建立在诚信之上。交易应建立在诚信之上。与王同行。

PBX NAS 100  M1 Scalper Pro 是一款便捷快速的超短期交易系统，专为 NAS100 的 M1 时间框架设计。它具备机构级的订单流分析和超快速的入场逻辑，为追求精准交易的专业线交易者提供专业的超短期交易解决方案。

天生快车道

无论您是追求稳定日内盈利的散户交易员，还是管理多个账户的专业交易员，PBX NASDAQ M1 Pro都可以满足您的需求。它消耗人工干预，可以识别高概率交易，并据此执行交易，同时还能关注管理风险——让您能够自主于真正重要的事：账户增长。

该算法针对NAS进行了优化。

PBX NAS100 M1 Scalper Pro专为纳斯达克指数独特的价格走势而设计——快速突破、窄幅盘整和高成交量动能。它能精准地让您捕捉到这些关注点，让在这些价差中获利，最终积累成可观的收益。

PBX NAS100 M1 Scalper Pro | PBX NAS100 M1 Scalper Pro | 早鸟限时优惠：早鸟价699美元（仅限前5个名额），全价2,999美元。名额首次售后价格将逐步上涨；越早锁定优势价格，收益​​递增。

唯一福利：获赠PBX Pro系列EA（六款可选，主题黄金、欧元、标普500、美国30指数、日本225指数、德国DAX指数），并享受终身免费更新和功能升级。

一次参与，持续受益。立即体验人工智能驱动的量化交易！

主要特点
✅ 纳斯达克100指数（M1）智能交易

✅ 机构订单流逻辑 + 自适应入口过滤

✅ 适合初学者和专业交易员

✅ 低资本要求 – 最低 1000 美元

✅ 专为日常使用和可控放水而设计

✅ 一键设置 – 5分钟内即可开始交易

建议

纳斯达克100指数
交易周期：M1

最低存款额：1000 美元 | 建议存款额：2000美元或以上

账户类型：ECN、Raw 或 Razor（超低点差 + 快速执行）

杠杆比例：1:100 – 1:1000

账户模式：已启用对冲

VPS：强烈推荐，可确保稳定运行。
Recommended products
Phantom Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
Phantom GOLD MT5 v1.0 Phantom GOLD MT5: The algorithmic spectrum that hunts gold moves with surgical precision Phantom GOLD is a next-generation Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (gold), combining modern artificial intelligence with the most powerful Smart Money Concept (SMC) strategies, institutional price action, and advanced trend filters. It's not just a robot: it's an invisible hunter operating in the shadows of the market, detecting high-probability zones where large instit
Hatori Flying Nimbus
Ike Ananda Fata
Experts
Hatori Flying Nimbus is a professional MetaTrader 5 Expert Advisor built around the classic Ichimoku Kinko Hyo methodology. It identifies trend direction using Price vs. Cloud , confirms momentum with Tenkan/Kijun alignment , validates bias with Future Cloud Color , and strengthens signal quality with Chikou confirmation . To support real trading and marketplace validation, it also includes automatic risk-based lot sizing , margin protection, and a clean on-chart dashboard panel with a Close All
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Experts
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - for the successful created training bases I will provide an advisor for temporary use free of charge. - training bases will be laid out as training progresses. - training requires approximately 20 epochs. It is possible to use one of two strategies - either trading in 2 directions, or - using SL. When using SL, the trading results will be identical to the learning outcomes. Since during training, only 1 order is used at a ti
FREE
Gold Titan X
Han Qin Lin
Experts
Gold Titan X  Gold Titan X is an automated Gold trading Expert Advisor developed for MetaTrader 5. It focuses on XAUUSD market opportunities, price movement structure, volatility rhythm, and controlled risk management. Its goal is not to open trades constantly or chase short-term excitement. The purpose of Gold Titan X is to identify clearer and higher-quality opportunities in the Gold market, then manage entry, risk control, and exit through automated trading logic. Why choose Gold Titan X
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Experts
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a very limited number of copies will be available at current price! Final Price: 999$ NEW (from 349$) --> GET 1 EA FOR FREE (for 2 trade account numbers). Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Welcome to the BITCOIN REAPER!   After the Tremendous success of the Gold Reaper, I decided it is time to apply the same winning principles to the Bitcoin Market, and boy, does it look promising!   I have been
The Scalper Pro
Sahib Ul Ahsan
Experts
The Scalper Pro Advanced Multi-Strategy Scalping Expert Advisor The Scalper Pro is a high-precision automated scalping system designed for traders who require fast execution, structured logic, and controlled risk. It combines multiple price-action strategies with advanced trade and basket-level management to create a flexible solution for short-term trading. Built for performance and stability, the EA focuses on identifying intraday price movements and executing trades with disciplined managemen
