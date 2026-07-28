PBX Nas 100 Scalper Pro
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- Версия: 7.30
- Активации: 5
量子EA皇帝机器人
结构、智能、易用性——三合一解决方案。
为自信交易而生：稳定、高效、可控。
无论是英镑资金开始，还是管理大型投资组合，量子工具都可以提供专业级的工具，同时保持该系列一贯的优雅风格。
交易应建立在诚信之上。交易应建立在诚信之上。与王同行。
PBX NAS 100 M1 Scalper Pro 是一款便捷快速的超短期交易系统，专为 NAS100 的 M1 时间框架设计。它具备机构级的订单流分析和超快速的入场逻辑，为追求精准交易的专业线交易者提供专业的超短期交易解决方案。
天生快车道
无论您是追求稳定日内盈利的散户交易员，还是管理多个账户的专业交易员，PBX NASDAQ M1 Pro都可以满足您的需求。它消耗人工干预，可以识别高概率交易，并据此执行交易，同时还能关注管理风险——让您能够自主于真正重要的事：账户增长。
该算法针对NAS进行了优化。
PBX NAS100 M1 Scalper Pro专为纳斯达克指数独特的价格走势而设计——快速突破、窄幅盘整和高成交量动能。它能精准地让您捕捉到这些关注点，让在这些价差中获利，最终积累成可观的收益。
PBX NAS100 M1 Scalper Pro | PBX NAS100 M1 Scalper Pro | 早鸟限时优惠：早鸟价699美元（仅限前5个名额），全价2,999美元。名额首次售后价格将逐步上涨；越早锁定优势价格，收益递增。
唯一福利：获赠PBX Pro系列EA（六款可选，主题黄金、欧元、标普500、美国30指数、日本225指数、德国DAX指数），并享受终身免费更新和功能升级。
一次参与，持续受益。立即体验人工智能驱动的量化交易！
主要特点
✅ 纳斯达克100指数（M1）智能交易
✅ 机构订单流逻辑 + 自适应入口过滤
✅ 适合初学者和专业交易员
✅ 低资本要求 – 最低 1000 美元
✅ 专为日常使用和可控放水而设计
✅ 一键设置 – 5分钟内即可开始交易
建议
纳斯达克100指数
交易周期：M1
最低存款额：1000 美元 | 建议存款额：2000美元或以上
账户类型：ECN、Raw 或 Razor（超低点差 + 快速执行）
杠杆比例：1:100 – 1:1000
账户模式：已启用对冲
VPS：强烈推荐，可确保稳定运行。