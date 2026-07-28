PBX Nas 100 Scalper Pro

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80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
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ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
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Amazing Traders
Эксперты
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Tenet Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1. Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник вклю
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
Эксперты
Представляем Mean Machine GPT Gen 2 – Оригинал. Теперь умнее, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать весь этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. Mean Machine GPT Gen 2 является следующей эволюцией того оригинального замысла. Мы не заменили оригинал. Мы его развили. Большинство систем реагируют один раз, действуют один раз и забывают всё. Mean Machine GPT Gen 2 не забывает. Он помнит кажду
Super Tenet
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота. Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением. Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Эксперты
У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в области торговли. Ничего модного, никакого т
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GOLD 1min
Hua Jian
Эксперты
限时特价：149，原价：199 以精准为本，以纪律为中心，以执行为驱动，才能创造稳定的回报。   经过几天的实盘交易，它证明了自身的价值。虽然交易机会有限，但信号质量很高，整体收益也很稳定。目前为止，一切进展顺利，我对它的未来表现充满信心。   我使用这款智能交易系统（EA）已有一段时间了。虽然它最初的表现相对稳定，但最近盈利能力尤为强劲。面对量化宽松政策宣布后复杂多变的市场环境，特别是地缘政治事件引发的波动，团队持续优化和更新系统，展现了高度的专业精神。    This strategy operates 24/7 based on the M1 Waterfall trend signal, with no default time restrictions, ensuring consistent execution logic between the strategy tester and signal copy trading across all time windows. The system includes an optional ATR volatility f
PBX Gold M1 Scalper Pro
Hua Jian
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PBX Gold M1 Scalper Pro — XAUUSD。 XAUUSD M1 和 уникальный подход к управлению рисками, разработанный для обнаружения 和 управления сделками. Этот советник (EA) основан на анализе структуры рынка и тренда использует индикатор ATR.与 ATR 和 ATR 类似的产品包括： ему эффективно работать в динамичной рыночной среде。 PBX Gold M1 Scalper Pro 是一款由 PBX Gold M1 Scalper Pro 打造的产品。 Ключевые торговые функции: • Фильтрация тренда PBX • Интеллектуальное управление позициями • Динамический режим полосы пропускания A
PBX Euro M1 Scalper Pro
Hua Jian
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我的专长？欧元/美元。我的使命？提供持续、精准、智能的交易结果，并达到机构级的执行水平。   重要提示： 购买早期者可享受最大价值和优先支持， 不要坐等市场朝着不利于你的方向发展——要先发制人。 这EA堪称杰作，一件真正的艺术品。每一个参数都经过前面的计算和优化，旨在称霸市场。我毫不犹豫强烈推荐它。向工程师致敬，他创造了如此卓越的产品。 我可以自信地说，它是我测试过的最可靠的 EA。它始终如一地提供管理良好的交易，拥有严格的风险控制和专业级的执行力。它不追求高风险投机，而是优先考虑稳定的业绩和长期的一致性——这正是交易者所需要的。我评估过无数的交易系统，很少但有像 PBX Euro M1 这样的长期留在我投资组合中的。最近，我进行了相应的严格的测试，这进一步坚定了我的看法。如果您重视交易的稳定性、自动化和机构级的纪律性，那么PBX Euro M1 Pro绝对值得。 这是一个顶级的EA（智能交易系统），能够长期稳定地增加资产。 该系统以趋势的PBX引擎为核心，结合趋势识别、波动性分析和机构级市场过滤，以识别高概率的交易机会，同时保持严格的风险控制。 专为追求稳定收益而非过度冒险的交
Quantum Emperor EA
Hua Jian
Эксперты
量子EA皇帝 Структура，интеллект，простота использования – Троица。 Создандля уверенной торговли: стабильность, эффективность 和 контроль. Независимо от того, начинаете ли вы с небольших сумм или управляете крупными портфелями, Quantum Tools предоставляет инструменты профессионального уровня, сохраняя при этом неизменную элегантность серии. Торговля должна основываться на уверенности. Торговля должна основываться на честности. Идите с Королем。 PBX NAS 100 Scalper Pro – 是 M1 NAS100 的主要产品。 сверхкратк
PBX Us30 M1 Scalper Pro
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PBX US30 M1 Pro — это профессиональная технология скальпинга по индексу US30, разработанная для серьезных трейдеров, готовых к риску. Ее цель — достижение точного, строгого исполнения и профессионального управления. PBX US30 M1 Pro — это профессиональная автоматизированная торговая система, созданная специально для платформы MetaTrader 5 (MT5), ориентированная на внутридневной скальпинг по индексу US30 (индекс Доу Джонса). В основе системы лежит отработанная модель трендовой торговли PBX (Wat
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