Frost Engine
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
Frost Engine EA v1.0 Advanced Algorithmic Trading System for XAUUSD Frost Engine is an institutional-grade Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) with a sophisticated combination of Smart Money Concepts (SMC), institutional Price Action, liquidity engineering, and dynamic risk management. Main Strategy The EA operates under a high-probability multi-confluence approach, integrating: Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHoCH) on the H4 timeframe Order Bloc
Zeno
Anton Kondratev
3.67 (3)
Experts
ZENO EA  is a Fully Automated and Multi-Faceted Open EA for Identifying Vulnerabilities in the Market for GOLD ! Not    Grid   , Not    Martingale  ,  Not    " AI"     , Not    " Neural Network" ,  Not    " Machine Learning"  , Not "ChatGPT" ,   Not   Unrealistically Perfect Backtests  Signal Live ICM +51 Weeks :  https://www.mql5.com/en/signals/2350001 Default   Settings for One Сhart   XAUUSD or GOLD H1 ZENO Guide About Settings Signals Commission Free Broker Refund Updates My Blog Optimizatio
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA is based on this article: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp TRADING CONDITIONS - Look for currency pair trading below the X-period EMA and MACD to be in negative territory. - Wait for price to cross above the X-period EMA, then make sure that MACD is either in the process of crossing from negative to positive or has crossed into positive territory within five bars. - Go long X pips above the X-period EMA. - Sell X of the position at en
Cleetah EA MT5
Guo Shan Zhao
Experts
Cleetah EA MT5 is a fully automated trend-following trading system developed specifically for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It is a complete trading loop – automatically identifying potential trends, calculating position sizes, entering trades, exiting trades, and providing excellent risk control. As each trending move ends, the equity curve rises steadily to a new level. Of course, the size of the step depends on the magnitude of the trend. Requirements & Recommendations Trading instrum
Gorilla UltimateBeast Forex
Petr Kostal
Experts
Gorilla Ultimate Beast Forex is an automated trading system (EA) for MetaTrader 5 , designed for fully rule-based trading on forex instruments without the need for manual intervention. Transparency is important to me, which is why the performance and ongoing statistics are available from a real account via independent Myfxbook monitoring. The EA is intended for traders who want clearly defined entry/exit rules and the ability to run a more conservative or more dynamic approach depending on their
XAU Perseus Neural Vanguard
Napat Puangjunkum
Experts
XAU PERSEUS NEURAL VANGUARD   Triple-Layer Contextual AI (No Grid / No Martingale)  XAU Perseus Neural Vanguard is the most advanced contextual AI trading system in our arsenal. Named after Perseus, the legendary Greek hero who never lost a single battle, this system uses a Triple-Layer Neural Confirmation architecture that only enters the market when THREE independent analytical layers agree simultaneously. While other "AI" EAs use dangerous TP-tiny/SL-huge ratios that inevitably blow account
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AU
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
News and Events Companion
Loncey Duwarkah
Experts
The News and Events Trading EA is designed to capitalize on market volatility driven by economic news and events. It strategically places trades based on the impact levels of various news releases, ensuring you capture the best trading opportunities. The strategies work best with accounts that include the commission in the spread amount Key Features: Impact Level Filtering: Trades are triggered only for news events that meet predefined impact levels (low, medium, high). Customizable settings all
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (57)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Pullback EA xau
Katja Nordhausen
Experts
EA description (short, clear, market-ready) EA_XAU_Fibo_M15_FINAL_TTP_MODERN_v2_00 is a rule-based XAUUSD (gold) pullback EA for the M15 chart that specifically targets pullbacks to a defined Fibonacci zone (0.500–0.667, optionally close to 0.618) – but only if the parent trend filter on H1 confirms a clear direction. The EA combines structure (swing range + Fib retracement) with trend bias (EMA20/50, RSI and optional MACD) and uses modern, broker-safe execution and risk management: stop/freez
FREE
Prospector Scalper EA
Robots4Forex Ltd
Experts
The Prospector Scalper EA is a fully automated Expert Advisor that scalps during high volatility periods using a hybrid lot multiplication algorithm. The EA trades using market orders and hides its decision making from the broker. This EA will work on any pair but works best on EURUSD and USDJPY on the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more
FREE
Btx Precision Ai
David Torres Villanueva
Experts
Proceso de pensamiento Proceso de pensamiento Aquí está la versión en inglés: Btx Precision Ai   is a breakout Expert Advisor for Bitcoin (BTCUSD) that trades fully automatically using pending orders. Strategy:   The EA detects ZigZag indicator pivots and places Buy Stop orders above the last high or Sell Stop orders below the last low, capturing price structure breakouts. An ADX filter avoids trading in ranging markets with no directional strength. Key features: Buy Stop / Sell Stop pending or
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
Experts
Hamster Scalping is a fully automated Expert Advisor. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. The advisor needs a hedging account type Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Real operation monitoring as well as my other products can be found here: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller General Recommendati
Volatix Loop Breakout Pro EA
Roy Santoso
Experts
VOLATIX LOOP BREAKOUT PRO MT5 The Ultimate Automated Breakout System with Advanced Capital Protection. Tired of unpredictable market swings blowing up your account? Meet Volatix Loop Breakout Pro —an institutional-grade Expert Advisor (EA) engineered to exploit explosive market momentum while strictly keeping your capital safe. Built on a sophisticated dual-pending order architecture and filtered by true market volatility, this EA turns high-impact price movements into consistent profit loop
Panha Scalping EA MT5
Huy Phanna
2.75 (4)
Experts
PANHA SCALPING EA MT5 PANHA SCALPING EA MT5 is a professional automated scalping system designed to trade fast-moving forex markets using real-time market direction and advanced position control. The EA focuses on precise entries, controlled exposure, and intelligent basket-level profit and risk management, making it suitable for traders who want structured, automated scalping without complex configuration. Strategy Overview Market-direction based scalping Designed for fast-moving forex symbo
FREE
EA Trend Following Passed FTMO Challenge
Dao Thanh Tan
Experts
Dear users! - This is a Forrex trading expert advisor following the trend trading method. It has proven its effectiveness in overcoming 2 rounds of FTMO fund challenges. This is a modified and optimized version after completing the process of passing 2 rounds of FTMO challenges. - Max drawndown auto caculate by risk initial setting. Telegram instruction for backtest and using: https://t.me/ +0lDs0UXiJUVjM2Jl  I. Application Highlights: 1. Safe and easy to use. 2. Martigale and grid are not app
Gold Aimer Pro
Ghulam Dastgeer
Experts
Gold Aimer Pro Gold Aimer Pro is an automated Expert Advisor developed for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 5. It combines momentum and trend confirmation with scheduled trading sessions, controlled position averaging, basket management and multiple account-protection mechanisms.  The EA is designed for the M15 timeframe and should be attached to an XAUUSD or GOLD chart, depending on the symbol name used by your broker. IMPORTANT!  After the purchase please send me a private message to recei
Quantum Grid Gold EA
Alisten A
Experts
CHECK OUT OUR OTHER PRODUCTS 24-HRS SALES IS ON  https://www.mql5.com/en/users/alisten/seller Quantum Grid Gold EA v1.8  is a fully automated Expert Advisor for  XAUUSD (Gold)  on MetaTrader 5. A self-selecting triple-strategy engine adapts to trending, breakout, and ranging conditions automatically. All positions are managed as one unified basket — closed together at a defined USD profit or loss target for clean, controlled risk on every cycle. Key Features Triple Strategy Engine  — Trend
FREE
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Experts
The Legend Continues. The Queen Evolves. Welcome to Quantum Queen X — the next generation of the legendary GOLD trading system that builds upon the proven success of Quantum Queen. Quantum Queen X is built on the same proven core engine as Quantum Queen, introducing a powerful new Custom Mode that allows traders to choose exactly which strategies to enable or disable. Every strategy has been individually reviewed, refined, and optimized to deliver even better performance and adaptability across
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 1499$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and propr
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Experts
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Experts
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Experts
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR 6 MONTHS PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_60000067 Follow the channel for the latest update .  JOIN GROUP:   Click here Other EAs You May Like AI AURUM PIVOT  | AI VEGA BOT  | Golden Blitz  I
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experts
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Neural Sentinel xauusd ea mt5
Dragoljub Vujcic
Experts
Neural Sentinel XAUUSD MT5 – High-Frequency Algorithmic AI System for Gold Neural Sentinel XAUUSD MT5 is a high-performance algorithmic trading system engineered exclusively for the Gold (XAUUSD) market. This Expert Advisor utilizes an advanced multi-timeframe analytical engine, combining trend-following momentum with precise volatility and anti-reversal filters to capture rapid intra-day market inefficiencies. Try our other EAs:  GET ONE FOR FREE!!!                       SELLER PAGE HERE -BROK
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Experts
Symbol XAUUSD Timeframe (period) H1-M15 (any) Support for single-position trading YES Minimum deposit 500 USD  (or the equivalent in another currency) Compatible with any broker YES (supports 2 or 3-digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Runs without pre-configuration YES If you are interested in the topic of machine learning, subscribe to the channel:  Subscribe! Key Facts about the Mad Turtle Project: Real Machine Learning This Expert Advisor does not conn
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Experts
AiQ Gen 2 - Precision Pending-Order Intelligence for Fast-Moving Markets. AiQ Gen 2 is built to identify developing market movement, prepare before the opportunity fully unfolds, and position with precision through intelligent pending orders. Instead of waiting until price has already reached the intended entry area, AiQ analyzes current market structure, direction, timing, volatility, and expansion potential before deciding where an order should be placed. It prepares before the move, but only
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Experts
Bonnitta EA  is based on Pending Position strategy ( PPS ) and a very advanced secretive trading algorithm. The strategy of  Bonnitta EA  is a combination of a secretive custom indicator, Trendlines, Support & Resistance levels ( Price Action ) and most important secretive trading algorithm mentioned above. DON'T BUY AN EA WITHOUT ANY REAL MONEY TEST OF MORE THAN 3 MONTHS, IT TOOK ME MORE THAN 100 WEEKS(MORE THAN 2 YEARS) TO TEST BONNITTA EA ON REAL MONEY AND SEE THE RESULT ON THE LINK BELOW. B
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Experts
Quantum Baron EA There’s a reason oil is called black gold — and now, with Quantum Baron EA, you can tap into it with unmatched precision and confidence. Engineered to dominate the high-octane world of XTIUSD (Crude Oil) on the M30 chart, Quantum Baron is your ultimate weapon for leveling up and trading with elite precision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Discounted   price .     The price will inc
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Experts
THE GOLD DIGGER - A SCALPER LIKE NO OTHER Precision. Purpose. Performance. NOT JUST AN EA – A PRECISION ENGINEERED XAUUSD SCALPING SYSTEM PythonX M1 Scalper isn’t just another Gold EA — it’s a specialized, high-performance scalping framework built exclusively for XAUUSD on the M1 timeframe . It has been engineered to deliver precise entries, smart risk control, and consistent returns over time — not just in ideal conditions, but across 9 major brokers over multi-year periods. With a starting bal
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Experts
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
Experts
BULLETPROOF BTC — Session Breakout EA for BTC/USD A fully automated session-breakout system for Bitcoin. NO martingale. NO grid. NO averaging down. NO hidden recovery tricks. SL and TP on every position, always. 6 risk profiles with one-click configuration. Validated on a full year of out-of-sample data. ------------------------------- WHY THIS EA IS DIFFERENT: VALIDATION, NOT PROMISES ------------------------------- Most EAs show you one beautiful backtest. BulletProof BTC was built the har
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
Experts
***ATTACH to M1 or M5 for best results and quick entries and exits*** Minting –  is a streamlined, professional-grade Expert Advisor developed by Ramulo Software Ltd., designed specifically to capitalize on the volatility and profit potential of Gold (XAUUSD). It combines intelligent EMA-based market structure, ATR trend detection, tiered USD trailing, and strict drawdown control into a lightweight, easy-to-run trading system. Minting is the entry gateway into the Emerge ecosystem . It is inten
Tenet Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
TENET is an automated Expert Advisor for MetaTrader 4 developed specifically for trading XAUUSD (Gold) on the M1 timeframe. The EA uses a grid-based position management approach combined with predefined risk control, automated trade management, and multiple entry filters. It is designed for traders who prefer short-term market opportunities while maintaining controlled exposure. Every position is protected by a Stop Loss, and the EA includes Break-Even and Trailing Stop functions for automated
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
Experts
Mean Machine GPT Gen 2 - The Flagship Adaptive Mean-Reversion and Recovery System. Mean Machine helped introduce frontier AI into live retail trading in late 2024. Gen 2 preserves the original strategy while expanding the intelligence around it. Mean Machine GPT Gen 2 is an autonomous trading system built around adaptive mean reversion, trend awareness, Commonwealth-pair specialization, and optional Sacred Phi position management. It analyzes whether price has moved away from a reasonable marke
Super Tenet
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Experts
Super Tenet is a powerful and intelligently designed Expert Advisor developed for traders who prefer stable automated execution on Gold markets. Built specifically for XAUUSD on the M1 timeframe, this system combines fast reaction speed with advanced internal trade management and adaptive market behavior. The EA has been optimized to work smoothly across different brokers and trading environments. Whether you use ECN, Standard, Raw Spread, or low-latency execution accounts, Super Tenet is design
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Experts
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Experts
Super Hybrid EA AI Pro Professional XAUUSD Grid, Martingale, Hedging and Basket Risk-Control Expert Advisor for MetaTrader 5 Group Channel Link: https://www.mql5.com/en/messages/0193d17ed016dd01 This Expert Advisor incorporates seven advanced protection layers designed to safeguard the trading account, control exposure, and reduce overall trading risk. 1. High-Impact News Filter The EA automatically suspends the opening of new trades for two hours whenever major high-impact economic news is dete
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Experts
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
Prestige 5
M Ardiansyah
1 (1)
Experts
Prestige EA   is a powerful, intelligent trend‑detection trading robot built using advanced mathematical and statistical models. It is designed to identify high‑probability market movements with precision while maintaining strict risk control. The EA uses refined entry filters with advanced correction logic to ensure accurate and reliable trade entries. Every trade is protected by Take Profit and Stop Loss, ensuring disciplined risk management. In addition, the EA includes smart internal algorit
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (8)
Experts
Follow the channel for the latest update LIVE RESULT:  LIVE SIGNAL (XAU)   |   NAS100, NASDAQ, USTECH   IMPORTANT NOTICE: Only a limited number of copies are available at the current price.  Next Price: $1499.99  The price will soon increase to $4999.99 Download Setfiles Detail Guide BACKTEST GUIDE AI_MODULE !!! Special Offer: Purchase VEGA BOT today for a chance to receive EA AI Aurum Pivot (contact privately for details) !!! VEGA BOT – The Ultimate Multi-Strategy Trend Following EA Welcome
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
Experts
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
More from author
GOLD 1min
Hua Jian
Experts
限时特价：149，原价：199 以精准为本，以纪律为中心，以执行为驱动，才能创造稳定的回报。   经过几天的实盘交易，它证明了自身的价值。虽然交易机会有限，但信号质量很高，整体收益也很稳定。目前为止，一切进展顺利，我对它的未来表现充满信心。   我使用这款智能交易系统（EA）已有一段时间了。虽然它最初的表现相对稳定，但最近盈利能力尤为强劲。面对量化宽松政策宣布后复杂多变的市场环境，特别是地缘政治事件引发的波动，团队持续优化和更新系统，展现了高度的专业精神。    This strategy operates 24/7 based on the M1 Waterfall trend signal, with no default time restrictions, ensuring consistent execution logic between the strategy tester and signal copy trading across all time windows. The system includes an optional ATR volatility f
PBX Gold M1 Scalper Pro
Hua Jian
Experts
PBX Gold M1 Scalper Pro 是一款专为 XAUUSD M1 交易开发的高级智能交易系统。该系统结合了强大的 PBX 趋势引擎和智能恢复技术，能够在保持严格风险管理的同时，识别高概率的交易机会。 该EA利用多层PBX移动平均线分析市场结构和趋势动能，使交易能够顺应当前市场方向，并在市场疲软时避免不必要的入场。动态交易管理、基于ATR的市场适应以及智能仓位恢复逻辑，帮助系统高效应对不断变化的市场波动。 PBX Gold M1 Scalper Pro 专为全自动运行而设计，无需人工干预，并针对虚拟专用服务器 (VPS) 部署进行了优化。该策略专注于精准的黄金短线交易、快速执行和持续的市场参与，同时通过可配置的风险参数来控制风险敞口。 主要功能： • 高级PBX趋势过滤 • 智能恢复仓位管理 • 基于ATR的动态市场适应 • 全自动交易 • VPS友好型运行 • 针对XAUUSD M1优化 适合寻求专业黄金短线交易解决方案的交易者，该方案结合了趋势跟踪的精准性和智能交易恢复技术。Based on a one-minute timeframe XAU/USD i
PBX Euro M1 Scalper Pro
Hua Jian
Experts
我的专长？欧元/美元。我的使命？提供持续、精准、智能的交易结果，并达到机构级的执行水平。   重要提示： 购买早期者可享受最大价值和优先支持， 不要坐等市场朝着不利于你的方向发展——要先发制人。 这EA堪称杰作，一件真正的艺术品。每一个参数都经过前面的计算和优化，旨在称霸市场。我毫不犹豫强烈推荐它。向工程师致敬，他创造了如此卓越的产品。 我可以自信地说，它是我测试过的最可靠的 EA。它始终如一地提供管理良好的交易，拥有严格的风险控制和专业级的执行力。它不追求高风险投机，而是优先考虑稳定的业绩和长期的一致性——这正是交易者所需要的。我评估过无数的交易系统，很少但有像 PBX Euro M1 这样的长期留在我投资组合中的。最近，我进行了相应的严格的测试，这进一步坚定了我的看法。如果您重视交易的稳定性、自动化和机构级的纪律性，那么PBX Euro M1 Pro绝对值得。 这是一个顶级的EA（智能交易系统），能够长期稳定地增加资产。 该系统以趋势的PBX引擎为核心，结合趋势识别、波动性分析和机构级市场过滤，以识别高概率的交易机会，同时保持严格的风险控制。 专为追求稳定收益而非过度冒险的交
Quantum Emperor EA
Hua Jian
Experts
PBX Supreme Scalper Pro 结构、智能、易用性——三位一体。   专为自信交易而生：稳定、高效、尽在掌控。 无论小额起步还是管理大资金组合，量子均工具提供专业级工具，兼系列始终的优雅。   交易，当有底气。交易，当求诚信。与王者同行。 PBX NAS 100 Scalper Pro是一款便捷的快速超短线交易系统，专为 NAS100 的M1时间框架而设计。它具有机构级的订单流分析和超快速的入场逻辑，为追求精准度的专业短线交易者提供专业的超线交易方案。 专为快车道而生 无论您是追求稳定日内盈利的散户交易员，还是管理多个账户的专业交易员，PBX NASDAQ M1 Pro都能满足您的需求。它的任何人工劳动力，护士识别高交易概率，以其次执行交易，并管理风险——让自主关注您真正重要的事情：账户增长。 该算法 针对 NAS 进行了优化 PBX NAS100 M1 Scalper Pro专为纳斯达克指数独特的价格走势而设计——快速突破、窄幅盘整和高成交量动能提升。它精准捕捉这些微小波动、实现间隙能力的小幅盈利，最终积累成可观的回报。 创始人专享价：1,499 美元（原价 2
PBX Us30 M1 Scalper Pro
Hua Jian
Experts
PBX US30 M1 Pro 是一款专业的 US30 超短线交易技术，专为敢于承担风险的投资者而设计。 其目标是实现精准、严谨的执行和专业的管理。 PBX US30 M1 Pro 是一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 平台打造的专业自动化交易系统，专注于 US30（道琼斯工业平均指数）的日内超短线交易。该系统以成熟的 PBX（瀑布式）趋势交易模型为核心，结合趋势确认、价格过滤和风险控制机制，能够精准筛选 M1（1 分钟）时间框架内的高质量趋势跟踪交易机会，帮助交易者获得更加自动化的交易体验。 与追求高频交易的策略不同，PBX US30 M1 Scalper Pro 优先考虑交易质量而非数量。该系统秉持“耐心等待，只把握高概率机会”的设计理念，仅在所有核心条件同时满足时才执行交易。这有效地过滤了波动市场中的低质量信号，降低了跳空入场和频繁交易的额外成本，确保每一笔交易都建立在更为严格的策略逻辑上限之上。 风险控制是该系统的核心。EA采用单笔交易独立入场模式。每笔订单在开仓时都会同时设定实际的止损和止盈位，确保在入场前对每笔交易的风险和目标进行清晰的规划。该系统不会
Filter:
No reviews
Reply to review